رئيس الشورى يثمن الجهود الدبلوماسية للسفير المصري ومساعيه لتعميق العلاقات الأخوية بين البحرين ومصر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أمس‭ ‬بحضور‭ ‬جمال‭ ‬محمد‭ ‬فخرو‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬ياسر‭ ‬شعبان،‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬المصرية‭ ‬تمتاز‭ ‬بعمقها‭ ‬العربي‭ ‬والإستراتيجي،‭ ‬وتطوّرها‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والثقافية‭ ‬والتجارية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والصحية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬ونجاحات‭ ‬متعددة،‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬ومساندة‭ ‬البرامج‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الشقيقين‭.‬

وأثنى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الفاعل‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬سعادة‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬متمنيًا‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬المهام‭ ‬والمسؤوليات‭ ‬المقبلة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬السفير‭ ‬ياسر‭ ‬شعبان‭ ‬عن‭ ‬الثناء‭ ‬والشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬لمعالي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وما‭ ‬أولاه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬كبير‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬المصرية،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬التشريعي،‭ ‬ومد‭ ‬جسور‭ ‬الروابط‭ ‬البرلمانية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالنهضة‭ ‬العمرانية،‭ ‬والتقدم‭ ‬والنماء‭ ‬والازدهار‭ ‬الذي‭ ‬يتنامى‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بفضل‭ ‬قيادتها‭ ‬الحكيمة،‭ ‬وما‭ ‬تمتلكه‭ ‬من‭ ‬طموحات‭ ‬وتطلعات‭ ‬تحقق‭ ‬استدامة‭ ‬التنمية‭ ‬والتطور‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬كافة‭.‬