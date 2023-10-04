الأردن يوجه مذكرة احتجاج لإسرائيل بشأن الانتهاكات في المسجد الأقصى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الأردنية‭ (‬بترا‭) ‬عن‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬سفيان‭ ‬القضاة،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المذكرة‭ ‬تضمنت‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬وجوب‭ ‬امتثال‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بصفتها‭ ‬القوة‭ ‬القائمة‭ ‬بالاحتلال،‭ ‬لالتزاماتها‭ ‬وفقاً‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬بشأن‭ ‬مدينة‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬ومقدساتها‭ ‬وخاصة‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‭/‬الحرم‭ ‬القدسي‭ ‬الشريف،‭ ‬والامتناع‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬إجراءات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المساس‭ ‬بحرمة‭ ‬الأماكن‭ ‬المقدسة‭ ‬ووضع‭ ‬حدٍ‭ ‬لمحاولات‭ ‬تغيير‭ ‬الوضع‭ ‬التاريخي‭ ‬والقانوني‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬ومقدساتها‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المذكرة‭ ‬أعادت‭ ‬التأكيد‭ ‬أن‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‭/‬الحرم‭ ‬القدسي‭ ‬الشريف‭ ‬بكامل‭ ‬مساحته‭ ‬البالغة‭ ‬144‭ ‬دونماً‭ ‬مكان‭ ‬عبادة‭ ‬خالص‭ ‬للمسلمين،‭ ‬وأن‭ ‬إدارة‭ ‬أوقاف‭ ‬القدس‭ ‬وشؤون‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬والشؤون‭ ‬والمقدسات‭ ‬الإسلامية‭ ‬الأردنية‭ ‬هي‭ ‬الجهة‭ ‬القانونية‭ ‬صاحبة‭ ‬الاختصاص‭ ‬الحصري‭ ‬بإدارة‭ ‬شؤون‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‭ ‬الحرم‭ ‬القدسي‭ ‬الشريف‭ ‬كافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬الدخول‭ ‬إليه‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬أفادت‭ ‬دائرة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬بـ«اقتحام‮»‬‭ ‬عشرات‭ ‬المستوطنين،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬باب‭ ‬المغاربة‭ ‬بحراسة‭ ‬مشددة‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬في‭ ‬خامس‭ ‬أيام‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬‮«‬عيد‭ ‬العرش‮»‬‭ ‬اليهودي‭. ‬

وقالت‭ ‬دائرة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الإسلامية،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬أمس،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬مستوطن‭ ‬اقتحموا‭ ‬منذ‭ ‬الصباح‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى،‭ ‬ونفذوا‭ ‬جولات‭ ‬استفزازية‭ ‬في‭ ‬باحاته،‭ ‬وأدوا‭ ‬طقوسًا‭ ‬تلمودية‭ ‬في‭ ‬باحاته‭ ‬وعند‭ ‬أبوابه‭ ‬الخارجية‮»‬‭. ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬شرطة‭ ‬الاحتلال‭ ‬واصلت‭ ‬التضييق‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬المصلين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الوافدين‭ ‬للأقصى،‭ ‬ودققت‭ ‬في‭ ‬هوياتهم‭ ‬الشخصية‭ ‬واحتجزت‭ ‬بعضها‭ ‬عند‭ ‬أبوابه‭ ‬الخارجية،‭ ‬ومنعت‭ ‬دخول‭ ‬الشبان‭ ‬إلى‭ ‬المسجد‮»‬‭. ‬

ووفق‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفلسطينية‭ (‬صفا‭) ‬أمس،‭ ‬‮«‬عززت‭ ‬شرطة‭ ‬الاحتلال‭ ‬من‭ ‬وجودها‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬القديمة‭ ‬والمسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬ومحيطه،‭ ‬لتأمين‭ ‬اقتحامات‭ ‬المستوطنين‭ ‬واستفزازاتهم‭ ‬المتواصلة‭ ‬خلال‭ ‬العيد‭ ‬اليهودي‮»‬‭. ‬وطبقا‭ ‬للوكالة،‭ ‬‮«‬يواصل‭ ‬المقدسيون‭ ‬دعواتهم‭ ‬للحشد‭ ‬والرباط‭ ‬في‭ ‬الأقصى،‭ ‬لإفشال‭ ‬مخططات‭ ‬المستوطنين‭ ‬في‭ ‬عيد‭ ‬‮«‬العرش‮»‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬مساعي‭ ‬التهويد‭ ‬المستمرة‭ ‬بحقه‮»‬‭. ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجماعات‭ ‬المتطرفة‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬‮«‬عيد‭ ‬العرش‮»‬‭ ‬مناسبة‭ ‬سنوية‭ ‬لرفع‭ ‬أعداد‭ ‬المقتحمين‭ ‬السنوي،‭ ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬‮«‬أعياد‭ ‬الحج‮»‬‭ ‬الثلاثة‭ ‬وفق‭ ‬النصوص‭ ‬الدينية،‭ ‬ويشكل‭ ‬ذروة‭ ‬موسم‭ ‬الأعياد‭ ‬الطويل؛‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬تعويل‭ ‬تلك‭ ‬الجماعات‭ ‬عليه‭ ‬مضاعفًا‭ ‬للتقدم‭ ‬في‭ ‬أجندتها‭ ‬لتهويد‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬رام‭ ‬الله،‭ ‬كشف‭ ‬تقرير‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬تهجير‭ ‬13‭ ‬أسرة‭ ‬فلسطينية‭ ‬تضم‭ ‬84‭ ‬فردا‭ ‬بينهم‭ ‬44‭ ‬طفلا‭ ‬من‭ ‬مسافر‭ ‬يطا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭. ‬وذكر‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬‮«‬أوتشا‮»‬،‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬وزع‭ ‬على‭ ‬الصحفيين،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القيود‭ ‬المتزايدة‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬تنقل‭ ‬الأسر‭ ‬الفلسطينية‭ ‬يعد‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬وراء‭ ‬تهجيرها‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬التقرير،‭ ‬يمثل‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬هجروا‭ ‬من‭ ‬تجمعاتهم‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭ ‬نحو‭ ‬7 % ‭ ‬من‭ ‬سكانها‭.‬