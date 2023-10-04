رئيس وزراء بريطانيا: الرجل رجل والمرأة امرأة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭ ‬حول‭ ‬الكيفية‭ ‬التي‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬أن‭ ‬يتعامل‭ ‬بها‭ ‬مع‭ ‬المتحولين‭ ‬جنسيا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬ترهيبنا‭ ‬لنعتقد‭ ‬أن‭ ‬الناس‭ ‬بمقدورهم‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬أي‭ ‬جنس‭ ‬يريدونه‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬في‭ ‬تعليقات‭ ‬أمام‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬لحزبه‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنهم‭. ‬الرجل‭ ‬رجل‭ ‬والمرأة‭ ‬امرأة‭.. ‬هذا‭ ‬ببساطة‭ ‬هو‭ ‬المنطق‭ ‬السليم‮»‬‭.‬