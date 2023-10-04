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وزير الداخلية يشيد بدور الأمانة العامة لمجلس التعاون في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك

10/4/2023 7:10:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬أمس‭ ‬العميد‭ ‬حمد‭ ‬عجلان‭ ‬العميمي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للشؤون‭ ‬الأمنية‭ ‬بمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬بحضور‭ ‬الفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬والشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بالأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للشؤون‭ ‬الأمنية،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالدور‭ ‬التنسيقي‭ ‬للأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الأمني،‭ ‬ومتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬وزراء‭ ‬الداخلية‭ ‬بدول‭ ‬المجلس‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭.‬

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