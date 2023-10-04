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الدعم الإعلامي

10/4/2023 7:10:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ‭ ‬توقع‭ ‬إحراز‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬تسع‭ ‬ميداليات‭ (‬ذهبية‭) ‬واضعها‭ ‬بين‭ ‬هلالين؛‭ ‬في‭ ‬اسياد‭ ‬هانغتشو‭ ‬بجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية،‭ ‬كاف‭ ‬لأن‭ ‬يستنهض‭ ‬التحشيد‭ ‬الإعلامي‭ ‬خلف‭ ‬بعثتنا‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭ (‬قبل‭ ‬واثناء‭ ‬وبعد‭) ‬المنافسات،‭ ‬لان‭ ‬الاعلام‭ ‬يمثل‭ ‬شريكا‭ ‬فعليا‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الانجازات،‭ ‬وكان‭ ‬يفترض‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والاتحادات‭ ‬المعنية‭ ‬أن‭ ‬ترسم‭ ‬توقعات‭ ‬الفوز‭ ‬مسبقا؛‭ ‬وتدرج‭ ‬الدعم‭ ‬الإعلامي‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭.‬


} ‭ ‬لكن‭ ‬الاشارة‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬الإعلام‭ ‬شريك‭ ‬أساسي‭ ‬ثم‭ ‬تغييبه‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬تام؛‭ ‬يعني‭ ‬عدم‭ ‬ثقتنا‭ ‬في‭ ‬إمكانات‭ ‬ابطالنا‭ ‬ونحن‭ ‬نخطط‭ ‬لمشاركاتنا‭ ‬القارية‭ ‬والأولمبية،‭ ‬او‭ ‬قل‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬رؤية‭ ‬واضحة‭ ‬أو‭ ‬خطة‭ ‬اعلامية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات،‭ ‬ونحن‭ ‬نعرف‭ ‬ان‭ ‬الدول‭ ‬وفي‭ ‬أي‭ ‬مشاريع‭ ‬تنافسية؛‭ ‬رياضية‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬يضعون‭ ‬الاعلام‭ ‬كشريك‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬والتحضير‭ ‬لها؛‭ ‬فهذا‭ ‬يرفع‭ ‬الروح‭ ‬المعنوية‭ ‬ويحشد‭ ‬الشارع‭ ‬الرياضي‭.‬


} ‭ ‬ورأينا‭ ‬كيف‭ ‬ان‭ ‬آلاف‭ ‬الإعلاميين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬كانوا‭ ‬وراء‭ ‬منتخباتهم،‭ ‬وان‭ ‬الإعلام‭ ‬المرئي‭ ‬والمقروء‭ ‬ووسائل‭ ‬التواصل‭ ‬يحشدون‭ ‬طاقاتهم‭ ‬لرفع‭ ‬المعنويات‭ ‬والاشادة‭ ‬بالإنجازات؛‭ ‬وهذا‭ ‬ليس‭ ‬بخاف‭ ‬ايضا‭ ‬عن‭ ‬قناتنا‭ ‬الرياضية،‭ ‬فإن‭ ‬لم‭ ‬تشتر‭ ‬كل‭ ‬الحقوق‭ ‬الخاصة‭ ‬بالنقل؛‭ ‬فيمكنك‭ ‬تقطيع‭ ‬الامر‭ ‬بشراء‭ ‬حالات‭ ‬التتويج‭ ‬والتصريحات،‭ ‬فالحدث‭ ‬يتوارد‭ ‬عالميا،‭ ‬وتخصص‭ ‬له‭ ‬برامج‭ ‬يومية‭ ‬واستوديوهات‭ ‬خاصة‭ ‬بالمناسبة‭.‬


} ‭ ‬اقول‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬إعلامية‭ ‬مسبقة‭ ‬ضمن‭ ‬التحضير‭ ‬المسبق‭ ‬لكل‭ ‬المشاركات؛‭ ‬وهي‭ ‬مهمة‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬التي‭ ‬تصرف‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الدنانير‭ ‬لإعداد‭ ‬الفرق‭ ‬الرياضية‭ ‬ومشاركاتها؛‭ ‬ولا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تتغافل‭ ‬الاعلام‭ ‬المحلي،‭ ‬فتقدمه‭ ‬كشريك‭ ‬وليس‭ ‬كمتلقٍ‭ ‬لأخبار‭ ‬علاقات‭ ‬عامة؛‭ ‬فما‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬يعيش‭ ‬الشارع‭ ‬الرياضي‭ ‬مسبقا‭ ‬بإمكانات‭ ‬ابطاله،‭ ‬ويجعله‭ ‬يعيش‭ ‬الحدث‭ ‬فعليا،‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬اليوم‭ ‬سيشارك‭ ‬البطل‭ ‬الفلاني،‭ ‬وأمس‭ ‬فاز‭ ‬البطل‭ ‬الفلتاني‭.‬


} ‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لدينا‭ ‬بعثة‭ ‬اعلامية‭ ‬رسمية‭ ‬تتساوى‭ ‬وما‭ ‬نتوقعه‭ ‬من‭ ‬انجازات،‭ ‬تشكل‭ ‬فريقا‭ ‬متكاملا‭ ‬يرصد‭ ‬الحدث؛‭ ‬قبلا‭ ‬وبعدا،‭ ‬وليس‭ ‬انتظار‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تضع‭ ‬المشاركة‭ ‬أوزارها؛‭ ‬فأنا‭ ‬كإعلامي‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬تحضيرات‭ ‬منتخباتنا‭ ‬في‭ ‬اللعبات‭ ‬الفردية‭ ‬او‭ ‬الجماعية،‭ ‬واعرف‭ ‬كغيري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواصل‭ ‬المسبق‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬توقعاتهم‭ ‬المسبقة،‭ ‬وتواجد‭ ‬الاعلامي‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬صناع‭ ‬الحدث‭ ‬وكاشفا‭ ‬عن‭ ‬اسباب‭ ‬الفوز‭ ‬او‭ ‬الاخفاق‭ ‬لا‭ ‬سمح‭ ‬الله‭!‬


} ‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬أمس‭ ‬الحاجة‭ ‬للبعد‭ ‬عن‭ ‬سياسة‭ ‬الاحتكار‭ ‬وتفعيل‭ ‬دور‭ ‬وسائلنا‭ ‬الاعلامية‭ ‬على‭ ‬اختلافها؛‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬وجودها‭ ‬ميدانيا‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المشاركات‭ ‬القارية‭ ‬والدولية‭ ‬والاولمبية؛‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬الحدث‭ ‬بأسلوب‭ ‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬الروتين‭ ‬الحالي،‭ ‬ويكتسبوا‭ ‬خبرات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنتديات‭ ‬الدولية،‭ ‬والحاجة‭ ‬ملحة‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التي‭ ‬أبرمتها‭ ‬لجنة‭ ‬الإعلام‭ ‬الرياضي‭ ‬السابقة‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

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