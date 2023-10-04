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توقيع اتفاقية تعاون بين معهد الإدارة العامة و((فرانكلين كوفي الشرق الأوسط للتعليم))

10/4/2023 7:10:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّدت‭ ‬د‭. ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬أهمية‭ ‬بناء‭ ‬مسارات‭ ‬وشراكات‭ ‬متعدّدة‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعارف‭ ‬في‭ ‬شتّى‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬يحقّق‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬المؤسسي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬بدوره‭ ‬يواصل‭ ‬تعزيز‭ ‬شراكاته‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬وفي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المُقدّمة،‭ ‬بما‭ ‬يحقّق‭ ‬تطلّعات‭ ‬المواطنين‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬توقيعها‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬فرانكلين‭ ‬كوفي‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للتعليم؛‭ ‬لبحث‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬والخدمات‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬يستعد‭ ‬المعهد‭ ‬لتقديمها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬والشباب‭ ‬والباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭. ‬

وأشارت‭ ‬د‭. ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬أن‭ ‬شراكة‭ ‬المعهد‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬فرانكلين‭ ‬كوفي‭ ‬‮«‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للتعليم‮»‬،‭ ‬تأتي‭ ‬بهدف‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الابتكار‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬التعليم،‭ ‬ومجالات‭ ‬الدراسات‭ ‬والأبحاث‭ ‬التعاقدية‭ ‬والتعاونية،‭ ‬ومجالات‭ ‬التدريب‭ ‬والتعليم‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬العنصر‭ ‬البشري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أوضح‭ ‬أحمد‭ ‬شوقي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬فرانكلين‭ ‬كوفي‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للتعليم،‭ ‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬تعميق‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬المتعلّقة‭ ‬برفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الكوادر‭ ‬العاملة‭ ‬ضمن‭ ‬نطاق‭ ‬التعليم‭ ‬والشباب‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين؛‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬العوائد‭ ‬المعرفية‭ ‬والعلمية‭ ‬المتناسبة‭ ‬مع‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الحالية‭ ‬والتوجّهات‭ ‬المستقبلية‭. ‬

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