أصلحوا هذا الخلل..!!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬قوانين‭ ‬العمالة‭ ‬واستقدام‭ ‬العمال‭ ‬من‭ ‬الخارج،‭ ‬يبدو‭ ‬واضحا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يستغل‭ ‬طرقا‭ ‬قانونية،‭ ‬وربما‭ ‬نصوصا‭ ‬صريحة‭ -‬وهنا‭ ‬الطامة‭- ‬في‭ ‬انتقال‭ ‬العامل‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬آخر،‭ ‬دونما‭ ‬ضمان‭ ‬لمصلحة‭ ‬رب‭ ‬العمل‭.. ‬حتى‭ ‬ولو‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬وصول‭ ‬العامل‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬نفقة‭ ‬رب‭ ‬العمل‭..!!‬

حصل‭ ‬هذا‭ ‬مع‭ ‬مواطن‭ ‬بحريني‭.. ‬استقدم‭ ‬عاملا‭ ‬آسيويا‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬محله‭ ‬التجاري،‭ ‬الذي‭ ‬فتحه‭ ‬كمشروع‭ ‬صغير‭ ‬يعينه‭ ‬وأسرته‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬دفع‭ ‬كل‭ ‬التكاليف‭ ‬المالية‭ ‬الباهظة،‭ ‬والفحص‭ ‬الطبي‭ ‬الخارجي،‭ ‬والرسوم‭ ‬الإدارية‭ ‬للجهات‭ ‬المختصة،‭ ‬ودفع‭ ‬أموال‭ ‬للشخص‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬بتخليص‭ ‬الإجراءات،‭ ‬كما‭ ‬قام‭ ‬بتوفير‭ ‬سكن‭ ‬للعامل‭ ‬ملاصق‭ ‬لمقر‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬رب‭ ‬العمل،‭ ‬واتفق‭ ‬معه‭ ‬على‭ ‬الراتب،‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬المواصلات‭ ‬والوجبات‭ ‬اليومية‭ ‬الثلاثة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬رب‭ ‬العمل،‭ ‬بل‭ ‬أعطاه‭ ‬مبلغا‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬لحظة‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬البلاد،‭ ‬ليشتري‭ ‬له‭ ‬بعض‭ ‬الأغراض‭ ‬والاحتياجات،‭ ‬كعادة‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬الكرام‭ ‬والبسطاء،‭ ‬في‭ ‬العطف‭ ‬على‭ ‬العمال‭ ‬وهم‭ ‬في‭ ‬الغربة‭.‬

يقول‭ ‬رب‭ ‬العمل‭: ‬لك‭ ‬أن‭ ‬تتخيل‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬قدمته‭ ‬للعامل،‭ ‬وبعد‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬وفرته‭ ‬له،‭ ‬فوجئت‭ ‬بهروبه‭ ‬من‭ ‬مقر‭ ‬العمل‭ ‬والسكن‭ ‬بعد‭ ‬اسبوع‭ ‬واحد‭ ‬فقط،‭ ‬والانتقال‭ ‬إلى‭ ‬عمل‭ ‬آخر،‭ ‬ولأن‭ ‬بحوزته‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬وليس‭ ‬بحاجة‭ ‬إلي‭.. ‬وعندما‭ ‬اتصلت‭ ‬به‭ ‬أبلغني‭ ‬أنه‭ ‬وجد‭ ‬عملا‭ ‬جديدا‭ ‬براتب‭ ‬أكثر،‭ ‬وإذا‭ ‬أردت‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬معي‭ ‬فعلي‭ ‬أن‭ ‬أدفع‭ ‬له‭ ‬ضعف‭ ‬الراتب‭.. ‬فرفضت‭ ‬ذلك‭ ‬ولجأت‭ ‬إلى‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وهناك‭ ‬حكاية‭ ‬أخرى‭..!!‬

الغريب‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬العامل‭ ‬يدخل‭ ‬البلاد‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬حياته،‭ ‬ولكن‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬يعرف‭ ‬تفاصيل‭ ‬ودهاليز‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬والعمال،‭ ‬ولديه‭ ‬شبكة‭ ‬علاقات‭ ‬قامت‭ ‬بشرح‭ ‬وعرض‭ ‬كل‭ ‬التفاصيل‭ ‬وطريقة‭ ‬الانتقال‭ ‬والهروب‭ -‬وبالقانون‭- ‬وعلى‭ ‬عينك‭ ‬يا‭ ‬تاجر‭.‬

يقول‭ ‬رب‭ ‬العمل‭: ‬ذهبت‭ ‬أولا‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬الشرطة‭ ‬فأبلغوني‭ ‬أن‭ ‬أتوجه‭ ‬إلى‭ ‬الهيئة‭ ‬لتقديم‭ ‬بلاغ‭ ‬هروب‭ ‬العامل،‭ ‬وعندما‭ ‬ذهبت‭ ‬إلى‭ ‬الهيئة‭ ‬وشرحت‭ ‬لهم‭ ‬الموضوع،‭ ‬أبلغوني‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬القانون،‭ ‬ولربما‭ ‬عاد‭ ‬العامل‭ ‬وتعطف‭ ‬علي‭ ‬وراجع‭ ‬نفسه‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭..!! ‬

تقدم‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بالبلاغ‭ ‬إلى‭ ‬الهيئة،‭ ‬وتم‭ ‬إخباره‭ ‬بأنه‭ ‬سيتم‭ ‬إدراج‭ ‬اسم‭ ‬العامل‭ ‬ضمن‭ ‬الهاربين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الحملات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الهيئة،‭ ‬وبعد‭ ‬تسفيره‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬رب‭ ‬العمل،‭ ‬سيتم‭ ‬منحه‭ ‬‮«‬تأشيرة‭ ‬جديدة‮»‬‭ ‬لاستقدام‭ ‬عامل‭ ‬آخر،‭ ‬وعليه‭ ‬أن‭ ‬ينتظر‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬القبض‭ ‬والتسفير،‭ ‬وعليه‭ ‬أن‭ ‬يتحمل‭ ‬كل‭ ‬التكاليف‭ ‬والأضرار‭ ‬وتعطيل‭ ‬المصالح،‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬بها‭ ‬انتقال‭ ‬العامل‭.‬

أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬قال‭ ‬لرب‭ ‬العمل‭: ‬إذا‭ ‬أردت‭ ‬تسريع‭ ‬إصدار‭ ‬تأشيرة‭ ‬جديدة‭ ‬لك‭ ‬فحاول‭ ‬أن‭ ‬تتفق‭ ‬مع‭ ‬رب‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬إليه‭ ‬العامل‭ ‬الهارب‭ ‬لتحويل‭ ‬التأشيرة‭ ‬باسمه،‭ ‬وطبعا‭ ‬بالمجان،‭ ‬هذا‭ ‬إذا‭ ‬وافق‭ ‬أصلا‭.. ‬وبعدها‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬طلب‭ ‬استقدام‭ ‬عامل‭ ‬جديد،‭ ‬ودفع‭ ‬التكاليف‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

تلك‭ ‬الحكاية‭.. ‬هي‭ ‬مجرد‭ ‬نموذج‭ ‬لحكايات‭ ‬ومآس‭ ‬تواجه‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬بسبب‭ ‬عمّال‭ ‬يعرفون‭ ‬كيف‭ ‬يضرون‭ ‬بمصلحة‭ ‬المواطن‭ ‬وبالقانون‭..!! ‬فمتى‭ ‬سيتم‭ ‬إصلاح‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬هذا‭.. ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إصلاح‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.. ‬وإصلاح‭ ‬حال‭ ‬المواطن‭..‬؟؟