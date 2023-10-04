وفاة سيدة أوروبية وإصابة أخرى وشاب بحريني في حادث مروري على شارع الفاتح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
لقيت فتاة أوروبية مصرعها واصيبت أخرى رفقة شاب بحريني إثر حادث مروري وقع على شارع الفاتح في الساعات الاولى من صباح أمس الاربعاء.
كان شاب خليجي يقود سيارته على شارع الفاتح في الساعة الثانية من صباح أمس وأثناء وصوله تقاطع الاشارات الضوئية لمدخل الجفير اصطدم بسيارة اخرى يقودها بحريني وبرفقته فتاتان اوروبيتان نتج الحادث عن وفاة احداهن واصابة قائد السيارة البحرينية والفتاة الأخرى، فيما تضررت المركبتان بتلفيات كبيرة، وجاء الحادث بسبب تجاوز أحد السائقين الاشارة الحمراء.وفور وقوع الحادث حضرت عدد من سيارات شرطة النجدة وقام افردها بتسهيل سير المركبات لحين وصول شرطة المرور والدفاع المدني وتم ازاحة المركبتين، وبعدها فتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة السائق الذي تجاوز الاشارة الحمراء.
من جهة اخرى ذكرت وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي وفاة امرأة (30 عاما) إثر حادث مروري بين مركبتين على شارع الفاتح بالقرب من منطقة الجفير، والجهات المختصة تباشر إجراءاتها في الموقع.
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