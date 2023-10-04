بنك البحرين الوطني يدعم حفل تخرج جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) المنامة، البحرين: تماشيًا مع التزامه بدعم المجتمع المحلي وتمكين جميع أفراده من مختلف الفئات من الحصول على فرص متكافئة ومتساوية، كشف بنك البحرين الوطني (NBB) مؤخرًا عن رعايته لحفل تخرج جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة، الذي أُقيم تحت رعاية السيد علي الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية، وشهد تكريم 200 طالب متفوق من الذين يتمتعون بمرونة مذهلة ويمتلكون الدافع لاستكمال رحلاتهم الأكاديمية.
ومن خلال برنامج التوعية الاجتماعية، تعمل جمعية المحفزين البحرينية على توفير الفرص لذوي الهمم لتحقيق النجاح والتفوق ضمن المجتمع المحلي، كما تعمد لتسليط الضوء على جهود أولياء أمورهم وأفراد أسرهم.
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