وزير الداخلية يشيد بدور الأمانة العامة لمجلس التعاون في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية أمس العميد حمد عجلان العميمي الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، والشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية.
وقد رحب الوزير بالأمين العام المساعد للشؤون الأمنية، مشيدا بالدور التنسيقي للأمانة العامة لمجلس التعاون في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال الأمني، ومتابعة تنفيذ قرارات وزراء الداخلية بدول المجلس.
وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الأمني، بالإضافة إلى القضايا التي تسهم في تطوير العمل المشترك.
حضر اللقاء مدير إدارة التعاون الأمني.
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