تسهيلات البحرين تطلق بطاقة ((امتياز ماستركارد وورلد إليت)) بالتعاون مـع ((مـاسـتركارد))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تـتـضـمـن الاسـتفـادة مـن خـدمات بـطـاقات «ماستركارد»





أطلقت‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية‭ ‬بطاقتها‭ ‬الائتمانية‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬امتياز‭ ‬ماستركارد‭ ‬وورلد‭ ‬إليت‮»‬‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬شراكتها‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ماستركارد،‭ ‬الشركة‭ ‬العالمية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬حلول‭ ‬الدفع،‭ ‬استجابةً‭ ‬لاحتياجات‭ ‬عملائها‭ ‬وتلبيةً‭ ‬لتطلعاتهم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بطاقة‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬لتقديم‭ ‬باقة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الخاصة‭ ‬لكبار‭ ‬عملاء‭ ‬الشركة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعيها‭ ‬لتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬نظمت‭ ‬الشركة‭ ‬حفلاً‭ ‬في‭ ‬بفندق‭ ‬فورسيزونز‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة،‭ ‬وأعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬والشركاء،‭ ‬والإعلاميين‭.‬‮

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وتضمن‭ ‬الحفل‭ ‬عروضًا‭ ‬تقديمية‭ ‬عن‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬امتياز‭ ‬ماستركارد‭ ‬وورلد‭ ‬إليت‮»‬،‭ ‬والامتيازات‭ ‬الحصرية‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭. ‬وأوضحت‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬البطاقة‭ ‬الجديدة‭ ‬تتميز‭ ‬بمزايا‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬تشمل‭ ‬الدخول‭ ‬غير‭ ‬المحدود‭ ‬إلى‭ ‬صالات‭ ‬المطارات‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬ضيف،‭ ‬وخدمة‭ ‬الليموزين‭ ‬الى‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬والمساعدة‭ ‬الشخصية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬24‭ ‬ساعة،‮

‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬ماستركارد‭ ‬الخاصة‭ ‬لحاملي‭ ‬البطاقة،‭ ‬كما‭ ‬تتيح‭ ‬البطاقة‭ ‬لحامليها‭ ‬إمكانية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬التسهيل‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تأشيرة‭ ‬السفر،‭ ‬وتأمين‭ ‬السفر،‭ ‬وإمكانية‭ ‬حجز‭ ‬الفنادق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ماستركارد‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬خصومات‭ ‬حصرية،‭ ‬كما‭ ‬توفر‭ ‬البطاقة‭ ‬باقة‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬المميزة‭ ‬على‭ ‬موقع

Booking.

وتقدم‭ ‬البطاقة‭ ‬عروضاً‭ ‬حصرية‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬ذا‭ ‬إنترتينر،‭ ‬وتتيح‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بخصومات‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬توصيل‭ ‬الطعام‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬طلبات‮»‬،‭ ‬وتوفر‭ ‬أيضاً‭ ‬خصومات‭ ‬على‭ ‬التسوق‭ ‬من‭ ‬متاجر

Farfetch و Bicester Village ، بالإضافة إلى الاستفادة من عضوية

MyUS المميزة‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بمزاياها‭. ‬كما‭ ‬تتضمن‭ ‬المزايا‭ ‬خدمات‭ ‬‮«‬ماستركارد‭ ‬للسفر‭ ‬ونمط‭ ‬الحياة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬حاملي‭ ‬البطاقة‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬الحجوزات‭ ‬للفنادق‭ ‬والمطاعم‭ ‬وتوفر‭ ‬لهم‭ ‬عروضاً‭ ‬حصرية‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬المرموقة،‭ ‬كما‭ ‬توفر‭ ‬البطاقة‭ ‬تأمينا‭ ‬ضد‭ ‬الخسائر‭ ‬والحوادث،‭ ‬وتأمينا‭ ‬للمتاعب‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسفر،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خدمة‭ ‬الاتصال‭ ‬المجاني‭ ‬بمركز‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬تدشين‭ ‬البطاقة،‭ ‬قال‭ ‬عبدالله‭ ‬بوخوة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬المستمرة‭ ‬مع‭ ‬ماستركارد‭ ‬تؤكد‭ ‬الثقة‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬إمكانيات‭ ‬الشركة‭ ‬الممتد‭ ‬عمرها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬عاماً،‭ ‬قدمت‭ ‬خلالها‭ ‬مجموعة‭ ‬رائدة‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬المالية‭ ‬لعملائها‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬إطلاق‭ ‬بطاقة‭ (‬امتياز‭ ‬ماستركارد‭ ‬وورلد‭ ‬إليت‭) ‬يأتي‭ ‬كخطوة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الخدمات‭ ‬المتاحة‭ ‬لعملائنا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتلبيةً‭ ‬لتطلعاتهم،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬البطاقة‭ ‬تعد‭ ‬بمثابة‭ ‬مفتاح‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الفاخرة‭ ‬التي‭ ‬ترضي‭ ‬تطلعات‭ ‬العملاء‭ ‬وتتيح‭ ‬لهم‭ ‬الوصول‭ ‬الحصري‭ ‬إلى‭ ‬مختلف‭ ‬المرافق‭ ‬الفاخرة‭ ‬والفنادق‭ ‬ذات‭ ‬المستوى‭ ‬العالي،‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مزايا‭ ‬السفر‭ ‬والترفيه،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يضع‭ ‬معياراً‭ ‬جديداً‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وظائف‭ ‬البطاقة‭ ‬المرنة‭ ‬وما‭ ‬توفره‭ ‬من‭ ‬مزايا‭ ‬استثنائية‭ ‬يستفيد‭ ‬منها‭ ‬العملاء‭ ‬محلياً‭ ‬وأثناء‭ ‬الرحلات‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‮»‬‭.‬