توقيع اتفاقية تعاون بين معهد الإدارة العامة و((فرانكلين كوفي الشرق الأوسط للتعليم))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكّدت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أهمية بناء مسارات وشراكات متعدّدة بين مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص في مملكة البحرين، عن طريق تبادل الخبرات والمعارف في شتّى المجالات بما يحقّق التكامل في منظومة العمل المؤسسي في مملكة البحرين، مضيفة أن معهد الإدارة العامة بدوره يواصل تعزيز شراكاته مع مختلف المؤسسات وفي عدد من المجالات التي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات المُقدّمة، بما يحقّق تطلّعات المواطنين.
جاء ذلك خلال توقيعها اتفاقية تعاون مع شركة فرانكلين كوفي الشرق الأوسط للتعليم؛ لبحث مجالات التعاون وتبادل الخبرات من خلال عدد من المشاريع والخدمات التدريبية التي يستعد المعهد لتقديمها في قطاع التعليم والشباب والباحثين عن عمل.
وأشارت د. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، أن شراكة المعهد الاستراتيجية مع شركة فرانكلين كوفي «الشرق الأوسط للتعليم»، تأتي بهدف تبادل الخبرات في مجالات الابتكار الحكومي في التعليم، ومجالات الدراسات والأبحاث التعاقدية والتعاونية، ومجالات التدريب والتعليم وغيرها من المجالات التي تسهم بدورها في الاستثمار في العنصر البشري من خلال تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية وفق أعلى المعايير.
من جانبه أوضح أحمد شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة فرانكلين كوفي الشرق الأوسط للتعليم، أن الشراكة مع معهد الإدارة العامة ترمي إلى تعميق المصالح المشتركة المتعلّقة برفع كفاءة الكوادر العاملة ضمن نطاق التعليم والشباب في مملكة البحرين؛ عن طريق تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية التي تسهم بدورها في الحصول على أفضل العوائد المعرفية والعلمية المتناسبة مع الاحتياجات الحالية والتوجّهات المستقبلية.
MENAFN04102023000055011008ID1107191204
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.