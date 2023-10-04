Thursday, 05 October 2023 03:08 GMT

الأردن يوجه مذكرة احتجاج لإسرائيل بشأن الانتهاكات في المسجد الأقصى

10/4/2023 7:10:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عمان‭ - ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬ ‭ (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬وجهت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬وشؤون‭ ‬المغتربين‭ ‬الأردنية‭ ‬مذكرة‭ ‬رسمية‭ ‬للسفارة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬عمّان،‭ ‬عبرت‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬الاحتجاج‭ ‬على‭ ‬‮«‬اقتحامات‭ ‬المتشددين‭ ‬والمستوطنين‭ ‬وأعضاء‭ ‬من‭ ‬الكنيست‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬للمسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‭/‬الحرم‭ ‬القدسي‭ ‬الشريف‭ ‬تحت‭ ‬حماية‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬وعلى‭ ‬فرض‭ ‬قيودٍ‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬المصلين‭ ‬للمسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‭/‬الحرم‭ ‬القدسي‭ ‬الشريف،‭ ‬والسماح‭ ‬للمتطرفين‭ ‬بـالاعتداء‭ ‬وتدنيس‭ ‬المقابر‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك،‭ ‬والاعتداءات‭ ‬المتصاعدة‭ ‬على‭ ‬مسيحيي‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‮»‬‭. ‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الأردنية‭ (‬بترا‭) ‬عن‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬سفيان‭ ‬القضاة،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المذكرة‭ ‬تضمنت‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬وجوب‭ ‬امتثال‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بصفتها‭ ‬القوة‭ ‬القائمة‭ ‬بالاحتلال،‭ ‬لالتزاماتها‭ ‬وفقاً‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬بشأن‭ ‬مدينة‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬ومقدساتها‭ ‬وخاصة‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‭/‬الحرم‭ ‬القدسي‭ ‬الشريف،‭ ‬والامتناع‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬إجراءات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المساس‭ ‬بحرمة‭ ‬الأماكن‭ ‬المقدسة‭ ‬ووضع‭ ‬حدٍ‭ ‬لمحاولات‭ ‬تغيير‭ ‬الوضع‭ ‬التاريخي‭ ‬والقانوني‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬ومقدساتها‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المذكرة‭ ‬أعادت‭ ‬التأكيد‭ ‬أن‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‭/‬الحرم‭ ‬القدسي‭ ‬الشريف‭ ‬بكامل‭ ‬مساحته‭ ‬البالغة‭ ‬144‭ ‬دونماً‭ ‬مكان‭ ‬عبادة‭ ‬خالص‭ ‬للمسلمين،‭ ‬وأن‭ ‬إدارة‭ ‬أوقاف‭ ‬القدس‭ ‬وشؤون‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬والشؤون‭ ‬والمقدسات‭ ‬الإسلامية‭ ‬الأردنية‭ ‬هي‭ ‬الجهة‭ ‬القانونية‭ ‬صاحبة‭ ‬الاختصاص‭ ‬الحصري‭ ‬بإدارة‭ ‬شؤون‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‭ ‬الحرم‭ ‬القدسي‭ ‬الشريف‭ ‬كافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬الدخول‭ ‬إليه‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬أفادت‭ ‬دائرة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬بـ«اقتحام‮»‬‭ ‬عشرات‭ ‬المستوطنين،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬باب‭ ‬المغاربة‭ ‬بحراسة‭ ‬مشددة‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬في‭ ‬خامس‭ ‬أيام‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬‮«‬عيد‭ ‬العرش‮»‬‭ ‬اليهودي‭. ‬

وقالت‭ ‬دائرة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الإسلامية،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬أمس،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬مستوطن‭ ‬اقتحموا‭ ‬منذ‭ ‬الصباح‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى،‭ ‬ونفذوا‭ ‬جولات‭ ‬استفزازية‭ ‬في‭ ‬باحاته،‭ ‬وأدوا‭ ‬طقوسًا‭ ‬تلمودية‭ ‬في‭ ‬باحاته‭ ‬وعند‭ ‬أبوابه‭ ‬الخارجية‮»‬‭. ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬شرطة‭ ‬الاحتلال‭ ‬واصلت‭ ‬التضييق‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬المصلين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الوافدين‭ ‬للأقصى،‭ ‬ودققت‭ ‬في‭ ‬هوياتهم‭ ‬الشخصية‭ ‬واحتجزت‭ ‬بعضها‭ ‬عند‭ ‬أبوابه‭ ‬الخارجية،‭ ‬ومنعت‭ ‬دخول‭ ‬الشبان‭ ‬إلى‭ ‬المسجد‮»‬‭. ‬

ووفق‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفلسطينية‭ (‬صفا‭) ‬أمس،‭ ‬‮«‬عززت‭ ‬شرطة‭ ‬الاحتلال‭ ‬من‭ ‬وجودها‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬القديمة‭ ‬والمسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬ومحيطه،‭ ‬لتأمين‭ ‬اقتحامات‭ ‬المستوطنين‭ ‬واستفزازاتهم‭ ‬المتواصلة‭ ‬خلال‭ ‬العيد‭ ‬اليهودي‮»‬‭. ‬وطبقا‭ ‬للوكالة،‭ ‬‮«‬يواصل‭ ‬المقدسيون‭ ‬دعواتهم‭ ‬للحشد‭ ‬والرباط‭ ‬في‭ ‬الأقصى،‭ ‬لإفشال‭ ‬مخططات‭ ‬المستوطنين‭ ‬في‭ ‬عيد‭ ‬‮«‬العرش‮»‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬مساعي‭ ‬التهويد‭ ‬المستمرة‭ ‬بحقه‮»‬‭. ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجماعات‭ ‬المتطرفة‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬‮«‬عيد‭ ‬العرش‮»‬‭ ‬مناسبة‭ ‬سنوية‭ ‬لرفع‭ ‬أعداد‭ ‬المقتحمين‭ ‬السنوي،‭ ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬‮«‬أعياد‭ ‬الحج‮»‬‭ ‬الثلاثة‭ ‬وفق‭ ‬النصوص‭ ‬الدينية،‭ ‬ويشكل‭ ‬ذروة‭ ‬موسم‭ ‬الأعياد‭ ‬الطويل؛‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬تعويل‭ ‬تلك‭ ‬الجماعات‭ ‬عليه‭ ‬مضاعفًا‭ ‬للتقدم‭ ‬في‭ ‬أجندتها‭ ‬لتهويد‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬رام‭ ‬الله،‭ ‬كشف‭ ‬تقرير‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬تهجير‭ ‬13‭ ‬أسرة‭ ‬فلسطينية‭ ‬تضم‭ ‬84‭ ‬فردا‭ ‬بينهم‭ ‬44‭ ‬طفلا‭ ‬من‭ ‬مسافر‭ ‬يطا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭. ‬وذكر‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬‮«‬أوتشا‮»‬،‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬وزع‭ ‬على‭ ‬الصحفيين،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القيود‭ ‬المتزايدة‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬تنقل‭ ‬الأسر‭ ‬الفلسطينية‭ ‬يعد‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬وراء‭ ‬تهجيرها‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬التقرير،‭ ‬يمثل‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬هجروا‭ ‬من‭ ‬تجمعاتهم‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭ ‬نحو‭ ‬7 % ‭ ‬من‭ ‬سكانها‭.‬

MENAFN04102023000055011008ID1107191213

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث