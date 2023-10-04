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مطالب بتوفير مواقف بحرية لقوارب أهالي الرفاع

10/4/2023 7:10:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬كتب‭ ‬محمد‭ ‬القصاص‭:‬


طالب‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬السادسة‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬أحمد‭ ‬العبدالله‭ ‬الجهة‭ ‬المعنية‭ ‬بتوفير‭ ‬مواقف‭ ‬بحرية‭ ‬لقوارب‭ ‬أهالي‭ ‬الرفاع‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬صعوبة‭ ‬إيجاد‭ ‬المواقف‭ ‬الأرضية‭ ‬وركنها‭ ‬في‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬الإزعاج‭ ‬للقاطنين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المواقع‭ ‬بالمنطقة‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬استخدام‭ ‬المواقف‭ ‬البحرية‭ ‬سيسهل‭ ‬عليهم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المتاعب‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الرسو‭ ‬اليومي‭ ‬للقوارب‭ ‬الصغيرة‭ ‬والكبيرة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الصيانة‭ ‬وأعمال‭ ‬الإصلاح‭ ‬التي‭ ‬تتناسب‭ ‬والبيئة‭ ‬البحرية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬سهولة‭ ‬تزويدها‭ ‬بالوقود‭ ‬والمؤن‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الأخرى‭.‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬سحبها‭ ‬ونقلها‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬يشكل‭ ‬صعوبة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬أصحاب‭ ‬القوارب‭ ‬مطالبا‭ ‬بإيجاد‭ ‬مواقف‭ ‬بحرية‭ ‬لرسو‭ ‬القوارب‭ ‬في‭ ‬المساحات‭ ‬المائية‭ ‬بفرضة‭ ‬عسكر‭ ‬توفيرا‭ ‬للجهد‭ ‬والوقت‭ ‬ولتكون‭ ‬ملاذا‭ ‬آمنا‭ ‬من‭ ‬العبث‭ ‬والسرقة‭ ‬أسوة‭ ‬ببقية‭ ‬المواطنين‭ ‬ملاك‭ ‬القوارب‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭. ‬

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