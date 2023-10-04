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عالم مجنون مجنون

10/4/2023 7:10:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أغرب‭ ‬وأجن‭ ‬عالم‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تدخله‭ ‬في‭ ‬زمننا‭ ‬الحاضر‭ ‬هو‭ ‬عالم‭ ‬التيك‭ ‬توك،‭ ‬حيث‭ ‬انك‭ ‬تكتشف‭ ‬وجود‭ ‬نوعيات‭ ‬مختلفة‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬البشر،‭ ‬منهم‭ ‬الجيد‭ ‬والنافع،‭ ‬المحترم،‭ ‬ومنهم‭ ‬عاهات‭ ‬لم‭ ‬تتوقع‭ ‬وجودها‭ ‬أصلا‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬عالمنا‭ ‬العربي‭ ‬والخليجي‭. ‬لن‭ ‬أتكلم‭ ‬عن‭ ‬الأشكال‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬البشر‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬بيننا‭ ‬ولكن‭ ‬بالخفاء‭ ‬فأظهرها‭ ‬برنامج‭ ‬التيك‭ ‬توك‭ ‬بكل‭ ‬أريحية‭ ‬وبجاحة،‭ ‬ولن‭ ‬أتكلم‭ ‬عن‭ ‬نوعيات‭ ‬البشر‭ ‬الذين‭ ‬استطاعوا‭ ‬ان‭ ‬يظهروا‭ ‬ما‭ ‬كانوا‭ ‬يخفونه‭ ‬من‭ ‬أفكار‭ ‬غريبة‭ ‬بكل‭ ‬أريحية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خوف‭ ‬او‭ ‬قلق‭ ‬من‭ ‬نظرة‭ ‬المجتمع‭ ‬لهم،‭ ‬بل‭ ‬أتكلم‭ ‬عن‭ ‬أشخاص‭ ‬يتصرفون‭ ‬تصرفات‭ ‬غريبة‭ ‬ومقرفة‭ ‬لمجرد‭ ‬الظهور‭ ‬والانتشار‭ ‬وزيادة‭ ‬عدد‭ ‬المشاهدين‭.‬

المصيبة‭ ‬ليست‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الفيديوهات‭ ‬المصورة،‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬اللايفات‭ ‬وما‭ ‬يجري‭ ‬فيها‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬الليل،‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يسهرون‭ ‬طول‭ ‬الليل‭ ‬ويقولون‭ ‬كلاما‭ ‬غريبا‭ ‬ويتصرفون‭ ‬تصرفات‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬الاخلاق‭ ‬والإنسانية،‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬يتصنعون‭ ‬الخلاف‭ ‬ويتراشقون‭ ‬بأقذر‭ ‬الكلمات‭ ‬التي‭ ‬تقزز‭ ‬أي‭ ‬أحد‭ ‬يسمعها‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأشياء‭ ‬الغريبة‭.‬

لا‭ ‬أنكر‭ ‬ابدا‭ ‬ان‭ ‬برنامج‭ ‬التيك‭ ‬توك‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬مساوئه‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬أحب‭ ‬ان‭ ‬ادخلها‭ ‬لأنه‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يحتاج‭ ‬إليه‭ ‬الانسان‭ ‬حيث‭ ‬انك‭ ‬تسافر‭ ‬الى‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬وتشاهد‭ ‬اجمل‭ ‬الأماكن‭ ‬وأحسن‭ ‬المطاعم‭ ‬وطرق‭ ‬الطبخ‭ ‬والمعلومات‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إليها‭ ‬عن‭ ‬الصحة‭ ‬والتغذية‭ ‬والرياضة،‭ ‬ولكن‭ ‬الكارثة‭ ‬انك‭ ‬تصطدم‭ ‬خلال‭ ‬استمتاعك‭ ‬بالمشاهدات‭ ‬الجيدة‭ ‬بأحد‭ ‬هذه‭ ‬العاهات‭ ‬الغريبة،‭ ‬بعضها‭ ‬يضحكك‭ ‬والآخر‭ ‬يصدمك‭.. ‬وبعضهم‭ -‬أعوذ‭ ‬بالله‭- ‬تتقزز‭ ‬منهم‭.‬

شاهدت‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬سيدة‭ ‬خليجية‭ ‬في‭ ‬الأربعينات‭ ‬من‭ ‬عمرها‭ (‬منكرة‭ ‬في‭ ‬شكلها‭) ‬لبسها‭ ‬غريب‭ ‬تغني‭ ‬أغنية‭ ‬أخجل‭ ‬وأترفع‭ ‬ان‭ ‬أقول‭ ‬كلماتها،‭ ‬أصدقكم‭ ‬القول‭ ‬بأنني‭ ‬صدمت‭ ‬ولم‭ ‬أصدق‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يتجرأ‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬وينشره‭ ‬على‭ ‬الملأ‭. ‬عقلي‭ ‬لم‭ ‬يصدق‭ ‬فحاولت‭ ‬ان‭ ‬أجد‭ ‬لها‭ ‬أي‭ ‬تبرير‭ ‬مقنع‭ ‬بأنها‭ ‬مثلا‭ ‬تمزح‭ ‬او‭ ‬تقلد‭ ‬أحدا‭ ‬لكي‭ ‬تنتقده،‭ ‬ولكن‭ ‬عندما‭ ‬دخلت‭ ‬صفحتها‭ ‬صعقت‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬محتواها‭ ‬لا‭ ‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬شكلها‭ ‬وكلماتها،‭ ‬فخرجت‭ ‬وانا‭ ‬مذهولة‭ ‬مما‭ ‬وصلنا‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬انحطاط‭. ‬ثاني‭ ‬يوم‭ ‬شاهدت‭ ‬فيديو‭ ‬لمحام‭ ‬خليجي‭ (‬من‭ ‬نفس‭ ‬بلد‭ ‬العاهة‭ ‬السابقة‭) ‬يناشد‭ ‬المسؤولين‭ ‬مساعدتها‭ ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬أحبت‭ ‬شخصا‭ ‬لم‭ ‬يوافق‭ ‬عليه‭ ‬أهلها‭ ‬فهربت‭ ‬معه‭ ‬الى‭ ‬ألمانيا،‭ ‬وهناك‭ ‬عاشت‭ ‬معه،‭ ‬وما‭ ‬ان‭ ‬حملت‭ ‬منه‭ ‬حتى‭ ‬تركها‭ ‬وحيدة‭ ‬بلا‭ ‬عائل‭ ‬او‭ ‬أهل،‭ ‬فساءت‭ ‬حالتها‭ ‬النفسية‭ ‬والمادية‭ ‬وخصوصا‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬أخذت‭ ‬منها‭ ‬السلطات‭ ‬الألمانية‭ ‬ولدها‭ ‬وأودعته‭ ‬للتبني،‭ ‬فأصبح‭ ‬مصدر‭ ‬رزقها‭ ‬الوحيد‭ ‬التيك‭ ‬توك‭ ‬والمتابعين‭ ‬وغيره‭. ‬المحامي‭ ‬يناشد‭ ‬الناس‭ ‬والمسؤولين‭ ‬أن‭ ‬يحموا‭ ‬ابنة‭ ‬بلدهم‭ ‬بدل‭ ‬التنمر‭ ‬عليها‭ ‬عبر‭ ‬التيك‭ ‬توك‭ ‬وتهديدها‭ ‬بالقتل‭ ‬وإرجاعها‭ ‬الى‭ ‬الوطن‭ ‬وتأمين‭ ‬حياتها‭ ‬لكي‭ ‬تبتعد‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الطريق‭.‬

ما‭ ‬رأيكم‭ ‬هل‭ ‬نستطيع‭ ‬نحن‭ ‬كبشر‭ ‬أن‭ ‬نسامح‭ ‬من‭ ‬يفعل‭ ‬هذه‭ ‬الأفعال‭ ‬ونعطيه‭ ‬فرصة‭ ‬ثانية‭ ‬ليندمج‭ ‬معنا‭ ‬ويعيش‭ ‬حياة‭ ‬طبيعية؟

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