((بنك السلام)) يضيف ميزة الاتصال المرئي إلى منصة ((الخدمات الذاتية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن بنك السلام طرحه لميزة الاتصال المرئي عبر الفيديو في منصة «الخدمات الذاتية» التي تم إطلاقها أواخر العام الماضي، وهي ميزة ستمكن الزبائن من تلقي المساعدة والدعم من ممثل خدمة الزبائن بشكل مباشر ومخصص عبر الاتصال المرئي، وذلك خلال أوقات عمل البنك الرسمية. ويأتي طرح هذه الميزة تماشيًا مع توجهات البنك الهادفة لتبسيط المعاملات المصرفية من خلال مواكبة أحدث التقنيات الرقمية، وذلك بما يضمن الارتقاء بتجربة الزبائن.
ويُشار إلى أن منصة »الخدمات الذاتية« تُعد بمثابة جهاز فريد من نوعه يتميز باحتوائه العديد من الخدمات الرقمية الحصرية المتاحة على مدار الساعة، وتعتبر المنصة الأولى من نوعها في مملكة البحرين التي تعتمد على خاصية التحقق من هوية الزبون البيومترية وتقنية التعرف على مستندات الزبون الإلكترونية ( eKYC ) المقدمة من «بنفت». وقد جاء طرح هذه المنصة في ظل مرحلة انتقالية للبنك، حيث أسهمت بفاعلية في عملية انتقال زبائن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد من بنك الإثمار إلى بنك السلام بكفاءة عالية.
وتُوفر المنصة عددًا من الخدمات الرقمية الأساسية التي تتضمن: تسجيل الزبائن الجدد، وفتح حساب، وإصدار بطاقات الصراف الآلي والدفع المسبق، مع إمكانية استبدال البطاقات بجميع أنواعها. كما وتقدم المنصة خاصية تحديث المعلومات الشخصية للزبون بشكل فوري، بالإضافة إلى منح الزبائن إمكانية طباعة شهادة رقم الحساب المصرفي الدولي وكشف الحساب وشهادة رصيد الحساب. وبطرح ميزة الاتصال المرئي الجديدة، سيتمكن مستخدمي المنصة من الحصول على الدعم المباشر من ممثلي خدمة الزبائن، وذلك عند الحاجة لاستكمال أي من الخطوات والإجراءات اللازمة.
وبهذه المناسبة، صرّح محمد بوحجي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام قائلاً: »نحن في بنك السلام نتبنى عقلية رقمية سبّاقة، ما يتطلب منا مواكبة أحدث التقنيات لمنح زبائننا خدمات ذكية تعزز تجربتهم المصرفية وتجعلها أكثر راحة وبساطة وكفاءة. ومن هذا المنطلق، طرحنا ميزة الاتصال المرئي عبر الفيديو في منصة »الخدمات الذاتية«، بما يتيح التواصل المباشر مع ممثلي خدمة الزبائن طوال أوقات عمل البنك والحصول على دعم مخصص وعلى نحو أكثر سرعة وفاعلية. ونتطلع دائمًا لمواصلة رحلة تحولنا بالمزيد من الخدمات الرقمية المبتكرة بما يتماشى مع وعدنا المؤسسي المتمثل في توفير «تجربة مميزة لعلاقة دائمة«، وترقى لتلبية تطلعات واحتياجات زبائننا الكرام«.
ويواصل بنك السلام جهوده في مواكبة أحدث التقنيات الرقمية بشكل دائم بما يضمن الارتقاء بتجربة الزبائن. ونظرًا لتبنيه رؤى مدعومة بالمعلومات واستخدامه لتكنولوجيا متطورة على أعلى مستوى، تمكن بنك السلام من تدشين مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات الرقمية المبتكرة والرائدة عبر مختلف المنصات، من ضمنها: التطبيق الرقمي والفرع الافتراضي وتطبيق الواتساب وخدمة المحادثة الإلكترونية ومنصات الخدمة الذاتية.
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