اليونايتد قد يطوي صفحة مدربه تن هاغ‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعد خسارة مانشستر يونايتد أمام غلطة سراي 2-3 في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يبدو مصير مدربه الهولندي إريك تن هاغ على المحك. وهذه الخسارة السادسة لـ«المانيو» في 10 مباريات خاضها هذا الموسم في مختلف المسابقات، بينها أربع في الدوري الممتاز حيث يحتل المركز العاشر بفارق 9 نقاط عن جاره اللدود مانشستر سيتي بعد سبع مراحل فقط.
وخسر «يونايتد» مباراتيه الأوليين في دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه ويقدم أسوأ بداية موسم في الدوري الممتاز بعد خسارته أربع من مبارياته السبع الأولى.
وقال الهولندي بعد الخسارة عقب المباراة: «عندما بدأنا هذا المشروع أيضا علمنا أنه ستكون هناك فجوات. في هذه اللحظة، نحن في فترة صعبة جداً كما يرى الجميع لكننا سنخرج منها متحدين. نحن نقاتل معاً، نحن متماسكون، نحن ندعم بعضنا البعض. أنا، المديرون، الفريق، جميعنا سنقاتل معاً. هذا ليس نحن. نحن نعلم أنه يتعيّن علينا فعل ما هو أفضل وبالتعاون معاً سنخرج (من هذا الوضع)».
MENAFN04102023000055011008ID1107191232
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.