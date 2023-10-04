تسهيلات البحرين تطلق بطاقة ((امتياز ماستركارد وورلد إليت)) بالتعاون مـع ((مـاسـتركارد))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تشمل دخولا غير محدود لصالات مطارات العالم
تـتـضـمـن الاسـتفـادة مـن خـدمات بـطـاقات «ماستركارد»
أطلقت شركة البحرين للتسهيلات التجارية بطاقتها الائتمانية الجديدة «امتياز ماستركارد وورلد إليت» في إطار شراكتها مع شركة ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع، استجابةً لاحتياجات عملائها وتلبيةً لتطلعاتهم، من خلال بطاقة مصممة خصيصًا لتقديم باقة من الخدمات الخاصة لكبار عملاء الشركة، في إطار سعيها لتقديم تجربة فريدة من نوعها.
وبهذه المناسبة، نظمت الشركة حفلاً في بفندق فورسيزونز خليج البحرين بحضور رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة، وأعضاء الإدارة التنفيذية، والشركاء، والإعلاميين.
وتضمن الحفل عروضًا تقديمية عن بطاقة «امتياز ماستركارد وورلد إليت»، والامتيازات الحصرية التي توفرها. وأوضحت الشركة أن البطاقة الجديدة تتميز بمزايا فريدة من نوعها تشمل الدخول غير المحدود إلى صالات المطارات حول العالم مع ضيف، وخدمة الليموزين الى مطار البحرين الدولي والمساعدة الشخصية على مدار 24 ساعة،
إضافة الى الاستفادة من خدمات ماستركارد الخاصة لحاملي البطاقة، كما تتيح البطاقة لحامليها إمكانية الاستفادة من خدمات التسهيل في الحصول على تأشيرة السفر، وتأمين السفر، وإمكانية حجز الفنادق من خلال ماستركارد للحصول على خصومات حصرية، كما توفر البطاقة باقة من العروض المميزة على موقع
Booking.
وتقدم البطاقة عروضاً حصرية على منصة ذا إنترتينر، وتتيح الاستمتاع بخصومات على خدمات توصيل الطعام عبر «طلبات»، وتوفر أيضاً خصومات على التسوق من متاجر
Farfetch و Bicester Village ، بالإضافة إلى الاستفادة من عضوية
MyUS المميزة والاستمتاع بمزاياها. كما تتضمن المزايا خدمات «ماستركارد للسفر ونمط الحياة» التي تمنح حاملي البطاقة الأولوية في الحجوزات للفنادق والمطاعم وتوفر لهم عروضاً حصرية لعدد من العلامات التجارية المرموقة، كما توفر البطاقة تأمينا ضد الخسائر والحوادث، وتأمينا للمتاعب المتعلقة بالسفر، إلى جانب خدمة الاتصال المجاني بمركز خدمة العملاء على مدار الساعة.
وتعليقاً على تدشين البطاقة، قال عبدالله بوخوة الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية: «إن هذه الشراكة المستمرة مع ماستركارد تؤكد الثقة العالية في إمكانيات الشركة الممتد عمرها أكثر من 40 عاماً، قدمت خلالها مجموعة رائدة من الحلول المالية لعملائها».
وأضاف: «إن إطلاق بطاقة (امتياز ماستركارد وورلد إليت) يأتي كخطوة استراتيجية مهمة في توسيع نطاق الخدمات المتاحة لعملائنا في مملكة البحرين وتلبيةً لتطلعاتهم، كما أن البطاقة تعد بمثابة مفتاح إلى عالم من التجارب الفاخرة التي ترضي تطلعات العملاء وتتيح لهم الوصول الحصري إلى مختلف المرافق الفاخرة والفنادق ذات المستوى العالي، بالتوازي مع العديد من مزايا السفر والترفيه، وهو ما يضع معياراً جديداً في قطاع الخدمات من خلال وظائف البطاقة المرنة وما توفره من مزايا استثنائية يستفيد منها العملاء محلياً وأثناء الرحلات الدولية على حد سواء».
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