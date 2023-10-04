رئيس وزراء بريطانيا: الرجل رجل والمرأة امرأة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) (رويترز): قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمس الأربعاء إن «الرجل رجل والمرأة امرأة» ولا يجب أن يتعرض الناس للترهيب ليعتقدوا أن بمقدورهم أن يتحولوا لأي جنس يريدونه.
وأضاف حول الكيفية التي يرى أن على المجتمع أن يتعامل بها مع المتحولين جنسيا «لا يجب أن يجري ترهيبنا لنعتقد أن الناس بمقدورهم أن يكونوا أي جنس يريدونه».
وتابع في تعليقات أمام المؤتمر السنوي لحزبه قائلا: «لا يمكنهم. الرجل رجل والمرأة امرأة.. هذا ببساطة هو المنطق السليم».
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