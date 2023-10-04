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وزير الخارجية التركي يؤكد: منفذا الهجوم في أنقرة تدربا في سوريا

10/4/2023 7:10:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) إسطنبول‭ ‬ ‭ (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬قالت‭ ‬تركيا‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬المقاتلَين‭ ‬الكرديَّين‭ ‬المشتبه‭ ‬فيهما‭ ‬اللذين‭ ‬قُتلا‭ ‬خلال‭ ‬هجوم‭ ‬شنّاه‭ ‬على‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬التركية‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬تدرّبا‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

ولفت‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬هاكان‭ ‬فيدان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬تحتفظ‭ ‬الآن‭ ‬بالحق‭ ‬في‭ ‬ضرب‭ ‬مجموعة‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬الأحد‭.‬

وقال‭ ‬فيدان‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬متلفزة‭: ‬‮«‬نتيجة‭ ‬لعمل‭ ‬قواتنا‭ ‬الأمنية،‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬الإرهابيَين‭ ‬جاءا‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬وتدرّبا‭ ‬هناك‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬من‭ ‬الآن‭ ‬فصاعدًا،‭ ‬كلّ‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬والمنشآت‭ ‬الكبيرة‭ ‬ومنشآت‭ ‬الطاقة‭ ‬التابعة‭ (‬للمجموعات‭ ‬الكردية‭ ‬المسلحة‭) ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬هي‭ ‬أهداف‭ ‬مشروعة‭ ‬لقواتنا‭ ‬الأمنية‮»‬‭. ‬وتلمح‭ ‬تصريحات‭ ‬فيدان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬قد‭ ‬توسّع‭ ‬نطاق‭ ‬ضرباتها‭ ‬الجوية‭ ‬لتشمل‭ ‬سوريا‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬كشفت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬التركية‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬هوية‭ ‬المنفذ‭ ‬الثاني‭ ‬للهجوم‭ ‬الإرهابي‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬مبنى‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬للأمن‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬أنقرة،‭ ‬قبل‭ ‬أيام،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أوردته‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬‮«‬الاناضول‮»‬‭ ‬التركية‭.‬

وأعلنت‭ ‬الداخلية‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬المنفذ‭ ‬الثاني‭ ‬هو‭ ‬المدعو‭ ‬أوزكان‭ ‬شاهين،‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‮»‬‭ (‬بي‭ ‬كي‭ ‬كي‭) ‬المحظور‭. ‬وأضافت‭ ‬الداخلية‭ ‬التركية‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬تواصل‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الحادثة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬الاستمرار‭ ‬بحزم‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬حتى‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬عناصره‭. ‬وكانت‭ ‬الداخلية‭ ‬التركية‭ ‬قد‭ ‬كشفت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬عن‭ ‬هوية‭ ‬المنفذ‭ ‬الأول‭ ‬للهجوم‭ ‬الإرهابي،‭ ‬وهو‭ ‬المدعو‭ ‬حسن‭ ‬أوغوز‭ ‬الملقب‭ ‬بـ«كانيفار‭ ‬أردال‮»‬،‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬‮«‬إرهابيان‮»‬‭ ‬قد‭ ‬وصلا‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬بسيارة‭ ‬تجارية‭ ‬صغيرة‭ ‬أمام‭ ‬مدخل‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬للأمن‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬أنقرة،‭ ‬ونفذا‭ ‬هجوما،‭ ‬بحسب‭ ‬تصريح‭ ‬لوزير‭ ‬الداخلية‭ ‬علي‭ ‬يرلي‭ ‬قايا‭.‬

وأعلن‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني،‭ ‬الذي‭ ‬تعتبره‭ ‬أنقرة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية،‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬نفذه‭ ‬شخصان‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬أنقرة‭. ‬

وفجر‭ ‬أحد‭ ‬الرجلين‭ ‬نفسه‭ ‬بينما‭ ‬قتل‭ ‬الآخر‭ ‬بالرصاص‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬مجمع‭ ‬الوزارة‭. ‬

وأُصيب‭ ‬شرطيان‭ ‬خلال‭ ‬العملية‭.
‬وكانت‭ ‬تركيا‭ ‬قد‭ ‬أطلقت‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬عملية‭ ‬أمنية‭ ‬متزامنة‭ ‬ضد‭ ‬خلايا‭ ‬تابعة‭ ‬لـ«حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‮»‬‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬ولاية،‭ ‬بالتنسيق‭ ‬بين‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات،‭ ‬والمديرية‭ ‬العامة‭ ‬للأمن‭ ‬والنيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬شانلي‭ ‬أورفة‭ ‬جنوبي‭ ‬البلاد‭. ‬

وأفادت‭ ‬‮«‬الاناضول‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬العملية‭ ‬الامنية‭ ‬تأتي‭ ‬بعد‭ ‬متابعة‭ ‬وتحريات‭ ‬استمرت‭ ‬10‭ ‬أشهر،‭ ‬قامت‭ ‬خلالها‭ ‬الاستخبارات‭ ‬التركية‭ ‬برصد‭ ‬المشتبه‭ ‬فيهم‭ ‬بالنشاط‭ ‬لمصلحة‭ ‬التنظيم‭ ‬الإرهابي‭ ‬في‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الداخل‭ ‬التركي‭. ‬

وشنّت‭ ‬تركيا‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭. ‬

ويشنّ‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬مراراً‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية‭ ‬جوية‭ ‬وبرية‭ ‬ضد‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬ومواقعهم‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬وفي‭ ‬منطقة‭ ‬سنجار‭. ‬وتقيم‭ ‬تركيا‭ ‬منذ‭ ‬25‭ ‬عاماً‭ ‬عشرات‭ ‬القواعد‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬نزاعها‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الذي‭ ‬بدوره‭ ‬يملك‭ ‬قواعد‭ ‬خلفية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

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