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رئيس وزراء بريطانيا: الرجل رجل والمرأة امرأة

10/4/2023 7:10:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭(‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الرجل‭ ‬رجل‭ ‬والمرأة‭ ‬امرأة‮»‬‭ ‬ولا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتعرض‭ ‬الناس‭ ‬للترهيب‭ ‬ليعتقدوا‭ ‬أن‭ ‬بمقدورهم‭ ‬أن‭ ‬يتحولوا‭ ‬لأي‭ ‬جنس‭ ‬يريدونه‭.‬

وأضاف‭ ‬حول‭ ‬الكيفية‭ ‬التي‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬أن‭ ‬يتعامل‭ ‬بها‭ ‬مع‭ ‬المتحولين‭ ‬جنسيا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬ترهيبنا‭ ‬لنعتقد‭ ‬أن‭ ‬الناس‭ ‬بمقدورهم‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬أي‭ ‬جنس‭ ‬يريدونه‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬في‭ ‬تعليقات‭ ‬أمام‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬لحزبه‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنهم‭. ‬الرجل‭ ‬رجل‭ ‬والمرأة‭ ‬امرأة‭.. ‬هذا‭ ‬ببساطة‭ ‬هو‭ ‬المنطق‭ ‬السليم‮»‬‭.‬

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