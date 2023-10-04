اقتراح نيابي يهدف إلى منح أبناء الأم البحرينية جنسيتها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تقدم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬ايمان‭ ‬شويطر‭ ‬وزينب‭ ‬عبدالأمير‭ ‬وعبدالنبي‭ ‬سلمان‭

‬ود‭. ‬مهدي‭ ‬الشويخ‭ ‬ومحمد‭ ‬الرفاعي،‭ ‬باقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬لتعديل‭ ‬قانون‭ ‬الجنسية،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬منح‭ ‬الشخص‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬إذا‭ ‬ولد‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬او‭ ‬خارجها‭ ‬وكان‭ ‬أبوه‭ ‬بحرينينا‭ ‬او‭ ‬كانت‭ ‬أمه‭ ‬بحرينية‭.‬

ويحق‭ ‬للأبناء‭ ‬الذين‭ ‬ولدوا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬او‭ ‬خارجها‭ ‬لام‭ ‬بحرينية‭ ‬واب‭ ‬غير‭ ‬بحريني‭ ‬قبل‭ ‬تاريخ‭ ‬العمل‭ ‬بتعديل‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬اعلان‭ ‬رغبتهم‭ ‬في‭ ‬التمتع‭ ‬بالجنسية‭ ‬البحرينية،‭ ‬ويعتبرون‭ ‬بحرينيين‭ ‬بصدور‭ ‬قرار‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬او‭ ‬بانقضاء‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الإعلان‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬مسبب‭ ‬بالرفض‭.‬

وأشارت‭ ‬المذكرة‭ ‬الايضاحية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2004‭ ‬طالبت‭ ‬الحركة‭ ‬النسائية‭ ‬البحرينية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬للجنسية‭ ‬وشعارها‭ ‬‮«‬جنسيتي‭ ‬حق‭ ‬لي‭ ‬ولأبنائي‮»‬‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬حصول‭ ‬أبناء‭ ‬البحرينية‭ ‬المتزوجة‭ ‬من‭ ‬أجنبي‭ ‬على‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية،‭ ‬حيث‭ ‬ساند‭ ‬الاتحاد‭ ‬النسائي‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إقرار‭ ‬هذا‭ ‬الحق،‭ ‬فوضع‭ ‬خطة‭ ‬استراتيجية‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬اشتملت‭ ‬على‭ ‬الرؤية‭ ‬والرسالة،‭ ‬وقيم‭ ‬العمل،‭ ‬والمرتكزات‭ ‬والاهداف‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬التدخل‭ ‬التشريعي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إقرار‭ ‬هذا‭ ‬الحق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬4‭) ‬الفقرة‭ (‬أ‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الجنسية‭ ‬الحالي‭ ‬لعام‭ ‬1963‭ ‬المستبدلة‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬12‭ ‬لسنة‭ ‬1989‭ ‬لتصبح‭ ‬مبدئياً‭ -‬كالتالي‭: ‬‮«‬يعتبر‭ ‬الشخص‭ ‬بحرينياً‭ ‬إذا‭ ‬ولد‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬خارجها‭ ‬وكان‭ ‬أبوه‭ ‬بحرينياً‭ ‬أو‭ ‬كانت‭ ‬أمه‭ ‬بحرينية‭ ‬عند‭ ‬ولادته‭ ‬مما‭ ‬يحقق‭ ‬العدالة‭ ‬والمساواة‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬ويمنحها‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬جنسيتها‭ ‬لأبنائها‮»‬‭. ‬وذكرت‭ ‬المذكرة‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ومكانة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مجتمع‭ ‬خال‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أشكال‭ ‬التمييز‭ ‬ضد‭ ‬المرأة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬مبدأ‭ ‬المساواة‭ ‬وقيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬العدالة‭ ‬بين‭ ‬الافراج‭ ‬في‭ ‬الحقوق‭ ‬والواجبات‭. ‬