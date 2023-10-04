أوبك بلاس يبقي على خطته لخفض الإنتاج من أجل دعم أسعار النفط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬المتابعة‭ ‬الوزارية‭ ‬المشتركة‭ ‬‮«‬التزامهم‮»‬‭ ‬بالخطة‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬استعدادهم‭... ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬إضافية‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬تقييم‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشر‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬عُقد‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭. ‬

كما‭ ‬أشادوا‭ ‬بـ«جهود‭ ‬السعودية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬التحالف‭ ‬وأعلنت‭ ‬الخفض‭ ‬الطوعي‭ ‬لإنتاجها‭ ‬بمقدار‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يوميًا‭ ‬والذي‭ ‬بدأ‭ ‬تطبيقه‭ ‬في‭ ‬يوليو‭. ‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الطاقة‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تمديد‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬ديسمبر‭. ‬

وأشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إنتاج‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬الشهور‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬سيقارب‭ ‬9‭ ‬ملايين‭ ‬برميل‭ ‬يوميًا‭. ‬

وفي‭ ‬موسكو،‭ ‬قال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الروسي‭ ‬الكسندر‭ ‬نوفاك‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬تلجرام‭ ‬للحكومة‭ ‬الروسية‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬ستمدد‭ ‬خفض‭ ‬شحنات‭ ‬النفط‭ ‬للأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬بمعدل‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭. ‬

وأضاف‭ ‬نوفاك،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬السعودي،‭ ‬‮«‬سيتم‭ ‬إجراء‭ ‬تقييم‭ ‬للسوق‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬لتحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيتم‭ ‬زيادة‭ ‬التخفيض‭ ‬أو‭ ‬زيادة‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‮»‬‭. ‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬استكمالا‭ ‬للتخفيضات‭ ‬التي‭ ‬أقرت‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬مايو‭ ‬وتطبقها‭ ‬تسع‭ ‬دول،‭ ‬بينها‭ ‬الرياض‭ ‬وموسكو‭ ‬وبغداد‭ ‬ودبي،‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬بإجمالي‭ ‬1 , 6‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭. ‬

ومنذ‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬أغسطس،‭ ‬ارتفع‭ ‬سعر‭ ‬الخام‭ ‬المرجعي‭ ‬بنحو‭ ‬5 % ‭ ‬وخام‭ ‬غرب‭ ‬تكساس‭ ‬الوسيط‭ ‬الأميركي‭ ‬الرئيسي‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬7 % ‭. ‬

ولامس‭ ‬خام‭ ‬برنت‭ ‬العتبة‭ ‬الرمزية‭ ‬البالغة‭ ‬100‭ ‬دولار‭ ‬للبرميل‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬سبتمبر،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينخفض‭ ‬مع‭ ‬خام‭ ‬غرب‭ ‬تكساس‭ ‬الوسيط‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭.

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ويجتمع‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬لتقييم‭ ‬الوضع‭ ‬قبل‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬للدول‭ ‬الثلاثة‭ ‬عشر‭ ‬المصدرة‭ ‬للنفط‭ (‬أوبك‭) ‬برئاسة‭ ‬الرياض‭ ‬وشركائهم‭ ‬العشرة‭ ‬برئاسة‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬حيث‭ ‬مقر‭ ‬المنظمة‭. ‬

ولا‭ ‬تمتلك‭ ‬لجنة‭ ‬المتابعة‭ ‬الوزارية‭ ‬المشتركة‭ ‬سلطة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بزيادة‭ ‬أو‭ ‬خفض‭ ‬الحصص‭ ‬لكنها‭ ‬تناقش‭ ‬ظروف‭ ‬السوق‭ ‬وتقدّم‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬بمثابة‭ ‬أسس‭ ‬للإجراءات‭ ‬التي‭ ‬يتّخذها‭ ‬الوزراء‭.

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