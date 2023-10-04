مينيسوتا ودالاس يتواجهان في أبوظبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) دبي
– (أ ف ب): يخوض مينيسوتا تمبروولفز ودالاس مافريكس مباراتين تمهيديتين في أبوظبي ضمن استعداداتهما للموسم الجديد لدوري كرة السلة الامريكي للمحترفين (أن بي ايه). ويلتقي الفريقان اليوم الخميس في المباراة الأولى، قبل ان يتواجها مجددا يوم السبت في قاعة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.
وتستضيف العاصمة الإماراتية المباراتين، كجزء من شراكة مدة سنوات بين الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والتي دُشنت عام 2022 بين فريقي ميلووكي باكس وأتلانتا هوكس الذي فاز في المباراتين (123-113 و118-109).
وحل مينيسوتا في المركز الثامن في المنطقة الغربية موسم 2023، قبل ان يخسر في الدور الأول من البلاي أوف أمام دنفر ناغتس 1-4، فيما أخفق دالاس مافريكس بطل نسخة 2011 في التأهل إلى الأدوار الاقصائية.
وقال جايسون كيد مدرب دالاس مافريكس الذي كان لاعبا ضمن التشكيلة الذهبية التي اهدت الاخير لقبه الوحيد في 2011: «سنحرص على اظهار أعلى مستويات الروح التنافسية في المباراتين، حيث نهدف إلى بناء قدرات فريقنا الضرورية لحصد البطولات. كما تمنحنا زيارة أبوظبي فرصة استثنائية لتطوير هذه القدرات، ونؤكد التزامنا الكامل باغتنام هذه الفرصة».
من جهته، اكد نجم مافريكس المخضرم كايري ايرفينغ (31 عاما): «من الممتع اللعب في أبوظبي، ثم في مدريد (يلتقي دالاس مافريكس مع ريال مدريد في العاصمة الاسبانية في 10 اكتوبر)، والحصول على فرصة اللعب أمام جمهور دولي يحب كرة السلة، والنمو هناك كفريق».
وتابع: «لدينا (في الفريق) مجموعة جديدة ولا يزال لدينا بعض الأشياء التي يتعين علينا اكتشافها».
وتتضمن اتفاقية الشراكة بين الرابطة الوطنية لكرة السلة الامريكية ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي اقامة دوري الناشئين لكرة السلة «جونيور أن بي ايه» في مدارس دولة الامارات، الى جانب تجارب تفاعلية مع الجمهور بحضور نجوم كرة السلة الامريكية الحاليين والسابقين وعيادات لياقة بدنية.
وتقام غدا الجمعة النسخة الأولى من «يوم الاحتفاء بمشجعي أن بي ايه» في الاتحاد أرينا، وتتضمن العديد من الأنشطة بينها تحدي المهارات ومسابقة الرميات الثلاثية، بمشاركة مجموعة من أبرز لاعبي دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز، وأساطير كرة السلة الأمريكية، يتقدمهم أسطورة لوس أنجلوس ليكرز كريم عبدالجبار.
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