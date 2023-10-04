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الزمالك يبحث عن فوزه الأول.. والأهلي أمام الاسماعيلي

10/4/2023 7:10:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬يخوض‭ ‬الأهلي،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬مواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬الإسماعيلي‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الجيش‭ ‬ببرج‭ ‬العرب،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬للدوري‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ويسعى‭ ‬الأهلي‭ ‬لمواصلة‭ ‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬بدأها‭ ‬بفوز‭ ‬عريض‭ ‬على‭ ‬المصري‭ ‬المنقوص‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى،‭ ‬فيما‭ ‬تأجلت‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬سيراميكا‭ ‬كليوباترا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬لارتباطه‭ ‬بمواجهة‭ ‬سان‭ ‬جورج‭ ‬الإثيوبي‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬32‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭.‬

ويدخل‭ ‬الأهلي‭ ‬المباراة‭ ‬بصفوف‭ ‬شبه‭ ‬مكتملة‭ ‬بعد‭ ‬شفاء‭ ‬المغربي‭ ‬رضا‭ ‬سليم‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬في‭ ‬ركبته،‭ ‬وعودة‭ ‬المهاجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬أنتوني‭ ‬موديست‭ ‬لقائمة‭ ‬الفريق‭ ‬بعدما‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬لقاءي‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬لعدم‭ ‬قيده‭ ‬إفريقياً‭.‬

على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬يأمل‭ ‬لاعبو‭ ‬الأسماعيلي‭ ‬وجهازهم‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬الصحوة‭ ‬عقب‭ ‬الفوز‭ ‬العريض‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬3‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬تدفع‭ ‬بالفريق‭ ‬إلى‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الآمنة‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬شبح‭ ‬الهبوط‭ ‬الذي‭ ‬ظل‭ ‬يطارده‭ ‬طيلة‭ ‬المواسم‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭.‬

ويغيب‭ ‬عن‭ ‬الإسماعيلي‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬الثلاثي‭ ‬محمد‭ ‬بيومي‭ ‬وعبد‭ ‬الله‭ ‬محمد‭ ‬والحارس‭ ‬الأول‭ ‬أحمد‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة‭.‬

الزمالك‭ ‬لفوز‭ ‬أوّل

وبدوره،‭ ‬يخوض‭ ‬الزمالك‭ ‬مواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬بضيافة‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬بحث‭ ‬الفريقين‭ ‬عن‭ ‬باكورة‭ ‬انتصاراتهما،‭ ‬بعدما‭ ‬سقط‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬بيراميدز‭ ‬2-2‭ ‬والمقاولون‭ ‬1‭-‬1،‭ ‬وخسر‭ ‬الثاني‭ ‬أمام‭ ‬طلائع‭ ‬الجيش‭ ‬0‭-‬2‭ ‬وبيراميدز‭ ‬0-1‭.‬

واستعاد‭ ‬الزمالك‭ ‬عناصره‭ ‬الأساسية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬المدافع‭ ‬الأيسر‭ ‬أحمد‭ ‬ابو‭ ‬الفتوح‭ ‬والحارس‭ ‬محمد‭ ‬عواد،‭ ‬فيما‭ ‬تحوم‭ ‬الشكوك‭ ‬حول‭ ‬عودة‭ ‬المدافع‭ ‬محمود‭ ‬علاء‭ ‬لقائمة‭ ‬الفريق‭ ‬عقب‭ ‬قرار‭ ‬إيقافه‭ ‬داخليا‭ ‬بسبب‭ ‬المشادة‭ ‬الكلامية‭ ‬مع‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬ارتا‭ ‬سولار‭ ‬الجيبوتي‭ ‬في‭ ‬إياب‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬32‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الكونفيدرالية‭ ‬الأفريقية‭.‬

ويسعى‭ ‬المدرب‭ ‬الكولومبي‭ ‬خوان‭ ‬كارلوس‭ ‬أوسوريو‭ ‬لقيادة‭ ‬الزمالك‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوز‭ ‬أول‭ ‬يبعده‭ ‬عن‭ ‬شبح‭ ‬الإقالة‭ ‬الذي‭ ‬يطارده‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬عقب‭ ‬النتائج‭ ‬المخيبة‭ ‬للآمال‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬عانى‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬مباراتيه‭ ‬أمام‭ ‬الجيش‭ ‬وبيراميدز‭ ‬من‭ ‬غياب‭ ‬الانسجام‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬القدامى‭ ‬والجدد‭ ‬في‭ ‬انتقالات‭ ‬الصيف،‭ ‬ويسعى‭ ‬القبرصي‭ ‬بابا‭ ‬فاسيليو،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفريق،‭ ‬لإيقاف‭ ‬سلسلة‭ ‬الهزائم‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭.‬

فيوتشر‭ ‬وزد‭ ‬أف‭ ‬س‭ ‬لمواصلة‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة

ويحلّ‭ ‬فيوتشر‭ ‬المتصدر‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬مع‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬على‭ ‬فاركو‭ ‬2‭-‬0‭ ‬والداخلية‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬ليتقدم‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬زد‭ ‬أف‭ ‬سي‭ ‬الثاني،‭ ‬على‭ ‬طلائع‭ ‬الجيش‭ ‬الرابع‭ (‬4‭ ‬نقاط‭) ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬جهاز‭ ‬الرياضة‭ ‬العسكري‭.‬

ويفتتح‭ ‬زد‭ ‬أف‭ ‬سي‭ ‬منافسة‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الخميس‭ ‬باستضافته‭ ‬بلدية‭ ‬المحلة‭ ‬الثامن‭ (‬3‭ ‬نقاط‭) ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬القاهرة‭ ‬الدولي‭.‬

واستهل‭ ‬زد‭ ‬أف‭ ‬سي‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بفوزين‭ ‬متتاليين‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الإسماعيلي‭ ‬والجونة‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬1‭-‬0‭. ‬

ويحلّ‭ ‬المقاولون‭ ‬العرب‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬سموحة‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الإسكندرية‭ ‬الخميس‭. ‬ويلعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬الجونة‭ ‬العاشر‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الاسكندرية‭ ‬الجمعة‭.‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬الجيش‭ ‬ببرج‭ ‬العرب،‭ ‬يحلّ‭ ‬سيراميكا‭ ‬كليوباترا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭ ‬عقب‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الاولى‭ ‬أمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف،‭ ‬وله‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬مع‭ ‬الأهلي،‭ ‬ضيفاً‭ ‬ثقيلاً‭ ‬على‭ ‬فاركو‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬فيوتشر‭ ‬والمصري‭ ‬في‭ ‬المرحلتين‭ ‬الماضيتين‭.‬

وتستأنف‭ ‬مباريات‭ ‬المرحلة‭ ‬السبت،‭ ‬فيلعب‭ ‬الداخلية‭ ‬التاسع‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬المصري‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬بالرصيد‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الجيش‭ ‬ببرج‭ ‬العرب‭.‬

وتختتم‭ ‬مباريات‭ ‬المرحلة‭ ‬الأحد،‭ ‬بلقاء‭ ‬بيراميدز‭ ‬أمام‭ ‬إنبي‭.‬


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