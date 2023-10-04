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((لولو البحرين)) تتصدر معيار التوطين على مستوى المنطقة

10/4/2023 7:10:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تم‭ ‬تكريم‭ ‬لولو‭ ‬هايبر‭ ‬ماركت،‭ ‬أكبر‭ ‬شركة‭ ‬للبيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬لسياساتها‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬البحرنة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬التاسع‭ ‬لوزراء‭ ‬العمل‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬مؤخرًا‭.‬

وجاءت‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تقديمها‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي،‭ ‬تقديرًا‭ ‬لجهود‭ ‬لولو‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬وتوظيف‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التجزئة‭. ‬توظف‭ ‬سلسلة‭ ‬الهايبر‭ ‬ماركت،‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬تسعة‭ ‬منافذ‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬حاليًا،‭ ‬حوالي‭ ‬1000‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المناصب‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬المتجر‭ ‬حتى‭ ‬مستوى‭ ‬الإدارة،‭ ‬كما‭ ‬تمنح‭ ‬البحرينيين‭ ‬دورًا‭ ‬بارزًا‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭. ‬وقد‭ ‬استقبلتها‭ ‬مديرة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬لولو‭ ‬البحرين‭ ‬السيدة‭ ‬شيخة‭.‬

قال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والعضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لمجموعة‭ ‬لولو‭ ‬الدولية‭ ‬يوسف‭ ‬علي‭ ‬إم‭ ‬إيه‭: ‬يشرفنا‭ ‬أن‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬موظفينا‭. ‬إن‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬البحرينية‭ ‬هي‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬وثروة‭ ‬المملكة‭ ‬لأن‭ ‬البحرينيين‭ ‬متعلمون‭ ‬جيدًا‭ ‬ومجتهدون‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬ويمتلكون‭ ‬مهارات‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬البيع‭ ‬بالتجزئة‭. ‬أهنئ‭ ‬كل‭ ‬عضو‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬لولو‭.. ‬لقد‭ ‬لعبوا‭ ‬دورًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬نجاحنا،‭ ‬كما‭ ‬أنهم‭ ‬تجاوزوا‭ ‬الحدود‭ ‬الجغرافية‭ ‬للبحرين‭ ‬لتولي‭ ‬مناصب‭ ‬مسؤولة‭ ‬في‭ ‬شبكتنا‭ ‬العالمية‭.‬

وقال‭ ‬يوسف‭ ‬علي‭ ‬إن‭ ‬بحرنة‭ ‬الشركة‭ ‬أكدت‭ ‬دعمها‭ ‬للتنوع‭ ‬والشمولية‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬منصة‭ ‬المجموعة‭ ‬الطموحة‭ ‬للمعايير‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭ (‬ ESG ‭)‬،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬البحرينيين‭ ‬جلبوا‭ ‬ثروة‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬والمنهجيات‭ ‬الجديدة‭ ‬إلى‭ ‬مساحة‭ ‬عمل‭ ‬البيع‭ ‬بالتجزئة‭. ‬كما‭ ‬شكر‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬مناخ‭ ‬من‭ ‬التميز‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬التدريب‭ ‬وتعزيز‭ ‬أحدث‭ ‬سياسات‭ ‬العمل‭.‬

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