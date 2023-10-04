البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار
التاريخ
10/4/2023 7:12:43 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن البنك المركزي الأردني، نيابة عن الحكومة عن طرح الإصدار رقم (21) لعام 2023 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد.
وبحسب ما نشر البنك المركزي، فإن حجم الإصدار يبلغ 100 مليون دينار، وأن تاريخ المزاد هو 5 تشرين أول 2023، وأن تاريخ التسوية هو 8 تشرين أول.
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