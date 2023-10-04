تدشين خدمة التوثيق في بعثات البحرين بالخارج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

دشنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ووزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬خدمة‭ ‬تقديم‭ ‬أعمال‭ ‬التوثيق‭ ‬والتصديق‭ ‬في‭ ‬بعثات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬المعاملات‭ ‬القانونية،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬أولويات‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬العدلية‭ ‬وفق‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬أهداف‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬نهج‭ ‬الوزارة‭ ‬والتزامها‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬القنصلية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أعمال‭ ‬التوثيق‭ ‬والتصديق،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬تستهدف‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحالية‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬رقمنة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬القنصلية‭ ‬مثل‭ ‬التصديقات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والتأشيرات‭ ‬والتوثيق‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬التسهيلات‭ ‬المُمكنة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭.‬

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬جزيل‭ ‬الشكر‭ ‬لوزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬والمسؤولين‭ ‬في‭ ‬الوزارة،‭ ‬لتعاونها‭ ‬وتجاوبها‭ ‬المقدر‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمة‭ ‬التوثيق‭ ‬التي‭ ‬ستعتمد‭ ‬تقديم‭ ‬الطلبات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬ذوي‭ ‬الشأن‭ ‬طالبي‭ ‬الخدمة‭ ‬من‭ ‬تسلم‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬المعاملة‭ ‬بالوسائل‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬تسلمها‭ ‬بعد‭ ‬إتمامها‭ ‬عبر‭ ‬الحضور‭ ‬لدى‭ ‬مقر‭ ‬البعثة‭ ‬أو‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال،‭ ‬ما‭ ‬سيسهم‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬التيسير‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬للمملكة‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬القنصلية‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬السفر‭ ‬وزيارة‭ ‬كاتب‭ ‬العدل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬أن‭ ‬تدشين‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬المشتركة‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬تتيح‭ ‬توثيق‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬المعاملات،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تيسير‭ ‬أعمال‭ ‬التوثيق‭ ‬على‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مقرا‭ ‬لها،‭ ‬وذلك‭ ‬أثناء‭ ‬وجودهم‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬تتيح‭ ‬للقطاع‭ ‬الاستثماري‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تسهيلاتها‭ ‬في‭ ‬خارج‭ ‬المملكة،‭ ‬وتوثيق‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬العقود،‭ ‬منها‭ ‬تأسيس‭ ‬الشركات،‭ ‬ومعاملات‭ ‬البيع‭ ‬والشراء‭ ‬العقارية‭ ‬والوكالات‭.‬