الخارجية الروسية: لا نستبعد احتياج الاتحاد الأوروبي لـ((أوكرانيا النووية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬زاخاروفا‭ ‬لراديو‭ ‬‮«‬سبوتنيك‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭: ‬‮«‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬وجود‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬مثل،‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية،‭ ‬أنالينا‭ ‬بربوك،‭ ‬لا‭ ‬أستبعد‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المسرح‭ ‬العبثي‭ ‬سيحتاجون‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬النووية،‭ ‬كانوا‭ ‬يتحدثون‭ ‬عن‭ ‬ذلك،‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬لم‭ ‬يوقفوا‭ (‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭) ‬زيلينسكي‭ ‬عندما،‭ ‬قال‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الشيء‭ ‬الغبي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ /‬ميونخ‭/‬‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬أعرب‭ ‬ممثلو‭ ‬كييف‭ ‬مرارا‭ ‬عن‭ ‬أسفهم‭ ‬لأن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية،‭ ‬وكانت‭ ‬هناك‭ ‬أيضا‭ ‬مقترحات‭ ‬لصنع‭ ‬‮«‬قنبلة‭ ‬قذرة‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬قال‭ ‬زيلينسكي،‭ ‬متحدثا‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬سبتمبر،‭ ‬إن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬تخلت‭ ‬عن‭ ‬ترسانتها‭ ‬النووية‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬امتلاك‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬فبراير‭ ‬2022،‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬‮«‬ميونخ‭ ‬للأمن‮»‬،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬أيضا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬كييف‭ ‬بإمكانها‭ ‬أن‭ ‬تبطل‭ ‬مذكرة‭ (‬بودابست‭) ‬لعام‭ ‬1994،‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الخالي‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬روسيا‭ ‬ذكرت،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬أن‭ ‬التسوية‭ ‬المستدامة‭ ‬للصراع‭ ‬الأوكراني،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تحقيقها‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬توقفت‭ ‬كييف،‭ ‬عن‭ ‬القتال‭ ‬والهجمات‭ ‬الإرهابية،‭ ‬وإغراق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بالأسلحة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭. ‬

وأشارت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬تأكيد‭ ‬الأسس‭ ‬الأصلية‭ ‬لسيادة‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬ووضعها‭ ‬المحايد‭ ‬وغير‭ ‬المنحاز‭ ‬والخالي‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‮»‬‭. ‬وأعربت‭ ‬موسكو‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬الشديد‭ ‬بشأن‭ ‬تصريحات‭ ‬كييف‭ ‬حول‭ ‬إمكانية‭ ‬مراجعة‭ ‬وضع‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬كدولة‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬محاولة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬معاهدة‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬الانتشار‮»‬‭. ‬

‭ ‬وميدانيا،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬الروسية‭ ‬قامت‭ ‬باعتراض‭ ‬وتدمير‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬31‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬أوكرانية‭ ‬فوق‭ ‬مناطق‭ ‬كورسك‭ ‬وبريانسك‭ ‬وبيلجورود‭ ‬غربي‭ ‬روسيا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أشار‭ ‬تقييم‭ ‬استخباراتي‭ ‬بريطاني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬أسقطت‭ ‬بطريق‭ ‬الخطأ‭ ‬إحدى‭ ‬طائراتها‭ ‬المقاتلة‭ ‬متعددة‭ ‬المهام‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭. ‬قال‭ ‬محللون‭ ‬بريطانيون‭ ‬إن‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬الروسية‭ ‬أسقطت‭ ‬بطريق‭ ‬الخطأ‭ ‬طائرة‭ ‬مقاتلة‭ ‬روسية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬توكماك‭ ‬المحتلة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬أوكرانيا‭. ‬

وتزايدت‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬تأثيرها‭. ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬الوزارة،‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬تليجرام،‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الروسية‭ ‬ساعدت‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬إحباط‭ ‬محاولة‭ ‬إنزال‭ ‬أوكرانية‭ ‬باستخدام‭ ‬زورق‭ ‬عسكري‭ ‬عالي‭ ‬السرعة‭ ‬وثلاث‭ ‬زلاجات‭ ‬نفاثة‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭.

‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬إعلان‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الهجمات‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬الروسية‭ ‬المتاخمة‭ ‬لأوكرانيا‭. ‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الإدارة‭ ‬العسكرية‭ ‬الإقليمية‭ ‬بمنطقة‭ ‬خيرسون،‭ ‬أولكسندر‭ ‬بروكودين،‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬فيسبوك،‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬هاجمت‭ ‬منطقة‭ ‬خيرسون‭ ‬100‭ ‬مرة،‭ ‬وأطلقت‭ ‬699‭ ‬قذيفة‭ ‬خلال‭ ‬الـ‭ ‬

24‭ ‬ساعة‭ ‬الماضية‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الوطنية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬‮«‬يوكرينفورم‮»‬‭ ‬عن‭ ‬بروكودين‭ ‬قوله‭:

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‮«‬استخدم‭ ‬العدو‭ ‬قذائف‭ ‬الهاون‭ ‬والمدفعية‭ ‬والطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬والدبابات‭ ‬والطائرات‭ ‬ومركبات‭ ‬المشاة‭ ‬القتالية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬بي2‭-‬وأنظمة‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬المتعددة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬جراد‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬بروكودين‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬تسع‭ ‬وثلاثين‭ ‬قذيفة‭ ‬روسية‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬خيرسون‭. ‬وأضاف‭ ‬بروكودين‭ ‬أن‭ ‬شخصا‭ ‬واحدا‭ ‬لقي‭ ‬حتفه‭ ‬وأصيب‭ ‬16‭ ‬آخرون‭ ‬بجروح‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الروسي‭. ‬