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بحكم استئنافي.. تأييد قرار ((الجعفرية)) بتعيين مجلس إدارة لمأتم بالبلاد القديم

10/4/2023 7:10:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬المدنية‭ ‬حكما‭ ‬رفض‭ ‬إلغاء‭ ‬قرار‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬بتعيين‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مأتم‭ ‬الحسينية‭ ‬لبلاد‭ ‬القديم،‭ ‬حيث‭ ‬طعن‭ ‬المدعون‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬اول‭ ‬درجة‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬أنه‭ ‬خالف‭ ‬أحقيتهم‭ ‬بالإدارة‭ ‬وكون‭ ‬القرار‭ ‬مخالفا‭ ‬لأحكام‭ ‬شرعية‭ ‬بحوزتهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الادعاء‭ ‬بأن‭ ‬قرار‭ ‬تعيين‭ ‬إدارة‭ ‬للمآتم‭ ‬مشوب‭ ‬بعيب‭ ‬عدم‭ ‬الاختصاص‭ ‬لصدوره‭ ‬من‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬السلطة‭ ‬التامة‭ ‬بالنَّظَارة‭ ‬والتَّوَلِّي‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأوقاف‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬دُور‭ ‬العبادة‭ ‬وما‭ ‬في‭ ‬حكمها،‭ ‬وإدارتها‭ ‬والمحافظة‭ ‬عليها،‭ ‬وتعميرها‭ ‬وتضمينها‭ ‬واستحصال‭ ‬رَيعها‭ ‬وضماناتها‭ ‬وتوزيعها‭ ‬على‭ ‬جهاتها‭ ‬الخاصة‭ ‬الموقوفة‭ ‬عليها،‭ ‬ويكون‭ ‬تعيين‭ ‬النُّظَّار‭ ‬أو‭ ‬متولِّي‭ ‬الوقْف‭ ‬وعزلُهم‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬المجلس،‭ ‬وأكدا‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬قرار‭ ‬تنفيذي‭ ‬صادر‭ ‬من‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬باعتماد‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬وذلك‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬صادر‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬وليس‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية،‭ ‬مما‭ ‬يضحى‭ ‬ما‭ ‬تمسك‭ ‬به‭ ‬المستأنفون‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬محله‭.‬

وكان‭ ‬المدعون‭ ‬رفعوا‭ ‬دعواهم‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬نما‭ ‬إلى‭ ‬علمهم‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬قرار‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مأتم‭ ‬بالبلاد‭ ‬القديم‭ ‬معتبرين‭ ‬القرار‭ ‬مخالفا‭ ‬لصحيح‭ ‬الواقع‭ ‬والقانون‭ ‬بزعم‭ ‬انحياز‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬للأعضاء‭ ‬الجدد‭ ‬المعينين‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المدعين،‭ ‬وحيازتهم‭ ‬لأحكام‭ ‬شرعية‭ ‬تؤيد‭ ‬موقفهم‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬المأتم‭ ‬حيث‭ ‬طالبوا‭ ‬بوقف‭ ‬القرار‭ ‬موضوع‭ ‬التداعي،‭ ‬وإحالة‭ ‬الدعوى‭ ‬للتحقيق‭ ‬ليثبتوا‭ ‬حقيقة‭ ‬علاقتهم‭ ‬المباشرة‭ ‬بالمأتم‭ ‬وإلغاء‭ ‬قرار‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المأتم‭ ‬الجمعية‭ ‬الحسينية‭ ‬لبلاد‭ ‬القديم‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬آثار،‭ ‬وإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم‭ ‬بالرسوم‭ ‬والمصاريف‭ ‬ومقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬دعواهم‭ ‬رفضتها‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭.‬

حيث‭ ‬لم‭ ‬يرتض‭ ‬المدعون‭ ‬الحكم‭ ‬وطعنوا‭ ‬عليه‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬وطلبوا‭ ‬وقف‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬المطعون‭ ‬فيه،‭ ‬وإحالة‭ ‬الاستئناف‭ ‬للتحقيق‭ ‬ليثبت‭ ‬المستأنفين‭ ‬حقيقة‭ ‬علاقتهم‭ ‬المباشرة‭ ‬بالمأتم‭ ‬موضوع‭ ‬التداعي‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مبين‭ ‬تفصيلاً‭ ‬بلائحة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بزعم‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬المطعون‭ ‬فيه‭ ‬مشوب‭ ‬بعيب‭ ‬عدم‭ ‬الاختصاص‭ ‬لصدوره‭ ‬من‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬خالف‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬محكوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الشرعية‭ ‬الجعفرية‭ ‬وأغفل‭ ‬طلبهم‭ ‬بإحالة‭ ‬الدعوى‭ ‬للتحقيق‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬المقرر‭ ‬قانوناً‭ ‬وفقاً‭ ‬للمادة‭ (‬1‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬3‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬باستبدال‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬6‭) ‬لسنة‭ ‬1985‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬مجلسي‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬والجعفرية‭ ‬وإدارتيهما‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يُستبدَل‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬6‭) ‬لسنة‭ ‬1985‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬مجلسي‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬والجعفرية‭ ‬وإدارتيهما،‭ ‬النص‭ ‬الآتي‭: ‬يتولى‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬شؤون‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬والجعفرية‭ ‬مجلس‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬ويكون‭ ‬المجلسان‭ ‬هيئتين‭ ‬مستقلتين‭ ‬تُلحقان‭ ‬بالوزير‭ ‬المعنِي‭ ‬بشؤون‭ ‬الأوقاف‭ ‬الذي‭ ‬له‭ ‬سلطة‭ ‬الإشراف‭ ‬عليهما‭.‬

وقالت‭ ‬يتولى‭ ‬كل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقافَ‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬واستغلالها‭ ‬وصرْف‭ ‬إيراداتها‭ ‬وحِفْظ‭ ‬أعيانها‭ ‬وتعميرها‭ ‬وِفْقاً‭ ‬لمفهوم‭ ‬صياغة‭ ‬الوقْف‭ ‬وعبارات‭ ‬الواقفين،‭ ‬وبمقتضى‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬ولكل‭ ‬مجلس‭ ‬السلطة‭ ‬التامة‭ ‬بالنَّظَارة‭ ‬والتَّوَلِّي‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأوقاف‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬دُور‭ ‬العبادة‭ ‬وما‭ ‬في‭ ‬حكمها،‭ ‬وإدارتها‭ ‬والمحافظة‭ ‬عليها،‭ ‬وتعميرها‭ ‬وتضمينها‭ ‬واستحصال‭ ‬رَيعها‭ ‬وضماناتها‭ ‬وتوزيعها‭ ‬على‭ ‬جهاتها‭ ‬الخاصة‭ ‬الموقوفة‭ ‬عليها،‭ ‬ويكون‭ ‬تعيين‭ ‬النُّظَّار‭ ‬أو‭ ‬متولِّي‭ ‬الوقْف‭ ‬وعزلُهم‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬المجلس،‭ ‬ومع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بمفهوم‭ ‬صياغة‭ ‬الوقْف‭ ‬وعبارات‭ ‬الواقفين،‭ ‬يجوز‭ ‬تعيين‭ ‬النُّظَّار‭ ‬أو‭ ‬متولِّي‭ ‬الوقف‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬المختص‭ ‬بعد‭ ‬التشاور‭ ‬وأخْذ‭ ‬رأي‭ ‬ذوي‭ ‬الشأن،‭ ‬وذلك‭ ‬وِفْقاً‭ ‬للقواعد‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬المعنِي‭ ‬بشئون‭ ‬الأوقاف‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬المجلس‭ ‬المختص‭.‬

وأوضحت‭ ‬المحكمة‭ ‬انه‭ ‬تطبيقاً‭ ‬لما‭ ‬تقدم،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬المدعون‭ ‬أقاموا‭ ‬دعواهم‭ ‬بطلب‭ ‬الحكم‭ ‬بإلغاء‭ ‬قرار‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مأتم‭ ‬بالبلاد‭ ‬القديم‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف،‭ ‬كون‭ ‬من‭ ‬يتولى‭ ‬إدارة‭ ‬العقارات‭ ‬الموقوفة‭ ‬واستغلالها‭ ‬وصرف‭ ‬إيراداتها‭ ‬وحفظ‭ ‬أعيانها‭ ‬وتعميرها‭ ‬هو‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬والجعفرية،‭ ‬كما‭ ‬اعطى‭ ‬لكل‭ ‬مجلس‭ ‬السلطة‭ ‬التامة‭ ‬بالنظارة‭ ‬والتولي‭ ‬على‭ ‬الأوقاف‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬وإدارتها‭ ‬والمحافظة‭ ‬عليها‭ ‬وتعميرها‭ ‬واستحصال‭ ‬ريعها،‭ ‬ولها‭ ‬تعيين‭ ‬النُّظَّار‭ ‬أو‭ ‬متولِّي‭ ‬الوقْف،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬وكانت‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬هي‭ ‬المنوط‭ ‬بها‭ ‬النَّظَارة‭ ‬والتَّوَلِّي‭ ‬على‭ ‬الوقف‭ ‬موضوع‭ ‬التداعي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يكون‭ ‬معه‭ ‬طلب‭ ‬المدعي‭ ‬بإلغاء‭
‬قرار‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬قائما‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬والقانون‭ ‬جدير‭ ‬بالرفض‭.‬

وقالت‭ ‬لا‭ ‬ينال‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬تمسك‭ ‬به‭ ‬المستأنفون‭ ‬من‭ ‬صدور‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬مختص‭ ‬لكون‭ ‬القرار‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬قرار‭ ‬تنفيذي‭ ‬صادر‭ ‬من‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬وأن‭ ‬القرار‭ ‬باعتماد‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المأتم‭ ‬موضوع‭ ‬التداعي‭ ‬صادر‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬صادر‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬وليس‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية،‭ ‬مما‭ ‬يضحى‭ ‬ما‭ ‬تمسك‭ ‬به‭ ‬المستأنفون‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬محله،‭ ‬وإذ‭ ‬أخذ‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬بهذا‭ ‬النظر‭ ‬فإنه‭ ‬بات‭ ‬جديرا‭ ‬بالتأييد‭ ‬لأسبابه‭ ‬وما‭ ‬تقدم‭ ‬من‭ ‬أسباب،‭ ‬ويضحى‭ ‬الاستئناف‭ ‬الماثل‭ ‬غير‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬أو‭ ‬القانون‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تقضي‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬برفضه‭ ‬وتأييد‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭
‬بقبول‭ ‬الاستئناف‭ ‬شكلاً،‭ ‬ورفضه‭ ‬موضوعاً‭ ‬وتأييد‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف،‭ ‬وألزمت‭ ‬المستأنفين‭ ‬المصاريف‭ ‬ومبلغ‭ ‬خمسين‭ ‬دينارا‭ ‬أتعابا‭ ‬للمحاماة‭.‬

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