دراسة لحظر صيد الصافي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحظر‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬شهرين‭ ‬لضمان‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬المخزون‭ ‬السمكي‭ ‬لهذه‭ ‬الأنواع‭.‬

وتطرق‭ ‬المحميد‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬سمك‭ ‬الصافي‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬رمضان،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬شهدت‭ ‬ارتفاعا‭ ‬في‭ ‬أسعاره‭.‬

وحث‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬صارمة‭ ‬ضد‭ ‬الصيادين‭ ‬المخالفين‭ ‬والتجار‭ ‬الذين‭ ‬ينهبون‭ ‬ثروات‭ ‬البحر‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اصطياد‭ ‬وبيع‭ ‬الإصبعيات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬ذات‭ ‬الحجم‭ ‬الصغير‭. ‬وحذروا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬الضارة‭ ‬وغير‭ ‬القانونية‭ ‬ستستمر‭ ‬في‭ ‬التسبب‭ ‬في‭ ‬انخفاض‭ ‬سريع‭ ‬المخزون‭ ‬السمكي‭ ‬المحلي،‭ ‬ما‭ ‬يهدد‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬للبلاد‭. ‬

وشددوا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الصيد‭ ‬الرشيد‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬المخزونات‭ ‬المستقبلية‭ ‬ويضمن‭ ‬توافر‭ ‬المأكولات‭ ‬البحرية‭ ‬الصحية‭ ‬دائمًا‭ ‬على‭ ‬المائدة،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أهمية‭ ‬فرض‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المراقبة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬والأسواق‭ ‬أيضًا‭ ‬لمواجهة‭ ‬الصيد‭ ‬الجائر‭.‬