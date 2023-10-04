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المنظمات الإنسانية المزعومة!

10/4/2023 7:10:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬هي‭ ‬المنظمات‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تدعي‭ ‬الإنسانية‭ ‬والتعاطف‭ ‬مع‭ ‬المحن‭ ‬البشرية‭ ‬وضحايا‭ ‬الأزمات‭ ‬والكوارث،‭ ‬وهي‭ ‬ذاتها‭ ‬التي‭ ‬تضع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الطفولة‭ ‬وحمايتها‭ ‬واجهة‭ ‬لكل‭ ‬تحركاتها‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وتتحصل‭ ‬على‭ (‬الدعم‭ ‬والتمويل‭) ‬لكي‭ ‬تقوم‭ ‬بمهمتها‭ ‬‮«‬الإنسانية‮»‬‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬وجه‭! ‬ولكن‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الأقنعة‭ ‬اهترأت‭ ‬من‭ ‬كثرة‭ ‬استخدامها،‭ ‬وأن‭ ‬الحقيقة‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬تُطل‭ ‬لتكشف‭ ‬الوجه‭ ‬الآخر‭ ‬لأنشطتها‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬‮«‬واللاإنسانية‮»‬‭! ‬ففي‭ ‬مطار‭ ‬‮«‬نيامي‭ ‬بالنيجر‮»‬‭ ‬تم‭ ‬توقيف‭ ‬طائرة‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬‮«‬تشاد‮»‬‭ ‬متجهة‭ ‬إلى‭ ‬إسبانيا،‭ ‬وعلى‭ ‬متنها‭ (‬المئات‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬السودانيين‭ ‬المخطوفين‭ ‬من‭ ‬أهاليهم‭)! ‬ومن‭ ‬كان‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬النقل‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬للمخطوفين‭ ‬إحدى‭ ‬المنظمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬ ‭(‬ CHIDERN ‭ ‬ RESCUE ‭)‬ ‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬مكتوبا‭ ‬على‭ ‬ظهر‭ ‬إحدى‭ ‬القمصان،‭ ‬التي‭ ‬يرتديها‭ ‬أفراد‭ ‬المنظمة‭! ‬وهم‭ ‬الطاقم‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬توقيفه‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الأمن‭ ‬النيجيري،‭ ‬وتم‭ ‬تصوير‭ ‬ذلك‭ ‬بالفيديو‭ ‬ليعم‭ ‬انتشاره‭!‬

{ ‭ ‬الفيديو‭ ‬المصوّر‭ ‬وبشهادة‭ ‬أحد‭ ‬مسؤولي‭ ‬المطار،‭ ‬كان‭ ‬باللغة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬ولكن‭ ‬المشاهد‭ ‬توضح‭ ‬خلفيات‭ ‬الحدث،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تهريب‭ ‬الأطفال‭ ‬السودانيين‭ ‬المخطوفين‭ ‬تحت‭ ‬ستار‭ ‬المنظمة‭ ‬الإنسانية‭! ‬والسؤال‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬مصير‭ ‬أولئك‭ ‬الأطفال‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬خطفهم؟‭! ‬ولماذا‭ ‬تم‭ ‬خطفهم‭ ‬أصلا‭ ‬وكيف؟‭! ‬هل‭ ‬هم‭ ‬فئران‭ ‬تجارب‭ ‬في‭ ‬المعامل‭ ‬السرّية‭ ‬البيولوجية‭ ‬أو‭ ‬ربما‭ ‬الإلكترونية؟‭! ‬هل‭ ‬هي‭ ‬العبودية‭ ‬الجديدة؟‭! ‬هل‭ ‬هم‭ ‬قرابين‭ ‬الطقوس‭ ‬الشيطانية،‭ ‬التي‭ ‬انتشر‭ ‬خطف‭ ‬الأطفال‭ ‬تحديداً‭ ‬بسببها‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬وأوروبا؟‭! ‬كل‭ ‬الاحتمالات‭ ‬واردة‭ ‬ومتوقعة‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬وحشي،‭ ‬لم‭ ‬يسلم‭ ‬فيه‭ ‬حتى‭ ‬الأطفال‭! ‬أم‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مافيات‭ (‬التجارة‭ ‬في‭ ‬الأعضاء‭ ‬البشرية‭) ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬اختطاف‭ ‬أطفال‭ ‬وشباب‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬أعضائهم‭ ‬ومعهم‭ ‬كـ‭ ‬ ‭(‬ SPARE ‭ ‬ PARTS ‭)‬ أو‭ ‬أعضاء‭ ‬للبيع‭ ‬لمن‭ ‬يحتاجها‭ ‬من‭ ‬قوائم‭ ‬المنتظرين‭ ‬الأثرياء‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الغربية؟‭! ‬وحيث‭ ‬فضائح‭ ‬تلك‭ ‬الوقائع‭ ‬أصبحت‭ ‬منتشرة،‭ ‬وحديث‭ ‬السوشال‭ ‬ميديا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬عن‭ ‬عصابات‭ ‬التجارة‭ ‬بالبشر‭ ‬والأعضاء‭!‬

{ ‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬الأمور‭ ‬هي‭ ‬صناعة‭ (‬الرأسمالية‭ ‬العولمية‭ ‬المتوحشة‭) ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬وضع‭ ‬الإنسان‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬أدنى‭ ‬المراتب،‭ ‬وتُجرى‭ ‬عليه‭ ‬كل‭ ‬الفرمانات‭ ‬باعتباره‭ ‬وجسده‭ ‬مادة‭ ‬للمتاجرة‭! ‬تنشط‭ ‬بسببها‭ ‬كتجارة‭ ‬مافيات‭ ‬الخطف‭ ‬والمتاجرين‭ ‬بالإنسان‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأزمات‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬بلدانهم،‭ ‬ليتحولوا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مأساتهم‭ ‬في‭ ‬أوطانهم‭ ‬إلى‭ ‬مجرد‭ ‬‮«‬سلعة‮»‬‭ ‬تتدرج‭ ‬أثمانها‭ ‬حسب‭ ‬الإنسان‭ ‬أو‭ ‬البضاعة‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬أيديهم‭!‬

{ ‭ ‬ولكن‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بمهمة‭ ‬الخطف‭ ‬والاستغلال‭ ‬البشع‭ ‬للإنسان‭ ‬وتحديداً‭ ‬لمئات‭ ‬الأطفال‭ ‬بعد‭ ‬خطفهم،‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بتلك‭ ‬المهمة‭ ‬المزرية‭ ‬منظمة‭ ‬تدعي‭ ‬أنها‭ ‬معنية‭ ‬بالإنسانية‭! ‬فذلك‭ ‬يعني‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬الدرك‭ ‬الأسفل‭ ‬بين‭ ‬الادعاء‭ ‬الإنساني‭ ‬والسلوك‭ ‬اللاإنساني‭! ‬خاصة‭ ‬تجاه‭ ‬أطفال‭ ‬أبرياء‭ ‬يتم‭ ‬حرمانهم‭ ‬من‭ ‬أهاليهم‭ ‬وعوائلهم‭ ‬ثم‭ ‬قذفهم‭ ‬في‭ ‬المجهول‭! ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬يعرف‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬مصيرهم‭ ‬إن‭ ‬كانوا‭ ‬سيبقون‭ ‬أحياء،‭ ‬أم‭ ‬يُصنفون‭ ‬بين‭ ‬الأموات‭!‬

{ ‭ ‬يبدو‭ ‬أننا‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الحضارة‭ ‬الغربية‭ ‬الراهنة‭ ‬التي‭ ‬انتهكت‭ ‬كل‭ ‬الحدود‭! ‬وبعد‭ ‬انكشاف‭ (‬المنظمات‭ ‬الحقوقية‭) ‬باعتبارها‭ ‬أدوات‭ ‬يتم‭ ‬تحريكها‭ ‬حسب‭ ‬التوجيه‭ ‬والهدف‭ ‬السياسي‭ ‬المراد‭ ‬تحقيقه‭! ‬نجد‭ (‬المنظمات‭ ‬الإنسانية‭) ‬يسقط‭ ‬عنها‭ ‬بدورها‭ ‬القناع‭! ‬وتدور‭ ‬الشبهات‭ ‬الجنائية‭ ‬حولها‭! ‬بل‭ ‬إن‭ ‬الفضائح‭ ‬المالية‭ ‬واختلاس‭ ‬أموال‭ ‬الدعم‭ ‬لمنظمات‭ ‬أممية،‭ ‬ترعى‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والمهجّرين‭ ‬والنازحين‭ ‬داخل‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬سوريا،‭ ‬كانت‭ ‬عنواناً‭ ‬لفضيحة‭ ‬مدوية‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬طالت‭ ‬إحدى‭ ‬تلك‭ ‬المنظمات‭ ‬الأممية‭ ‬‮«‬الإنسانية‮»‬‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬سرقة‭ ‬الأموال‭ ‬واختلاسها‭ ‬وبين‭ ‬الفساد‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامها‭!‬

{ ‭ ‬حين‭ ‬تكون‭ ‬‮«‬المنظمات‭ ‬الحقوقية‮»‬‭ ‬مسيسة‭! ‬و«المنظمات‭ ‬الإنسانية‮»‬‭ ‬لا‭ ‬إنسانية‭! ‬يفقد‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬العالمي‮»‬‭ ‬الموجود‭ ‬كل‭ ‬أسس‭ ‬بقائه‭! ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬داس‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭! ‬وأصبحت‭ ‬بذلك‭ ‬كل‭ ‬مؤسسات‭ ‬النظام‭ ‬الدولي‭ ‬هذا‭ ‬قابلة‭ ‬للبيع‭ ‬والشراء‭ ‬والتلاعب‭! ‬وهيمنة‭ ‬قوى‭ ‬دولية‭ ‬ومافيات‭ ‬وعصابات‭ ‬تلبس‭ ‬ألبسة‭ ‬حقوقية‭ ‬أو‭ ‬إنسانية‭ ‬أو‭ ‬سياسية،‭ ‬فيما‭ ‬الفساد‭ ‬ينخر‭ ‬عظامها‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يبقى‭ ‬منها‭ ‬جزء‭ ‬سليم‭!‬

{ ‭ ‬إنه‭ ‬السقوط‭ ‬في‭ ‬هُوّة‭ ‬الشيطان‭ ‬السحيقة،‭ ‬حين‭ ‬يلبس‭ ‬الشر‭ ‬ألبسة‭ ‬الخير،‭ ‬ويمارس‭ ‬تدليسه‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬باسم‭ ‬الحقوق‭ ‬والإنسانية‭ ‬ليمرّر‭ ‬أساليبه‭ ‬الشيطانية‭ ‬في‭ ‬التخريب‭ ‬والتدمير‭ ‬وتزيين‭ ‬الباطل‭! ‬هي‭ ‬ذات‭ ‬اللعبة‭ ‬التي‭ ‬بدأها‭ ‬‮«‬إبليس‮»‬‭ ‬مع‭ ‬آدم‭ ‬ليخرجه‭ ‬من‭ ‬جنته،‭ ‬إلى‭ ‬جحيم‭ ‬الصراعات‭ ‬والأزمات‭ ‬والأوهام‭ ‬المختلفة‭! ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬‮«‬إبليس‮»‬‭ ‬تفرعت‭ ‬شروره‭ ‬وتناسلت‭ (‬الوجوه‭ ‬المقنّعة‭) ‬التابعة‭ ‬له،‭ ‬لتصبح‭ ‬حُرّة‭ ‬في‭ ‬فضاء‭ ‬الإجرام‭ ‬والشر،‭ ‬فيما‭ ‬هي‭ ‬تلبس‭ ‬قناع‭ ‬الإنسانية‭ ‬والخير‭! ‬هكذا‭ ‬هم‭ ‬يدوسون‭ ‬على‭ ‬الخير‭ ‬باسمه‭! ‬وعلى‭ ‬الإنسانية‭ ‬باسمها‭! ‬وعلى‭ ‬الحقوق‭ ‬باسمها‭ ‬أيضاً‭! ‬حتى‭ ‬تحولت‭ ‬البشرية‭ ‬كلها،‭ ‬وليس‭ ‬الأطفال‭ ‬وحدهم،‭ ‬إلى‭ ‬حقل‭ ‬تجاربهم‭ ‬السياسية‭ ‬والعسكرية‭ ‬وحروبهم‭ ‬البيولوجية‭ ‬والمناخية‭ ‬والمافياوية،‭ ‬وهدمهم‭ ‬لصروح‭ ‬الدين‭ ‬والقيم‭ ‬والفطرة‭ ‬والأخلاق،‭ ‬ليتحوّل‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬المطاف‭ ‬بدورهم،‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مواد‭ ‬تجريب‮»‬‭ ‬وسِلع‭ ‬لكل‭ ‬أفعالهم‭ ‬اللاإنسانية‭ ‬واللاأخلاقية‭! ‬وبعدها‭ ‬يحدثونا‭ ‬عن‭ ‬التطور‭ ‬والتقدم‭ ‬والتنوير‭ ‬والحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬والديمقراطية‭ ‬والإنسانية‭! ‬إنه‭ ‬‮«‬التطور‭ ‬الوحشي‮»‬‭ ‬ولا‭ ‬عجب‭ ‬مما‭ ‬ينتج‭ ‬عنه‭ ‬وعن‭ ‬ادعاءاته‭!‬

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