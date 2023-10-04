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سوناك يطلق حملة المحافظين للانتخابات البريطانية بوعود ((التغيير))

10/4/2023 7:10:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مانشستر‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬صوّر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬حزبه‭ ‬المحافظ‭ ‬الحاكم‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬قوّة‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬العامة‭ ‬المقبلة‭ ‬رغم‭ ‬قضائه‭ ‬13‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬وتزايد‭ ‬مشاعر‭ ‬الاستياء‭ ‬حياله‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬الناخبين‭. ‬

وفي‭ ‬خطاب‭ ‬استمر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ساعة‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬الحزب‭ ‬السنوي‭ ‬تعهّد‭ ‬سوناك‭ ‬بأن‭ ‬المحافظين‭ ‬الذين‭ ‬يتّجهون‭ ‬لتكبّد‭ ‬هزيمة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقبلة‭ ‬وفق‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬سيحطّمون‭ ‬القالب‭ ‬الذي‭ ‬شكّل‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاثين‭ ‬الأخيرة‭. ‬

وقال‭ ‬للحاضرين‭: ‬‮«‬سنتصرّف‭ ‬بجرأة‭ ‬وبشكل‭ ‬جذري‭. ‬سنواجه‭ ‬مقاومة‭ ‬وسنكون‭ ‬لها‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬سنعطي‭ ‬البلاد‭ ‬ما‭ ‬تحتاج‭ ‬إليه‭ ‬بشدّة‭ ‬ولكنها‭ ‬حُرمت‭ ‬منه‭ ‬مرّات‭ ‬عديدة‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬حان‭ ‬وقت‭ ‬التغيير‭ ‬ونحن‭ ‬التغيير‮»‬‭. ‬

ويؤذن‭ ‬خطاب‭ ‬سوناك‭ ‬الذي‭ ‬تضمّن‭ ‬إعلانات‭ ‬مهمة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالسياسة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬إلغاء‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬سكة‭ ‬قطارات‭ ‬سريعة‭ ‬بانطلاق‭ ‬حملة‭ ‬الانتخابات‭. ‬

وخلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬سعى‭ ‬المحافظون‭ ‬لتحديد‭ ‬الفوارق‭ ‬بينهم‭ ‬وبين‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬المعارض،‭ ‬شمل‭ ‬ذلك‭ ‬إثارة‭ ‬قضايا‭ ‬‮«‬الحرب‭ ‬الثقافية‮»‬‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالبيئة‭ ‬وحقوق‭ ‬المثليين‭ ‬والمتحولين‭ ‬جنسيا‭. ‬

لكن‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬الأخيرة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أمام‭ ‬المحافظين‭ ‬مهمة‭ ‬صعبة‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬ينوون‭ ‬الفوز‭ ‬بولاية‭ ‬سادسة‭ ‬في‭ ‬السلطة‭. ‬

وأشار‭ ‬استطلاع‭ ‬جديد‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬سافانتا‮»‬‭ ‬نُشر‭ ‬قبل‭ ‬إلقاء‭ ‬سوناك‭ ‬خطابه‭ ‬إلى‭ ‬تقدّم‭ ‬العمال‭ ‬بعشرين‭ ‬نقطة‭ ‬مئوية،‭ ‬وتأخّر‭ ‬سوناك‭ ‬عن‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬في‭ ‬شعبيته‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الشخصي‭ ‬بـ12‭ ‬نقطة‭. ‬

ويتعيّن‭ ‬على‭ ‬سوناك،‭ ‬وزير‭ ‬المال‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬انتخبه‭ ‬أعضاء‭ ‬الحزب‭ ‬كزعيم‭ ‬للمحافظين‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬الانتخابات‭ ‬بحلول‭ ‬يناير‭ ‬2025‭ ‬على‭ ‬أبعد‭ ‬تقدير‭. ‬

وتسود‭ ‬تساؤلات‭ ‬بشأن‭ ‬موعد‭ ‬سعيه‭ ‬لتأكيد‭ ‬تفويضه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬القاعدة‭ ‬الانتخابية‭ ‬الأوسع،‭ ‬فيما‭ ‬يحاول‭ ‬خفض‭ ‬التضخم‭ ‬المرتفع‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬أزمة‭ ‬تكاليف‭ ‬معيشة‭ ‬وإضرابات‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭. ‬

وكما‭ ‬هو‭ ‬متوقع،‭ ‬أكد‭ ‬سوناك‭ ‬صحة‭ ‬الشائعات‭ ‬بأنه‭ ‬سيلغي‭ ‬القسم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬خط‭ ‬سكة‭ ‬الحديد‭ ‬‮«‬إتش‭ ‬إس2‮»‬‭ ‬بين‭ ‬برمنجهام‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬انكلترا‭ ‬ومانشستر‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬سألغي‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬المشروع،‭ ‬وبدلا‭ ‬منه‭ ‬سأعيد‭ ‬استثمار‭ ‬كل‭ ‬فلس،‭ ‬36‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني،‭ ‬في‭ ‬مئات‭ ‬مشاريع‭ ‬النقل‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬وفي‭ ‬ميدلاندز‭ ‬وفي‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مانشستر‭ ‬المحطة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لمشروع‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬الضخم‭ ‬الذي‭ ‬تخللته‭ ‬مشاكل‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالتكاليف‭ ‬الباهظة‭ ‬وتأخّر‭ ‬عمليات‭ ‬التسليم‭. ‬

وأثار‭ ‬القرار‭ ‬غضب‭ ‬سياسيين‭ ‬محليين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬انكلترا،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المناطق‭ ‬انتقلت‭ ‬من‭ ‬تأييد‭ ‬العمال‭ ‬إلى‭ ‬المحافظين‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬انتخابات‭ ‬جرت‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬بعد‭ ‬وعود‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬المساواة‭ ‬اقتصاديا‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الإقليمي‭. ‬

وفي‭ ‬أجزاء‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬خطابه‭ ‬الذي‭ ‬ركّز‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬القضايا‭ ‬الداخلية‭ ‬اقترح‭ ‬سوناك‭ ‬تشديد‭ ‬حملة‭ ‬مكافحة‭ ‬التدخين‭ ‬عبر‭ ‬اتباع‭ ‬النهج‭ ‬النيوزيلاندي‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬الحد‭ ‬العمري‭ ‬الأدنى‭ ‬لشراء‭ ‬السجائر‭ ‬سنة‭ ‬كل‭ ‬عام‭. ‬كما‭ ‬تعهّد‭ ‬بإدخال‭ ‬إصلاحات‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭. ‬

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