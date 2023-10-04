((لولو البحرين)) تتصدر معيار التوطين على مستوى المنطقة

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- Akhbar Al Khaleej) تم تكريم لولو هايبر ماركت، أكبر شركة للبيع بالتجزئة في البحرين، لسياساتها الناجحة في البحرنة في الاجتماع التاسع لوزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في مسقط مؤخرًا.
وجاءت هذه الجائزة، التي تم تقديمها على المستوى الإقليمي، تقديرًا لجهود لولو في تدريب وتوظيف أكبر عدد من البحرينيين في قطاع التجزئة. توظف سلسلة الهايبر ماركت، التي لديها تسعة منافذ في البحرين حاليًا، حوالي 1000 بحريني في جميع المناصب بدءًا من مستوى المتجر حتى مستوى الإدارة، كما تمنح البحرينيين دورًا بارزًا في عمليات المجموعة على مستوى العالم. وقد استقبلتها مديرة الموارد البشرية في لولو البحرين السيدة شيخة.
قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة لولو الدولية يوسف علي إم إيه: يشرفنا أن نحصل على هذا التكريم نيابة عن جميع موظفينا. إن الموارد البشرية البحرينية هي مصدر فخر وثروة المملكة لأن البحرينيين متعلمون جيدًا ومجتهدون في العمل ويمتلكون مهارات التعامل مع الأشخاص في صناعة البيع بالتجزئة. أهنئ كل عضو بحريني في فريق لولو.. لقد لعبوا دورًا كبيرًا في نجاحنا، كما أنهم تجاوزوا الحدود الجغرافية للبحرين لتولي مناصب مسؤولة في شبكتنا العالمية.
وقال يوسف علي إن بحرنة الشركة أكدت دعمها للتنوع والشمولية كجزء من منصة المجموعة الطموحة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ( ESG )، مضيفًا أن البحرينيين جلبوا ثروة من الأفكار والمنهجيات الجديدة إلى مساحة عمل البيع بالتجزئة. كما شكر وزارة العمل في البحرين على خلق مناخ من التميز مع إمكانية الوصول إلى التدريب وتعزيز أحدث سياسات العمل.
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