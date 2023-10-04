((بنفت)) تستقبل وفدًا من الجزائر لبحث مجالات التعاون المشترك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبلت شركة بنفت، الشركة المبتكرة والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، مؤخرًا وفدًا من شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك (
SATIM ) ومجموعة
Gie
Monetique الجزائريتين. ويمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو بحث سبل التعاون المشترك بين كل من هذه المؤسسات.
وقد استعرضت الشركة خلال الاجتماع إمكانياتها المبتكرة للمدفوعات، وحلول إدارة المعلومات، وخدمات الإسناد الخارجي للأعمال. وقد استهدفت زيارة الوفد الجزائري إجراء نقاشات بين الجانبين والاستفادة من الخبرات الواسعة والمتخصصة لشركة بنفت في قطاع البنى التحتية للمدفوعات، فضلا عن تعزيز مكانتها الرائدة، وبحث إمكانية التعاون بينهما.
وقد تعرّف الوفد الجزائري على المجموعة الواسعة من الخدمات المتميزة والحلول المبتكرة التي تقدمها شركة بنفت، من أبرزها تطبيق بنفت بي، خدمة التحويلات المالية الإلكترونية التي حققت 252.5 مليون معاملة في عام 2022 مع وجود ما يفوق مليون مستخدم مسجل بالتطبيق، بالإضافة إلى ذلك استعراض منصة اعرف عميلك إلكترونيًا التي تضمن التحقق إلكترونيًا من هوية العملاء واسترجاع بيانات الأساسية الخاصة بالتعرف على العملاء من الأفراد والشركات بطريقة آمنة وشفافة. كما استعرضت شركة بنفت نظام حماية الأجور الذي يسهل عملية دفع الأجور إلكترونيًا من خلال المؤسسات المالية المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي. بالإضافة إلى ذلك، ناقش الجانبان خلال الاجتماع مهام وحدة الاستشارات والمبادرات الدولية في شركة بنفت والتي تشكل واحدة من الركائز الاستراتيجية الأربع الأساسية لاستراتيجية بنفت 2022- 2024. وتسهم الوحدة بدور فعال في نشر حلولها المبتكرة عبر الحدود، كما تتضمن استراتيجيتها العديد من المبادرات المبتكرة. وقد أكد الاجتماع التزام شركة بنفت المتواصل ببناء علاقات تحالف وشراكات استراتيجية مثمرة على المستوى العالمي. من ناحية أخرى، تم إطلاع الوفد الجزائري على أعمال شركة سناد، وهي الشركة التابعة لشركة بنفت والمزود طرف ثالث للتكنولوجيا المالية وحلول الدفع. وقد برزت سناد كشركة رائدة في مجال الدفع الرقمي ومعالجة البطاقات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتوفر الشركة خدمات مرنة وموثوقة للعديد من البنوك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بما في ذلك حلول إصدار البطاقات، ومتابعة أجهزة الصراف الآلي، وحلول كاملة لقبول التجار بدءًا من خدمات الإسناد الخارجي وصولا إلى العمليات التشغيلية الكاملة. وتواصل شركة بنفت مساعيها الجادة نحو تعزيز مكانة المملكة الراسخة كمركز مالي إقليمي بما يتماشى مع جهود البحرين الرامية إلى دعم الابتكار المالي وتعزيز التنافسية العالمية. ومن خلال توفير البنية التحتية الراسخة وخلق بيئة أعمال مشجعة، كما تسهم شركة بنفت في تسهيل التواصل بين المؤسسات المالية والعملاء. وتلتزم الشركة بتبني سياسة استباقية في مواكبة التغيرات الاقتصادية وإطلاق مبادرات مبتكرة لدعم النمو المستدام للقطاع على المستويين الإقليمي والدولي. وقد استقطبت جهود شركة بنفت في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العديد من جلسات تبادل الخبرات، واستقبال الوفود، وتعزيز فرص التعاون بين الأطراف ذات الصلة في المنطقة.
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