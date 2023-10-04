Thursday, 05 October 2023 03:07 GMT

تدشين خدمة التوثيق في بعثات البحرين بالخارج

10/4/2023 7:10:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخارجية: رقمنة الخدمات القنصلية.. العدل: توثيق المعاملات لخدمة المواطنين والمستثمرين

دشنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ووزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬خدمة‭ ‬تقديم‭ ‬أعمال‭ ‬التوثيق‭ ‬والتصديق‭ ‬في‭ ‬بعثات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬المعاملات‭ ‬القانونية،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬أولويات‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬العدلية‭ ‬وفق‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬أهداف‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬نهج‭ ‬الوزارة‭ ‬والتزامها‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬القنصلية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أعمال‭ ‬التوثيق‭ ‬والتصديق،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬تستهدف‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحالية‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬رقمنة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬القنصلية‭ ‬مثل‭ ‬التصديقات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والتأشيرات‭ ‬والتوثيق‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬التسهيلات‭ ‬المُمكنة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭.‬

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬جزيل‭ ‬الشكر‭ ‬لوزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬والمسؤولين‭ ‬في‭ ‬الوزارة،‭ ‬لتعاونها‭ ‬وتجاوبها‭ ‬المقدر‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمة‭ ‬التوثيق‭ ‬التي‭ ‬ستعتمد‭ ‬تقديم‭ ‬الطلبات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬ذوي‭ ‬الشأن‭ ‬طالبي‭ ‬الخدمة‭ ‬من‭ ‬تسلم‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬المعاملة‭ ‬بالوسائل‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬تسلمها‭ ‬بعد‭ ‬إتمامها‭ ‬عبر‭ ‬الحضور‭ ‬لدى‭ ‬مقر‭ ‬البعثة‭ ‬أو‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال،‭ ‬ما‭ ‬سيسهم‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬التيسير‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬للمملكة‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬القنصلية‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬السفر‭ ‬وزيارة‭ ‬كاتب‭ ‬العدل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬أن‭ ‬تدشين‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬المشتركة‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬تتيح‭ ‬توثيق‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬المعاملات،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تيسير‭ ‬أعمال‭ ‬التوثيق‭ ‬على‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مقرا‭ ‬لها،‭ ‬وذلك‭ ‬أثناء‭ ‬وجودهم‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬تتيح‭ ‬للقطاع‭ ‬الاستثماري‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تسهيلاتها‭ ‬في‭ ‬خارج‭ ‬المملكة،‭ ‬وتوثيق‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬العقود،‭ ‬منها‭ ‬تأسيس‭ ‬الشركات،‭ ‬ومعاملات‭ ‬البيع‭ ‬والشراء‭ ‬العقارية‭ ‬والوكالات‭.‬

MENAFN04102023000055011008ID1107191206

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث