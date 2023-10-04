((بنك السلام)) يضيف ميزة الاتصال المرئي إلى منصة ((الخدمات الذاتية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منصة‭ ‬‮»‬الخدمات‭ ‬الذاتية‮«‬‭ ‬تُعد‭ ‬بمثابة‭ ‬جهاز‭ ‬فريد‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬يتميز‭ ‬باحتوائه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬الحصرية‭ ‬المتاحة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة،‭ ‬وتعتبر‭ ‬المنصة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬خاصية‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬هوية‭ ‬الزبون‭ ‬البيومترية‭ ‬وتقنية‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬مستندات‭ ‬الزبون‭ ‬الإلكترونية‭ (‬ eKYC ‭) ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬‮«‬بنفت‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬جاء‭ ‬طرح‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مرحلة‭ ‬انتقالية‭ ‬للبنك،‭ ‬حيث‭ ‬أسهمت‭ ‬بفاعلية‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬انتقال‭ ‬زبائن‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬الإثمار‭ ‬إلى‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬بكفاءة‭ ‬عالية‭.‬

وتُوفر‭ ‬المنصة‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭: ‬تسجيل‭ ‬الزبائن‭ ‬الجدد،‭ ‬وفتح‭ ‬حساب،‭ ‬وإصدار‭ ‬بطاقات‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي‭ ‬والدفع‭ ‬المسبق،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬استبدال‭ ‬البطاقات‭ ‬بجميع‭ ‬أنواعها‭. ‬كما‭ ‬وتقدم‭ ‬المنصة‭ ‬خاصية‭ ‬تحديث‭ ‬المعلومات‭ ‬الشخصية‭ ‬للزبون‭ ‬بشكل‭ ‬فوري،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منح‭ ‬الزبائن‭ ‬إمكانية‭ ‬طباعة‭ ‬شهادة‭ ‬رقم‭ ‬الحساب‭ ‬المصرفي‭ ‬الدولي‭ ‬وكشف‭ ‬الحساب‭ ‬وشهادة‭ ‬رصيد‭ ‬الحساب‭. ‬وبطرح‭ ‬ميزة‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭ ‬الجديدة،‭ ‬سيتمكن‭ ‬مستخدمي‭ ‬المنصة‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬المباشر‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬خدمة‭ ‬الزبائن،‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬الحاجة‭ ‬لاستكمال‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭ ‬والإجراءات‭ ‬اللازمة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬محمد‭ ‬بوحجي‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬قائلاً‭: ‬‮»‬نحن‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬نتبنى‭ ‬عقلية‭ ‬رقمية‭ ‬سبّاقة،‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬منا‭ ‬مواكبة‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬لمنح‭ ‬زبائننا‭ ‬خدمات‭ ‬ذكية‭ ‬تعزز‭ ‬تجربتهم‭ ‬المصرفية‭ ‬وتجعلها‭ ‬أكثر‭ ‬راحة‭ ‬وبساطة‭ ‬وكفاءة‭. ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق،‭ ‬طرحنا‭ ‬ميزة‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬‮»‬الخدمات‭ ‬الذاتية‮«‬،‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬التواصل‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬خدمة‭ ‬الزبائن‭ ‬طوال‭ ‬أوقات‭ ‬عمل‭ ‬البنك‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مخصص‭ ‬وعلى‭ ‬نحو‭ ‬أكثر‭ ‬سرعة‭ ‬وفاعلية‭. ‬ونتطلع‭ ‬دائمًا‭ ‬لمواصلة‭ ‬رحلة‭ ‬تحولنا‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬المبتكرة‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬وعدنا‭ ‬المؤسسي‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬‮«‬تجربة‭ ‬مميزة‭ ‬لعلاقة‭ ‬دائمة‮«‬،‭ ‬وترقى‭ ‬لتلبية‭ ‬تطلعات‭ ‬واحتياجات‭ ‬زبائننا‭ ‬الكرام‮«‬‭.‬

ويواصل‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬جهوده‭ ‬في‭ ‬مواكبة‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬الرقمية‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬الارتقاء‭ ‬بتجربة‭ ‬الزبائن‭. ‬ونظرًا‭ ‬لتبنيه‭ ‬رؤى‭ ‬مدعومة‭ ‬بالمعلومات‭ ‬واستخدامه‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬متطورة‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى،‭ ‬تمكن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬من‭ ‬تدشين‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬والمنتجات‭ ‬الرقمية‭ ‬المبتكرة‭ ‬والرائدة‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬المنصات،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭: ‬التطبيق‭ ‬الرقمي‭ ‬والفرع‭ ‬الافتراضي‭ ‬وتطبيق‭ ‬الواتساب‭ ‬وخدمة‭ ‬المحادثة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ومنصات‭ ‬الخدمة‭ ‬الذاتية‭.‬