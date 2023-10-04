القبض على 5 آسيويين بحيازتهم (تمبـاك) بـــ 60 ألــف دينــار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تمكنت مديرية شرطة محافظة العاصمة من القبض على 5 آسيويين تتراوح أعمارهم بين 28 و35 عاماً، إثر قيامهم بحيازة وبيع مواد التبغ الممنوع تداولها (تمباك)، والتي تقدر قيمتها السوقية بحوالي 60 ألف دينار.
وأشارت شرطة العاصمة إلى أنه في إطار جهودها لمكافحة الجريمة وحماية المجتمع من المواد الممنوعة، تمكنت شرطة المديرية من رصد معلومات حول الواقعة، حيث باشرت عمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكورين والقبض عليهم وبحوزتهم مواد التبغ الممنوعة كانت مخبأة بداخل لفائف الأقمشة بأحد المحلات التجارية بمحافظة العاصمة، وأشارت مديرية شرطة محافظة العاصمة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة القضية إلى النيابة العامة.
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