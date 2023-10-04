فوز المغرب وإسبانيا والبرتغال بتنظيم كأس العالم 2030

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس فوز المغرب وإسبانيا والبرتغال باستضافة كأس العالم 2030، بينما ستقام المباريات الأولى في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي بمناسبة مرور 100 عام على إقامة أول مونديال في التاريخ. وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانا جاء فيه: وافق مجلس الاتحاد بالإجماع على فوز ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال بتنظيم كأس العالم 2030، ومع الأخذ بالاعتبار السياق التاريخي لأول بطولة كأس عالم أقيمت على الإطلاق التي احتضنتها أوروجواي عام 1930، سيتم لعب أول 3 مباريات في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي.
وواصل «فيفا» في بيانه: ملعب استاديو سينتيناريو في مونتفيديو سيكون مقر الاحتفال بتلك النسخة التاريخية، إذ إنه المكان الذي بدأ منه كل شيء. ونقل الاتحاد عن رئيسه السويسري جياني إنفانتينو قوله: سيكون لنا بصمة عالمية في عام 2030، كأس العالم في 3 قارات و6 دول، نستمتع باللعبة الجميلة ونحتفل بمئوية كأس العالم.
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