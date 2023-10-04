بـدء إضـراب أكـثـر مـن 75 ألف عامل في قطاع الصحة الأمريكي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يأتي‭ ‬الإضراب‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬منظمة‭ ‬أمريكية‭ ‬غير‭ ‬ربحية‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬شهد‭ ‬ارتفاعا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬معدلات‭ ‬التضخم‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تحركات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المطالبة‭ ‬بزيادة‭ ‬الأجور‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬من‭ ‬هوليوود‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬ديترويت‭.‬

وبدأ‭ ‬إضراب‭ ‬أعضاء‭ ‬النقابة‭ ‬في‭ ‬‮«‬كايزر‭ ‬برمنانت‮»‬‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مقار‭ ‬في‭ ‬فيرجينيا‭ ‬وواشنطن‭. ‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬بأن‭ ‬يمتد‭ ‬إلى‭ ‬الساحل‭ ‬الغربي‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬حيث‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬القوة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الشركة‭.

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وأفادت‭ ‬‮«‬كايزر‮»‬‭ ‬بأنها‭ ‬وضعت‭ ‬خطط‭ ‬طوارئ‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬الإضراب،‭ ‬لكنها‭ ‬حذّرت‭ ‬الزبائن‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬عليهم‭ ‬توقّع‭ ‬فترات‭ ‬انتظار‭ ‬‮«‬أطول‭ ‬من‭ ‬المعتاد‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬موقعها‭. ‬

وأكد‭ ‬‮«‬ائتلاف‭ ‬نقابات‭ ‬كايزر‭ ‬برمنانت‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يمثّل‭ ‬نقابات‭ ‬محلية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬الإضراب‭ ‬الذي‭ ‬سيستمر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬أكبر‭ ‬إضراب‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

يطالب‭ ‬الاتحاد‭ ‬بزيادة‭ ‬الأجور‭ ‬لجميع‭ ‬الموظفين‭ ‬والحماية‭ ‬من‭ ‬التعاقد‭ ‬من‭ ‬الباطن‭ ‬ومن‭ ‬الاستعانة‭ ‬بعمال‭ ‬من‭ ‬الخارج،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مطالب‭ ‬أخرى،‭ ‬وفق‭ ‬بيانات‭ ‬صدرت‭ ‬عن‭ ‬الائتلاف‭ ‬مؤخرا‭. ‬

وهدد‭ ‬بتحرّك‭ ‬إضافي‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬واصلت‭ ‬كايزر‭ ‬القيام‭ ‬بممارسات‭ ‬عمالية‭ ‬غير‭ ‬منصفة‮»‬‭.‬

وأعربت‭ ‬‮«‬كايزر‭ ‬برمنانت‮»‬‭ ‬عن‭ ‬‮«‬خيبة‭ ‬أملها‭ ‬‮«‬حيال‭ ‬الإضراب،‭ ‬مضيفة‭ ‬بأنها‭ ‬تخطط‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬مراكزها‭ ‬الطبية‭ ‬خلال‭ ‬الإضراب‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭.‬

وأضافت‮»‬‭ ‬ستبقى‭ ‬مراكزنا‭ ‬الطبية‭ ‬مفتوحة‭ ‬خلال‭ ‬الإضراب‭ ‬وسيبقى‭ ‬فيها‭ ‬أطباؤنا‭ ‬والمديرون‭ ‬والموظفون‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرة‭ ‬والمدرّبين‮»‬‭.‬