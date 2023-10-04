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محافظ المحرق يبحث مع الهيئة الإدارية بالمدرسة الفرنسية التنسيق والتعاون المتبادل

10/4/2023 7:10:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬تعتز‭ ‬بالصروح‭ ‬التعليمية‭ ‬والثقافية‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬المحرق،‭ ‬مؤكداً‭ ‬استعداد‭ ‬المحافظة‭ ‬للتعاون‭ ‬التام‭ ‬وتقديم‭ ‬كل‭ ‬التسهيلات‭ ‬اللازمة‭ ‬لإنجاح‭ ‬الأنشطة‭ ‬التعليمية‭ ‬والثقافية‭ ‬والخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للأهالي‭ ‬والمقيمين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬المحافظ،‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الجيران‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ،‭ ‬سباستيان‭ ‬جيلارد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمدرسة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬وجزافيل‭ ‬لفيفيل‭ ‬مساعد‭ ‬المدير،‭ ‬ورضا‭ ‬بدر‭ ‬مدير‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة،‭ ‬وشريفة‭ ‬طاهر‭ ‬مديرة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬بالمدرسة،‭ ‬حيث‭ ‬رحب‭ ‬المحافظ‭ ‬بالحضور،‭ ‬واستمع‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬والفرص‭ ‬التعليمية‭ ‬والثقافية‭.‬

وأشاد‭ ‬المحافظ‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتطور‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬له‭ ‬المدرسة‭ ‬الفرنسية‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬المدرسة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بخدماتها‭ ‬التربوية‭ ‬والتعليمية،‭ ‬ودعم‭ ‬الابتكار‭ ‬الطلابي،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للمدرسة‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

من‭ ‬جانبهم‭ ‬قدم‭ ‬الحضور‭ ‬للمحافظ،‭ ‬تصوراً‭ ‬حول‭ ‬خطط‭ ‬المدرسة‭ ‬من‭ ‬أنشطة‭ ‬وفعاليات‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬معبرين‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬للمحافظ‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬لقوه‭ ‬من‭ ‬حفاوة‭ ‬في‭ ‬الاستقبال،‭ ‬مؤكدين‭ ‬تطلعهم‭ ‬للتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬لتنظيم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الثقافية‭ ‬والوطنية‭.‬

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