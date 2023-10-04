رئيس الشورى يثمن الجهود الدبلوماسية للسفير المصري ومساعيه لتعميق العلاقات الأخوية بين البحرين ومصر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ثمّنَ علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، الجهود الدبلوماسية الحثيثة، والعطاءات النبيلة التي قدمها ياسر شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، من أجل تعميق العلاقات الأخوية، والروابط الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤكدًا معاليه أنَّ مسارات التعاون والشراكات البحرينية المصرية، تشهد ازدهارًا ونموًا في شتى المجالات، بفضل دعم ورعاية القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إلى جانب الاهتمام والمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى، أمس بحضور جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، ياسر شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في المملكة.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ العلاقات البحرينية المصرية تمتاز بعمقها العربي والإستراتيجي، وتطوّرها المستمر في المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية والتعليمية والصحية، مشيدًا بما تحقق في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من إنجازات ونجاحات متعددة، أسهمت في دعم المصالح المشتركة، ومساندة البرامج التنموية التي تعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الشقيقين.
وأثنى رئيس مجلس الشورى على الدور الدبلوماسي الفاعل الذي قام به سعادة سفير جمهورية مصر العربية خلال فترة عمله بمملكة البحرين، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في أداء المهام والمسؤوليات المقبلة.
من جانبه، أعرب السفير ياسر شعبان عن الثناء والشكر الجزيل لمعالي رئيس مجلس الشورى، وما أولاه من دعم كبير لتعزيز العلاقات البحرينية المصرية، وخصوصًا في مجال العمل التشريعي، ومد جسور الروابط البرلمانية بين البلدين، مشيدًا بالنهضة العمرانية، والتقدم والنماء والازدهار الذي يتنامى في مملكة البحرين، بفضل قيادتها الحكيمة، وما تمتلكه من طموحات وتطلعات تحقق استدامة التنمية والتطور على الأصعدة كافة.
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