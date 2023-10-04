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اليونايتد قد يطوي صفحة مدربه تن هاغ‎

10/4/2023 7:10:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعد‭ ‬خسارة‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬أمام‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬2‭-‬3‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يبدو‭ ‬مصير‭ ‬مدربه‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬على‭ ‬المحك‭. ‬وهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬السادسة‭ ‬لـ«المانيو‮»‬‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬خاضها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬بينها‭ ‬أربع‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬بفارق‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬جاره‭ ‬اللدود‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بعد‭ ‬سبع‭ ‬مراحل‭ ‬فقط‭.‬

وخسر‭ ‬‮«‬يونايتد‮»‬‭ ‬مباراتيه‭ ‬الأوليين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬ويقدم‭ ‬أسوأ‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬أربع‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬السبع‭ ‬الأولى‭.‬

وقال‭ ‬الهولندي‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬عقب‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬بدأنا‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬أيضا‭ ‬علمنا‭ ‬أنه‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬فجوات‭. ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة،‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬صعبة‭ ‬جداً‭ ‬كما‭ ‬يرى‭ ‬الجميع‭ ‬لكننا‭ ‬سنخرج‭ ‬منها‭ ‬متحدين‭. ‬نحن‭ ‬نقاتل‭ ‬معاً،‭ ‬نحن‭ ‬متماسكون،‭ ‬نحن‭ ‬ندعم‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‭. ‬أنا،‭ ‬المديرون،‭ ‬الفريق،‭ ‬جميعنا‭ ‬سنقاتل‭ ‬معاً‭. ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬نحن‭. ‬نحن‭ ‬نعلم‭ ‬أنه‭ ‬يتعيّن‭ ‬علينا‭ ‬فعل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أفضل‭ ‬وبالتعاون‭ ‬معاً‭ ‬سنخرج‭ (‬من‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭)‬‮»‬‭.‬

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