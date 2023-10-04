مدير الأمن العام الأردني يزور عددا من إدارات وزارة الداخلية

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- Akhbar Al Khaleej) قام اللواء الدكتور عبيد الله عبد ربه المعايطة مدير الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق له بحضور اللواء الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام، بزيارة للمركز الوطني للأمن السيبراني، الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، وقيادة قوة الأمن الخاصة.
ولدى زيارته للمركز الوطني للأمن السيبراني ، قدم الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز إيجازا حول تأسيس المركز وأهدافه المنبثقة من حرص مملكة البحرين على أهمية حماية البنية التحتية لتقنية المعلومات والأصول المعلوماتية على المستوى الوطني لضمان استمرار تقديم المصالح والخدمات الجوهرية للمجتمع، ودوره في توفير فضاء إلكتروني آمن في مملكة البحرين عن طريق وضع معايير الحوكمة الفعالة لتنفيذها، وتوفير وسائل الدفاع والمراقبة والاستجابة للهجمات الإلكترونية، فضلاً عن نشر الوعي بين الأفراد والمؤسسات في إطار تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030، والمساهمة في تعزيز أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى استعراض دوره في توفير الحماية اللازمة لجميع الأفراد والمؤسسات لتحول دون تعرض المعلومات والأنظمة والشبكات والخدمات لأي تهديدات سيبرانية.
وخلال زيارة الوفد للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، استعرض العميد بسام المعراج دور الإدارة العامة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وغرس قيم ومبادئ النزاهة والشفافية لدى مختلف فئات المجتمع، والحد من جرائم الشبكة العنكبوتية من خلال إنفاذ القانون والعمل على الوقاية من هذه الجرائم، وتنفيذ الاستراتيجيات في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية ، بالإضافة إلى جهود مكافحة جرائم الاحتيال والتزييف والتزوير، وجهود التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وتبادل المعلومات لمكافحة الجريمة العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها.
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