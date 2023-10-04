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وفاة سيدة أوروبية وإصابة أخرى وشاب بحريني في حادث مروري على شارع الفاتح

10/4/2023 7:10:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)


لقيت‭ ‬فتاة‭ ‬أوروبية‭ ‬مصرعها‭ ‬واصيبت‭ ‬أخرى‭ ‬رفقة‭ ‬شاب‭ ‬بحريني‭ ‬إثر‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬وقع‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الفاتح‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الاربعاء‭.‬

كان‭ ‬شاب‭ ‬خليجي‭ ‬يقود‭ ‬سيارته‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الفاتح‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬وأثناء‭ ‬وصوله‭ ‬تقاطع‭ ‬الاشارات‭ ‬الضوئية‭ ‬لمدخل‭ ‬الجفير‭ ‬اصطدم‭ ‬بسيارة‭ ‬اخرى‭ ‬يقودها‭ ‬بحريني‭ ‬وبرفقته‭ ‬فتاتان‭ ‬اوروبيتان‭ ‬نتج‭ ‬الحادث‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬احداهن‭ ‬واصابة‭ ‬قائد‭ ‬السيارة‭ ‬البحرينية‭ ‬والفتاة‭ ‬الأخرى،‭ ‬فيما‭ ‬تضررت‭ ‬المركبتان‭ ‬بتلفيات‭ ‬كبيرة،‭ ‬وجاء‭ ‬الحادث‭ ‬بسبب‭ ‬تجاوز‭ ‬أحد‭ ‬السائقين‭ ‬الاشارة‭ ‬الحمراء‭.‬وفور‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬حضرت‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬شرطة‭ ‬النجدة‭ ‬وقام‭ ‬افردها‭ ‬بتسهيل‭ ‬سير‭ ‬المركبات‭ ‬لحين‭ ‬وصول‭ ‬شرطة‭ ‬المرور‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬وتم‭ ‬ازاحة‭ ‬المركبتين،‭ ‬وبعدها‭ ‬فتحت‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬السائق‭ ‬الذي‭ ‬تجاوز‭ ‬الاشارة‭ ‬الحمراء‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬ذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وفاة‭ ‬امرأة‭ (‬30‭ ‬عاما‭) ‬إثر‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬بين‭ ‬مركبتين‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الفاتح‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الجفير،‭ ‬والجهات‭ ‬المختصة‭ ‬تباشر‭ ‬إجراءاتها‭ ‬في‭ ‬الموقع‭.‬

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