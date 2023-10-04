إغلاق كلية جامعية في فرنسا بسبب تجارة المخدرات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعاني‭ ‬مرسيليا‭ ‬من‭ ‬مظاهر‭ ‬قوية‭ ‬لعدم‭ ‬المساواة،‭ ‬وتكافح‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬عصابات‭ ‬تجارة‭ ‬المخدرات،‭ ‬لكن‭ ‬مستوى‭ ‬العنف‭ ‬لمراقبة‭ ‬نقاط‭ ‬بيع‭ ‬هذه‭ ‬المواد‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬يتزايد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬الساحلية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬فرنسا،‭ ‬كما‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭.

‬و«بعد‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬القلق‭ ‬والحذر،‭ ‬اتخذ‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والإدارة‭ ‬بموقع‭ ‬كولبير‭ ‬في‭ ‬مرسيليا‭ ‬قرارا‭ ‬بإغلاق‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المبنى‭ ‬أمام‭ ‬الطلاب‭ ‬والموظفين،‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬سلامتهم‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬حصلت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬منها،‭ ‬كتبها‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬إريك‭ ‬بيرتون‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬المقاطعة‭ ‬وقائدة‭ ‬الشرطة،‭ ‬وكذلك‭ ‬إلى‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬ورئيس‭ ‬بلدية‭ ‬مرسيليا‭.

‬وسيعمل‭ ‬الموظفون‭ ‬والطلاب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموقع‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬الجمعة‭ ‬وحتى‭ ‬13‭ ‬أكتوبر،‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬قابل‭ ‬للتجديد‭.

‬وأوضح‭ ‬عميد‭ ‬الكلية‭ ‬برونو‭ ‬ديكريس‭ ‬أمس‭ ‬أمام‭ ‬المبنى‭ ‬الواقع‭ ‬قرب‭ ‬الميناء‭ ‬القديم،‭ ‬الوسط‭ ‬التاريخي‭ ‬للمدينة،‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬يرمي‭ ‬‮«‬للتنديد‭ ‬بالظروف‭ ‬غير‭ ‬الصحية‭ ‬وغير‭ ‬الآمنة‭ ‬المحيطة‭ ‬بالكلية‮»‬‭. ‬ويضمّ‭ ‬هذا‭ ‬الفرع‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬فقير،‭ ‬نحو‭ ‬1500‭ ‬طالب‭ ‬و170‭ ‬مدرّساً‭ ‬وعشرات‭ ‬الموظفين‭ ‬الإداريين،‭ ‬بحسب‭ ‬العميد‭. ‬وقال‭ ‬أحد‭ ‬الموظفين‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬نقطة‭ ‬للاتجار‭ ‬بالمخدرات‭ ‬تضخمت‭ ‬كثيراً‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭. ‬طوال‭ ‬اليوم،‭ ‬نسمعهم‭ ‬يصرخون‭ ‬لبيع‭ ‬بضائعهم،‭ ‬إنهم‭ ‬مثل‭ ‬بائعي‭ ‬السمك‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬مرسيليا،‭ ‬قُتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعين‭ ‬شخصاً‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬صراعات‭ ‬بين‭ ‬تجار‭ ‬المخدرات،‭ ‬يصفها‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬حمام‭ ‬دم‮»‬‭. ‬