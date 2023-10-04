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بنك البحرين الوطني يدعم حفل تخرج جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة

10/4/2023 7:10:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) المنامة،‭ ‬البحرين‭: ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬التزامه‭ ‬بدعم‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬وتمكين‭ ‬جميع‭ ‬أفراده‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬متكافئة‭ ‬ومتساوية،‭ ‬كشف‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬ (NBB) مؤخرًا‭ ‬عن‭ ‬رعايته‭ ‬لحفل‭ ‬تخرج‭ ‬جمعية‭ ‬المحفزين‭ ‬البحرينية‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬الذي‭ ‬أُقيم‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالحسين‭ ‬العصفور‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬وشهد‭ ‬تكريم‭ ‬200‭ ‬طالب‭ ‬متفوق‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬يتمتعون‭ ‬بمرونة‭ ‬مذهلة‭ ‬ويمتلكون‭ ‬الدافع‭ ‬لاستكمال‭ ‬رحلاتهم‭ ‬الأكاديمية‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬التوعية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬تعمل‭ ‬جمعية‭ ‬المحفزين‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الفرص‭ ‬لذوي‭ ‬الهمم‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬والتفوق‭ ‬ضمن‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬كما‭ ‬تعمد‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬أولياء‭ ‬أمورهم‭ ‬وأفراد‭ ‬أسرهم‭.‬

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