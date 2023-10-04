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فوز المغرب وإسبانيا والبرتغال بتنظيم كأس العالم 2030

10/4/2023 7:10:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬فوز‭ ‬المغرب‭ ‬وإسبانيا‭ ‬والبرتغال‭ ‬باستضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2030،‭ ‬بينما‭ ‬ستقام‭ ‬المباريات‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬أوروجواي‭ ‬والأرجنتين‭ ‬وباراجواي‭ ‬بمناسبة‭ ‬مرور‭ ‬100‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬أول‭ ‬مونديال‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭. ‬وأصدر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بيانا‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭: ‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬فوز‭ ‬ملف‭ ‬المغرب‭ ‬وإسبانيا‭ ‬والبرتغال‭ ‬بتنظيم‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2030،‭ ‬ومع‭ ‬الأخذ‭ ‬بالاعتبار‭ ‬السياق‭ ‬التاريخي‭ ‬لأول‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬عالم‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬التي‭ ‬احتضنتها‭ ‬أوروجواي‭ ‬عام‭ ‬1930،‭ ‬سيتم‭ ‬لعب‭ ‬أول‭ ‬3‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬أوروجواي‭ ‬والأرجنتين‭ ‬وباراجواي‭.‬

وواصل‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيانه‭: ‬ملعب‭ ‬استاديو‭ ‬سينتيناريو‭ ‬في‭ ‬مونتفيديو‭ ‬سيكون‭ ‬مقر‭ ‬الاحتفال‭ ‬بتلك‭ ‬النسخة‭ ‬التاريخية،‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬منه‭ ‬كل‭ ‬شيء‭. ‬ونقل‭ ‬الاتحاد‭ ‬عن‭ ‬رئيسه‭ ‬السويسري‭ ‬جياني‭ ‬إنفانتينو‭ ‬قوله‭: ‬سيكون‭ ‬لنا‭ ‬بصمة‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2030،‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬قارات‭ ‬و6‭ ‬دول،‭ ‬نستمتع‭ ‬باللعبة‭ ‬الجميلة‭ ‬ونحتفل‭ ‬بمئوية‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬

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