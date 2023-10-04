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البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

10/4/2023 7:12:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن البنك المركزي الأردني، نيابة عن الحكومة عن طرح الإصدار رقم (21) لعام 2023 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد.
وبحسب ما نشر البنك المركزي، فإن حجم الإصدار يبلغ 100 مليون دينار، وأن تاريخ المزاد هو 5 تشرين أول 2023، وأن تاريخ التسوية هو 8 تشرين أول.




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