21 قتيلا في سقوط حافلة من على جسر في البندقية واحتراقها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولم‭ ‬تُعرف‭ ‬بعد‭ ‬أسباب‭ ‬الحادث،‭ ‬لكن‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الفرضية‭ ‬الأكثر‭ ‬تداولا‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬السائق‭ ‬أصيب‭ ‬بتوعّك،‭ ‬فإن‭ ‬سوء‭ ‬صيانة‭ ‬شبكة‭ ‬الطرق‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬عاد‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة‭. ‬

فالبلاد‭ ‬مازالت‭ ‬تحت‭ ‬صدمة‭ ‬انهيار‭ ‬جسر‭ ‬جنوة‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬خلّف‭ ‬43‭ ‬قتيلا‭. ‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحداد‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬أمر‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬البندقية‭ ‬لويجي‭ ‬برونيارو‭ ‬بتنكيس‭ ‬الأعلام‭ ‬على‭ ‬المباني‭ ‬الرسمية‭. ‬كما‭ ‬وفّرت‭ ‬دفاتر‭ ‬تعزية‭ ‬للأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬حزنهم‭ ‬‮«‬للمأساة‭ ‬الهائلة‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬المدينة‮»‬‭. ‬

في‭ ‬البندقية،‭ ‬استأجرت‭ ‬الحافلة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬عادة‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬منتظمة،‭ ‬شركة‭ ‬خاصة‭ ‬لنقل‭ ‬حوالي‭ ‬أربعين‭ ‬سائحا‭ ‬إيطاليا‭ ‬وأجنبيا‭ ‬لزيارة‭ ‬المركز‭ ‬التاريخي‭ ‬للمدينة‭ ‬وكانوا‭ ‬عائدين‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬التخييم‭ ‬الخاص‭ ‬بهم‭. ‬

ولسبب‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬بعد،‭ ‬اصطدمت‭ ‬الحافلة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تسير‭ ‬على‭ ‬جسر‭ ‬بحاجز‭ ‬الأمان‭ ‬وتحطمت‭ ‬قرب‭ ‬خط‭ ‬سكة‭ ‬حديد‭ ‬بين‭ ‬ميستري‭ ‬ومارجيرا‭ ‬في‭ ‬البندقية‭. ‬ووصف‭ ‬برونيارو‭ ‬المشهد‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الحادث‭ ‬بأنّه‭ ‬‮«‬مروّع‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الإطفاء‭ ‬في‭ ‬البندقية‭ ‬ماورو‭ ‬لوونغو‭ ‬‮«‬انقلبت‭ ‬الحافلة‭. ‬كان‭ ‬الحادث‭ ‬مروعا‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الإطفاء‭ ‬‮«‬من‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬واجهناها‭ ‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬الحافلة‭ ‬كهربائية‭ ‬وبالتالي‭ ‬كانت‭ ‬فيها‭ ‬بطاريات‭. ‬وللأسف،‭ ‬اشتعلت‭ ‬فيها‭ ‬النيران‭ ‬عند‭ ‬الاصطدام‮»‬‭. ‬

لكنّ‭ ‬مسؤول‭ ‬إطفاء‭ ‬محليا‭ ‬تحدثت‭ ‬معه‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الأربعاء‭ ‬شرط‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬اسمه‭ ‬قال‭: ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬بطاريات‭ ‬كهربائية‭ ‬مشتعلة‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إبطاء‭ ‬جهود‭ ‬الإنقاذ‭. ‬

الفرضية‭ ‬الرئيسية‭ ‬حاليا‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬سائق‭ ‬الحافلة،‭ ‬وهو‭ ‬إيطالي‭ ‬يبلغ‭ ‬40‭ ‬عاما،‭ ‬أصيب‭ ‬بتوعّك،‭ ‬وفق‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭. ‬

ويستبعد‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬التقطته‭ ‬كاميرا‭ ‬شبكة‭ ‬مراقبة‭ ‬عامة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬السرعة‭ ‬هي‭ ‬سبب‭ ‬الحادث‭ ‬إذ‭ ‬بدت‭ ‬فيه‭ ‬الحافلة‭ ‬تسير‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬قبل‭ ‬سقوطها‭. ‬