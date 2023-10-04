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دراسة لحظر صيد الصافي

10/4/2023 7:10:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف‭ ‬مسؤولو‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬دراسة‭ ‬لحظر‭ ‬صيد‭ ‬بعض‭ ‬أنواع‭ ‬السمك‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬التزاوج،‭ ‬منها‭ ‬سمك‭ ‬الصافي؛‭ ‬بسبب‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬تضاؤل‭ ‬المخزون‭ ‬وارتفاع‭ ‬الأسعار‭. ‬وقال‭ ‬مشرف‭ ‬مرافئ‭ ‬الصيد‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الرقابة‭ ‬البحرية‭ ‬وليد‭ ‬المحميد‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬دراسة‭ ‬موسعة‭ ‬أجريت‭ ‬مؤخرًا‭ ‬حول‭ ‬تكاثر‭ ‬الأسماك‭ ‬ومخزونها‭ ‬وتوافرها،‭ ‬وأكد‭ ‬أهمية‭ ‬حظر‭ ‬بعض‭ ‬أنواع‭ ‬السمك،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬بعض‭ ‬التجاوزات‭ ‬الخاطئة‭.‬

وأشار‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحظر‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬شهرين‭ ‬لضمان‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬المخزون‭ ‬السمكي‭ ‬لهذه‭ ‬الأنواع‭.‬

وتطرق‭ ‬المحميد‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬سمك‭ ‬الصافي‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬رمضان،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬شهدت‭ ‬ارتفاعا‭ ‬في‭ ‬أسعاره‭.‬

وحث‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬صارمة‭ ‬ضد‭ ‬الصيادين‭ ‬المخالفين‭ ‬والتجار‭ ‬الذين‭ ‬ينهبون‭ ‬ثروات‭ ‬البحر‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اصطياد‭ ‬وبيع‭ ‬الإصبعيات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬ذات‭ ‬الحجم‭ ‬الصغير‭. ‬وحذروا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬الضارة‭ ‬وغير‭ ‬القانونية‭ ‬ستستمر‭ ‬في‭ ‬التسبب‭ ‬في‭ ‬انخفاض‭ ‬سريع‭ ‬المخزون‭ ‬السمكي‭ ‬المحلي،‭ ‬ما‭ ‬يهدد‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬للبلاد‭. ‬

وشددوا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الصيد‭ ‬الرشيد‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬المخزونات‭ ‬المستقبلية‭ ‬ويضمن‭ ‬توافر‭ ‬المأكولات‭ ‬البحرية‭ ‬الصحية‭ ‬دائمًا‭ ‬على‭ ‬المائدة،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أهمية‭ ‬فرض‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المراقبة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬والأسواق‭ ‬أيضًا‭ ‬لمواجهة‭ ‬الصيد‭ ‬الجائر‭.‬

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