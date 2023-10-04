أوبك بلاس يبقي على خطته لخفض الإنتاج من أجل دعم أسعار النفط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) فيينا
– الوكالات: أوصت لجنة تابعة لتحالف «أوبك بلاس» المصدر للنفط أمس بالإبقاء على الخطة الحالية المتمثلة بخفض الإنتاج، والتي عززها خفض السعودية وروسيا لإنتاجهما النفطي، بهدف دعم أسعار الذهب الأسود.
وأكد أعضاء لجنة المتابعة الوزارية المشتركة «التزامهم» بالخطة مشيرين إلى «استعدادهم... اتخاذ إجراءات إضافية» بعد تقييم الوضع في السوق، بحسب ما جاء في بيان نشر بعد اجتماع عُقد عبر الفيديو.
كما أشادوا بـ«جهود السعودية» التي تقود التحالف وأعلنت الخفض الطوعي لإنتاجها بمقدار مليون برميل يوميًا والذي بدأ تطبيقه في يوليو.
وأكدت وزارة الطاقة السعودية في بيان تمديد هذا الإجراء حتى نهاية ديسمبر.
وأشارت الوزارة إلى أن إنتاج المملكة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام سيقارب 9 ملايين برميل يوميًا.
وفي موسكو، قال نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك على حساب تلجرام للحكومة الروسية أن بلاده ستمدد خفض شحنات النفط للأسواق العالمية بمعدل 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2023.
وأضاف نوفاك، على غرار ما ورد في البيان السعودي، «سيتم إجراء تقييم للسوق الشهر المقبل لتحديد ما إذا كان سيتم زيادة التخفيض أو زيادة إنتاج النفط».
وتأتي هذه القرارات استكمالا للتخفيضات التي أقرت منذ مطلع مايو وتطبقها تسع دول، بينها الرياض وموسكو وبغداد ودبي، حتى نهاية عام 2024، بإجمالي 1 , 6 مليون برميل يوميا.
ومنذ اجتماع اللجنة في مطلع أغسطس، ارتفع سعر الخام المرجعي بنحو 5 % وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي الرئيسي بأكثر من 7 % .
ولامس خام برنت العتبة الرمزية البالغة 100 دولار للبرميل في نهاية سبتمبر، قبل أن ينخفض مع خام غرب تكساس الوسيط في الأيام الأخيرة.
ويجتمع أعضاء اللجنة مرة أخرى في 26 نوفمبر لتقييم الوضع قبل الاجتماع الوزاري للدول الثلاثة عشر المصدرة للنفط (أوبك) برئاسة الرياض وشركائهم العشرة برئاسة موسكو في فيينا حيث مقر المنظمة.
ولا تمتلك لجنة المتابعة الوزارية المشتركة سلطة لاتخاذ قرارات في ما يتعلق بزيادة أو خفض الحصص لكنها تناقش ظروف السوق وتقدّم التوصيات التي تكون بمثابة أسس للإجراءات التي يتّخذها الوزراء.
MENAFN04102023000055011008ID1107191214
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.