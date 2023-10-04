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مينيسوتا ودالاس يتواجهان في أبوظبي

10/4/2023 7:10:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دبي‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يخوض‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭ ‬ودالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬مباراتين‭ ‬تمهيديتين‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬ضمن‭ ‬استعداداتهما‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬لدوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الامريكي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭). ‬ويلتقي‭ ‬الفريقان‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتواجها‭ ‬مجددا‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الاتحاد‭ ‬أرينا‭ ‬بجزيرة‭ ‬ياس‭.‬

وتستضيف‭ ‬العاصمة‭ ‬الإماراتية‭ ‬المباراتين،‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬شراكة‭ ‬مدة‭ ‬سنوات‭ ‬بين‭ ‬الرابطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكية‭ ‬ودائرة‭ ‬الثقافة‭ ‬والسياحة‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬والتي‭ ‬دُشنت‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬وأتلانتا‭ ‬هوكس‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ (‬123-113‭ ‬و118‭-‬109‭).‬

وحل‭ ‬مينيسوتا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬موسم‭ ‬2023،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬البلاي‭ ‬أوف‭ ‬أمام‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬1‭-‬4،‭ ‬فيما‭ ‬أخفق‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬بطل‭ ‬نسخة‭ ‬2011‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الاقصائية‭.‬

وقال‭ ‬جايسون‭ ‬كيد‭ ‬مدرب‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬لاعبا‭ ‬ضمن‭ ‬التشكيلة‭ ‬الذهبية‭ ‬التي‭ ‬اهدت‭ ‬الاخير‭ ‬لقبه‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬2011‭: ‬‮«‬سنحرص‭ ‬على‭ ‬اظهار‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الروح‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬المباراتين،‭ ‬حيث‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬قدرات‭ ‬فريقنا‭ ‬الضرورية‭ ‬لحصد‭ ‬البطولات‭. ‬كما‭ ‬تمنحنا‭ ‬زيارة‭ ‬أبوظبي‭ ‬فرصة‭ ‬استثنائية‭ ‬لتطوير‭ ‬هذه‭ ‬القدرات،‭ ‬ونؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬الكامل‭ ‬باغتنام‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬اكد‭ ‬نجم‭ ‬مافريكس‭ ‬المخضرم‭ ‬كايري‭ ‬ايرفينغ‭ (‬31‭ ‬عاما‭): ‬‮«‬من‭ ‬الممتع‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬أبوظبي،‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ (‬يلتقي‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الاسبانية‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬اكتوبر‭)‬،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬اللعب‭ ‬أمام‭ ‬جمهور‭ ‬دولي‭ ‬يحب‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬والنمو‭ ‬هناك‭ ‬كفريق‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬لدينا‭ (‬في‭ ‬الفريق‭) ‬مجموعة‭ ‬جديدة‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬لدينا‭ ‬بعض‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬اكتشافها‮»‬‭.‬

وتتضمن‭ ‬اتفاقية‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬الرابطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الامريكية‭ ‬ودائرة‭ ‬الثقافة‭ ‬والسياحة‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬اقامة‭ ‬دوري‭ ‬الناشئين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬‮«‬جونيور‭ ‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬دولة‭ ‬الامارات،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬تجارب‭ ‬تفاعلية‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭ ‬بحضور‭ ‬نجوم‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الامريكية‭ ‬الحاليين‭ ‬والسابقين‭ ‬وعيادات‭ ‬لياقة‭ ‬بدنية‭.‬

وتقام‭ ‬غدا‭ ‬الجمعة‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بمشجعي‭ ‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬أرينا،‭ ‬وتتضمن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬بينها‭ ‬تحدي‭ ‬المهارات‭ ‬ومسابقة‭ ‬الرميات‭ ‬الثلاثية،‭ ‬بمشاركة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬لاعبي‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬ومينيسوتا‭ ‬تمبروولفز،‭ ‬وأساطير‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬يتقدمهم‭ ‬أسطورة‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ليكرز‭ ‬كريم‭ ‬عبدالجبار‭.‬

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