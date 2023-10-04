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دول الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق حول إصلاح نظام الهجرة قبل قمة إسبانيا

10/4/2023 7:10:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بروكسل‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬توصل‭ ‬سفراء‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعهم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬حول‭ ‬نص‭ ‬رئيسي‭ ‬لإصلاح‭ ‬سياسة‭ ‬الهجرة‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬متغلبين‭ ‬على‭ ‬التحفظات‭ ‬الإيطالية،‭ ‬قبل‭ ‬انعقاد‭ ‬قمة‭ ‬التكتل‭ ‬غدا‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭. ‬

يهدف‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬تجري‭ ‬مناقشته‭ ‬إلى‭ ‬تنسيق‭ ‬استجابة‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تدفق‭ ‬اعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المهاجرين‭ ‬إلى‭ ‬إحدى‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬أثناء‭ ‬أزمة‭ ‬اللاجئين‭ ‬2015‭-‬2016،‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬خاصة‭ ‬بتمديد‭ ‬مدة‭ ‬احتجاز‭ ‬المهاجرين‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الخارجية‭ ‬للتكتل‭. ‬

وسيتعين‭ ‬الآن‭ ‬التفاوض‭ ‬على‭ ‬النص‭ ‬الذي‭ ‬أعلنته‭ ‬الرئاسة‭ ‬الاسبانية‭ ‬للتكتل‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭. ‬

واجه‭ ‬النص،‭ ‬وهو‭ ‬الجزء‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬‮»‬ميثاق‭ ‬اللجوء‭ ‬والهجرة‮«‬‭ ‬الأوروبي‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬موافقة‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬اعتراضات‭ ‬من‭ ‬ألمانيا‭ ‬عدة‭ ‬أشهر،‭ ‬لأسباب‭ ‬إنسانية‭. ‬

وتم‭ ‬التوصل‭ ‬أخيرًا‭ ‬إلى‭ ‬توافق‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬وزراء‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬سبتمبر،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬برلين،‭ ‬لكن‭ ‬إيطاليا‭ ‬أعربت‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬موافقتها‭. ‬

وتركز‭ ‬رفضها‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬المهاجرين،‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬دبلوماسية،‭ ‬وتتهم‭ ‬روما‭ ‬برلين‭ ‬بتمويل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬منظمات‭ ‬الإغاثة‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬يرفع‭ ‬بعضها‭ ‬العلم‭ ‬الألماني‭. ‬

وطالبت‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيطالية‭ ‬جيورجيا‭ ‬ميلوني‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بأن‭ ‬تقوم‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تنقذ‭ ‬المهاجرين‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬بإنزالهم‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬التي‭ ‬ترفع‭ ‬أعلامها‭ ‬على‭ ‬السفن‭ ‬التي‭ ‬تستخدمها‭. ‬وحظي‭ ‬التوافق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تبنيه‭ ‬أمس‭ ‬بدعم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إيطاليا‭ ‬وألمانيا‭. ‬

وكانت‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬وإسبانيا‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬رئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الدورية‭ ‬مدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬قد‭ ‬أعربتا‭ ‬عن‭ ‬ثقتهما‭ ‬في‭ ‬احتمال‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬قبل‭ ‬انعقاد‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬غير‭ ‬الرسمي‭ ‬غدا‭ ‬في‭ ‬غرناطة‭ (‬جنوب‭ ‬إسبانيا‭). ‬وستكون‭ ‬قضية‭ ‬الهجرة‭ ‬الملحة‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬مناقشات‭ ‬رؤساء‭ ‬الدول‭ ‬والحكومات‭. ‬

‭ ‬وأثار‭ ‬المأزق‭ ‬الذي‭ ‬أحاط‭ ‬‮»‬بحل‭ ‬الأزمة‮«‬‭ ‬هذه‭ ‬الإحباط‭ ‬داخل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬أمام‭ ‬ارتفاع‭ ‬أعداد‭ ‬المهاجرين‭ ‬الذين‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬حدوده‭ ‬الخارجية‭ ‬والوضع‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬لامبيدوسا‭ ‬الإيطالية‭. ‬

وينص‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬نظام‭ ‬استثنائي‭ ‬أقل‭ ‬حماية‭ ‬لطالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬المعتادة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حدوث‭ ‬تدفق‭ ‬‮»‬جماعي‮«‬‭ ‬و‮»‬غير‭ ‬مسبوق‮«‬‭ ‬للمهاجرين‭. ‬

وهو‭ ‬يمدد‭ ‬احتمال‭ ‬احتجاز‭ ‬المهاجرين‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الخارجية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬مدة‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬أسبوعًا،‭ ‬ويسمح‭ ‬بإجراء‭ ‬دراسة‭ ‬لطلبات‭ ‬اللجوء‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬ومبسط‭ ‬لعدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الوافدين‭ (‬للقادمين‭ ‬من‭ ‬بلدان‭ ‬معدل‭ ‬قبول‭ ‬طلباتهم‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬75‭ ‬بالمائة‭)‬،‭ ‬للتمكن‭ ‬من‭ ‬إعادتهم‭ ‬بسهولة‭ ‬أكبر‭. ‬

كما‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬سريع‭ ‬لآليات‭ ‬التضامن‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬اللاجئين،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬بإعادة‭ ‬توطين‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬أو‭ ‬المساهمة‭ ‬المالية‭. ‬

وفي‭ ‬يوليو‭ ‬فشل‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬الغالبية‭ ‬اللازمة‭ ‬لإقرار‭ ‬الميثاق‭. ‬وامتنعت‭ ‬ألمانيا‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭ ‬بسبب‭ ‬معارضة‭ ‬حزب‭ ‬الخضر‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬الائتلاف‭ ‬الحاكم،‭ ‬الذي‭ ‬طالب‭ ‬بإيواء‭ ‬القُصَّر‭ ‬وعائلاتهم‭. ‬

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