((بنفت)) تستقبل وفدًا من الجزائر لبحث مجالات التعاون المشترك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)SATIMGieMonetique

وقد‭ ‬استعرضت‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬إمكانياتها‭ ‬المبتكرة‭ ‬للمدفوعات،‭ ‬وحلول‭ ‬إدارة‭ ‬المعلومات،‭ ‬وخدمات‭ ‬الإسناد‭ ‬الخارجي‭ ‬للأعمال‭. ‬وقد‭ ‬استهدفت‭ ‬زيارة‭ ‬الوفد‭ ‬الجزائري‭ ‬إجراء‭ ‬نقاشات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬الواسعة‭ ‬والمتخصصة‭ ‬لشركة‭ ‬بنفت‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬للمدفوعات،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬الرائدة،‭ ‬وبحث‭ ‬إمكانية‭ ‬التعاون‭ ‬بينهما‭.‬

وقد‭ ‬تعرّف‭ ‬الوفد‭ ‬الجزائري‭ ‬على‭ ‬المجموعة‭ ‬الواسعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المتميزة‭ ‬والحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬شركة‭ ‬بنفت،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬تطبيق‭ ‬بنفت‭ ‬بي،‭ ‬خدمة‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬252‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬معاملة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬ما‭ ‬يفوق‭ ‬مليون‭ ‬مستخدم‭ ‬مسجل‭ ‬بالتطبيق،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬استعراض‭ ‬منصة‭ ‬اعرف‭ ‬عميلك‭ ‬إلكترونيًا‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬التحقق‭ ‬إلكترونيًا‭ ‬من‭ ‬هوية‭ ‬العملاء‭ ‬واسترجاع‭ ‬بيانات‭ ‬الأساسية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتعرف‭ ‬على‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬بطريقة‭ ‬آمنة‭ ‬وشفافة‭. ‬كما‭ ‬استعرضت‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬نظام‭ ‬حماية‭ ‬الأجور‭ ‬الذي‭ ‬يسهل‭ ‬عملية‭ ‬دفع‭ ‬الأجور‭ ‬إلكترونيًا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ناقش‭ ‬الجانبان‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مهام‭ ‬وحدة‭ ‬الاستشارات‭ ‬والمبادرات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬والتي‭ ‬تشكل‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الركائز‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الأربع‭ ‬الأساسية‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬بنفت‭ ‬2022‭- ‬2024‭. ‬وتسهم‭ ‬الوحدة‭ ‬بدور‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬حلولها‭ ‬المبتكرة‭ ‬عبر‭ ‬الحدود،‭ ‬كما‭ ‬تتضمن‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المبتكرة‭. ‬وقد‭ ‬أكد‭ ‬الاجتماع‭ ‬التزام‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬المتواصل‭ ‬ببناء‭ ‬علاقات‭ ‬تحالف‭ ‬وشراكات‭ ‬استراتيجية‭ ‬مثمرة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭. ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬تم‭ ‬إطلاع‭ ‬الوفد‭ ‬الجزائري‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬شركة‭ ‬سناد،‭ ‬وهي‭ ‬الشركة‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ ‬بنفت‭ ‬والمزود‭ ‬طرف‭ ‬ثالث‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬وحلول‭ ‬الدفع‭. ‬وقد‭ ‬برزت‭ ‬سناد‭ ‬كشركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدفع‭ ‬الرقمي‭ ‬ومعالجة‭ ‬البطاقات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭. ‬وتوفر‭ ‬الشركة‭ ‬خدمات‭ ‬مرنة‭ ‬وموثوقة‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حلول‭ ‬إصدار‭ ‬البطاقات،‭ ‬ومتابعة‭ ‬أجهزة‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي،‭ ‬وحلول‭ ‬كاملة‭ ‬لقبول‭ ‬التجار‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬الإسناد‭ ‬الخارجي‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬الكاملة‭. ‬وتواصل‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬مساعيها‭ ‬الجادة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬الراسخة‭ ‬كمركز‭ ‬مالي‭ ‬إقليمي‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬البحرين‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الابتكار‭ ‬المالي‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنافسية‭ ‬العالمية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الراسخة‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬أعمال‭ ‬مشجعة،‭ ‬كما‭ ‬تسهم‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والعملاء‭. ‬وتلتزم‭ ‬الشركة‭ ‬بتبني‭ ‬سياسة‭ ‬استباقية‭ ‬في‭ ‬مواكبة‭ ‬التغيرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وإطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬مبتكرة‭ ‬لدعم‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬للقطاع‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭. ‬وقد‭ ‬استقطبت‭ ‬جهود‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬جلسات‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬واستقبال‭ ‬الوفود،‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬