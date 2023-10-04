مدير الأمن العام الأردني يزور عددا من إدارات وزارة الداخلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولدى‭ ‬زيارته‭ ‬للمركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬،‭ ‬قدم‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬إيجازا‭ ‬حول‭ ‬تأسيس‭ ‬المركز‭ ‬وأهدافه‭ ‬المنبثقة‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬حماية‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والأصول‭ ‬المعلوماتية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭ ‬لضمان‭ ‬استمرار‭ ‬تقديم‭ ‬المصالح‭ ‬والخدمات‭ ‬الجوهرية‭ ‬للمجتمع،‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬فضاء‭ ‬إلكتروني‭ ‬آمن‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬وضع‭ ‬معايير‭ ‬الحوكمة‭ ‬الفعالة‭ ‬لتنفيذها،‭ ‬وتوفير‭ ‬وسائل‭ ‬الدفاع‭ ‬والمراقبة‭ ‬والاستجابة‭ ‬للهجمات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬بين‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحقيق‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬اللازمة‭ ‬لجميع‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لتحول‭ ‬دون‭ ‬تعرض‭ ‬المعلومات‭ ‬والأنظمة‭ ‬والشبكات‭ ‬والخدمات‭ ‬لأي‭ ‬تهديدات‭ ‬سيبرانية‭.‬

وخلال‭ ‬زيارة‭ ‬الوفد‭ ‬للإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني،‭ ‬استعرض‭ ‬العميد‭ ‬بسام‭ ‬المعراج‭ ‬دور‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النزاهة‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬وغرس‭ ‬قيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬النزاهة‭ ‬والشفافية‭ ‬لدى‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬الشبكة‭ ‬العنكبوتية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬مكافحة‭ ‬جرائم‭ ‬الاحتيال‭ ‬والتزييف‭ ‬والتزوير،‭ ‬وجهود‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬وتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬لمكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬العابرة‭ ‬للحدود‭ ‬وملاحقة‭ ‬مرتكبيها‭.‬