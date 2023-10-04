مطالب بتوفير مواقف بحرية لقوارب أهالي الرفاع

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- Akhbar Al Khaleej) كتب محمد القصاص:
طالب ممثل الدائرة السادسة بمجلس بلدي الجنوبية أحمد العبدالله الجهة المعنية بتوفير مواقف بحرية لقوارب أهالي الرفاع وذلك بسبب صعوبة إيجاد المواقف الأرضية وركنها في الأحياء السكنية مما تسبب الإزعاج للقاطنين في مختلف المواقع بالمنطقة.
وأوضح أن استخدام المواقف البحرية سيسهل عليهم الكثير من المتاعب بما فيها الرسو اليومي للقوارب الصغيرة والكبيرة بالإضافة إلى الصيانة وأعمال الإصلاح التي تتناسب والبيئة البحرية فضلا عن سهولة تزويدها بالوقود والمؤن والمستلزمات الأخرى.
واعتبر أن عملية سحبها ونقلها من وإلى الأحياء السكنية يشكل صعوبة بالنسبة إلى أصحاب القوارب مطالبا بإيجاد مواقف بحرية لرسو القوارب في المساحات المائية بفرضة عسكر توفيرا للجهد والوقت ولتكون ملاذا آمنا من العبث والسرقة أسوة ببقية المواطنين ملاك القوارب في المحافظة الجنوبية.
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