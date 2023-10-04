اليونايتد قد يطوي صفحة مدربه تن هاغ‎

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخسر‭ ‬‮«‬يونايتد‮»‬‭ ‬مباراتيه‭ ‬الأوليين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬ويقدم‭ ‬أسوأ‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬أربع‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬السبع‭ ‬الأولى‭.‬

وقال‭ ‬الهولندي‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬عقب‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬بدأنا‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬أيضا‭ ‬علمنا‭ ‬أنه‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬فجوات‭. ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة،‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬صعبة‭ ‬جداً‭ ‬كما‭ ‬يرى‭ ‬الجميع‭ ‬لكننا‭ ‬سنخرج‭ ‬منها‭ ‬متحدين‭. ‬نحن‭ ‬نقاتل‭ ‬معاً،‭ ‬نحن‭ ‬متماسكون،‭ ‬نحن‭ ‬ندعم‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‭. ‬أنا،‭ ‬المديرون،‭ ‬الفريق،‭ ‬جميعنا‭ ‬سنقاتل‭ ‬معاً‭. ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬نحن‭. ‬نحن‭ ‬نعلم‭ ‬أنه‭ ‬يتعيّن‭ ‬علينا‭ ‬فعل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أفضل‭ ‬وبالتعاون‭ ‬معاً‭ ‬سنخرج‭ (‬من‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭)‬‮»‬‭.‬