لتعويض النقص.. واشنطن تنقل أسلحة إيرانية مُصادرة إلى كييف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬مسؤولون‭ ‬أمريكيون‭ ‬قد‭ ‬كشفوا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬ستنقل‭ ‬آلافاً‭ ‬من‭ ‬قطع‭ ‬الأسلحة‭ ‬والذخائر‭ ‬الإيرانية‭ ‬المصادرة‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬شبكة‭ ‬‮»‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮«‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬الشبكة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬النقص‭ ‬الحاد‭ ‬في‭ ‬العتاد‭ ‬لدى‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني،‭ ‬الذي‭ ‬ينتظر‭ ‬إرسال‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأموال‭ ‬والمعدات‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحلفائها‭.‬

لكنها‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الواضح‭ ‬الإطار‭ ‬القانوني‭ ‬الذي‭ ‬ستستند‭ ‬إليه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لنقل‭ ‬هذه‭ ‬الأسلحة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تشترط‭ ‬تدمير‭ ‬الأسلحة‭ ‬المضبوطة‭ ‬أو‭ ‬تخزينها‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬تدرس‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬كيفية‭ ‬إرسال‭ ‬هذه‭ ‬الأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬بشكل‭ ‬قانوني،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الأسلحة‭ ‬مخزنة‭ ‬في‭ ‬منشآت‭ ‬تابعة‭ ‬للقيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني،‭ ‬فلاديمير‭ ‬زيلينسكي،‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬تنقصه‭ ‬الأسلحة‭ ‬ووسائل‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬للقيام‭ ‬بهجوم‭ ‬مضاد‭.‬

وقال‭ ‬زيلينسكي‭ ‬على‭ ‬هواء‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬تي‭ ‬جي‮»‬‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هجومنا‭ ‬المضاد‭ ‬مستمر،‭ ‬خطوة‭ ‬تلو‭ ‬خطوة،‭ ‬نبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعنا‭ ‬لصد‭ ‬العدو‭. ‬المشكلة‭ ‬هي‭ ‬حقول‭ ‬الألغام،‭ ‬والنقص‭ ‬في‭ ‬القذائف‭ ‬وأنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬عنصر‭ ‬مهم‭ ‬للغاية‭ ‬للهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬ولحماية‭ ‬السكان‮»‬‭. ‬ووفقاً‭ ‬لزيلينسكي،‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬للغاية‭ ‬عدم‭ ‬تباطؤ‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬المعركة‭ ‬في‭ ‬الشتاء،‭ ‬الذي‭ ‬سيصبح‭ ‬‮«‬تحدّياً‭ ‬للجيش‭ ‬وللمواطنين‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬‮«‬أنسا‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإيطالي‭ ‬جيدو‭ ‬كروسيتو‭ ‬أجاب‭ ‬بتردد‭ ‬عن‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬إمدادات‭ ‬الأسلحة‭ ‬المستقبلية‭ ‬إلى‭ ‬كييف‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬ذلك،‭ ‬حالياً‭ ‬يتم‭ ‬تسجيل‭ ‬حزم‭ ‬المساعدة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الطلبات‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬الإمكانيات‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬ندرس‭ ‬الطلبات‮»‬‭.‬

في‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬أعلن‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيطالي،‭ ‬أنطونيو‭ ‬تاجاني،‭ ‬عن‭ ‬إعداد‭ ‬الحزمة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬المساعدة‭ ‬العسكرية‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إيطاليا‭ ‬قدمت‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬المساعدة‭ ‬وفقاً‭ ‬لسبع‭ ‬حزم‭. ‬بينما‭ ‬يعتقد‭ ‬خبراء‭ ‬المجمع‭ ‬الصناعي‭ ‬العسكري،‭ ‬أن‭ ‬إيطاليا‭ ‬استنفدت‭ ‬احتياطيات‭ ‬الأسلحة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬إرسالها‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭.‬