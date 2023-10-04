القبض على 5 آسيويين بحيازتهم (تمبـاك) بـــ 60 ألــف دينــار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشارت‭ ‬شرطة‭ ‬العاصمة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهودها‭ ‬لمكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬وحماية‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الممنوعة،‭ ‬تمكنت‭ ‬شرطة‭ ‬المديرية‭ ‬من‭ ‬رصد‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬الواقعة،‭ ‬حيث‭ ‬باشرت‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المذكورين‭ ‬والقبض‭ ‬عليهم‭ ‬وبحوزتهم‭ ‬مواد‭ ‬التبغ‭ ‬الممنوعة‭ ‬كانت‭ ‬مخبأة‭ ‬بداخل‭ ‬لفائف‭ ‬الأقمشة‭ ‬بأحد‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬وأشارت‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬وإحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬