الدعم الإعلامي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) } توقع إحراز ما لا يقل عن تسع ميداليات (ذهبية) واضعها بين هلالين؛ في اسياد هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية، كاف لأن يستنهض التحشيد الإعلامي خلف بعثتنا إلى هناك (قبل واثناء وبعد) المنافسات، لان الاعلام يمثل شريكا فعليا في مثل هذه الانجازات، وكان يفترض في اللجنة الأولمبية والاتحادات المعنية أن ترسم توقعات الفوز مسبقا؛ وتدرج الدعم الإعلامي إلى هناك.
} لكن الاشارة إلى ان الإعلام شريك أساسي ثم تغييبه بشكل شبه تام؛ يعني عدم ثقتنا في إمكانات ابطالنا ونحن نخطط لمشاركاتنا القارية والأولمبية، او قل لا توجد رؤية واضحة أو خطة اعلامية تسهم في مثل هذه الإنجازات، ونحن نعرف ان الدول وفي أي مشاريع تنافسية؛ رياضية أو غيرها يضعون الاعلام كشريك في المشاركات والتحضير لها؛ فهذا يرفع الروح المعنوية ويحشد الشارع الرياضي.
} ورأينا كيف ان آلاف الإعلاميين من مختلف الدول كانوا وراء منتخباتهم، وان الإعلام المرئي والمقروء ووسائل التواصل يحشدون طاقاتهم لرفع المعنويات والاشادة بالإنجازات؛ وهذا ليس بخاف ايضا عن قناتنا الرياضية، فإن لم تشتر كل الحقوق الخاصة بالنقل؛ فيمكنك تقطيع الامر بشراء حالات التتويج والتصريحات، فالحدث يتوارد عالميا، وتخصص له برامج يومية واستوديوهات خاصة بالمناسبة.
} اقول وضع خطة إعلامية مسبقة ضمن التحضير المسبق لكل المشاركات؛ وهي مهمة اللجنة الاولمبية التي تصرف مئات الآلاف من الدنانير لإعداد الفرق الرياضية ومشاركاتها؛ ولا يجب ان تتغافل الاعلام المحلي، فتقدمه كشريك وليس كمتلقٍ لأخبار علاقات عامة؛ فما يفترض ان يعيش الشارع الرياضي مسبقا بإمكانات ابطاله، ويجعله يعيش الحدث فعليا، وليس من باب اليوم سيشارك البطل الفلاني، وأمس فاز البطل الفلتاني.
} لا بد أن تكون لدينا بعثة اعلامية رسمية تتساوى وما نتوقعه من انجازات، تشكل فريقا متكاملا يرصد الحدث؛ قبلا وبعدا، وليس انتظار بعد ان تضع المشاركة أوزارها؛ فأنا كإعلامي مطلع على تحضيرات منتخباتنا في اللعبات الفردية او الجماعية، واعرف كغيري من خلال التواصل المسبق مع المسؤولين عن توقعاتهم المسبقة، وتواجد الاعلامي يكون من صناع الحدث وكاشفا عن اسباب الفوز او الاخفاق لا سمح الله!
} نحن في أمس الحاجة للبعد عن سياسة الاحتكار وتفعيل دور وسائلنا الاعلامية على اختلافها؛ من خلال دعم وجودها ميدانيا في مثل هذه المشاركات القارية والدولية والاولمبية؛ تسهم في صنع الحدث بأسلوب يختلف عن الروتين الحالي، ويكتسبوا خبرات جديدة في هذه المنتديات الدولية، والحاجة ملحة إلى تفعيل الاتفاقية التي أبرمتها لجنة الإعلام الرياضي السابقة مع المسؤولين في هذا الشأن.
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