وزير الداخلية يشيد بدور الأمانة العامة لمجلس التعاون في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بالأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للشؤون‭ ‬الأمنية،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالدور‭ ‬التنسيقي‭ ‬للأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الأمني،‭ ‬ومتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬وزراء‭ ‬الداخلية‭ ‬بدول‭ ‬المجلس‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭.‬