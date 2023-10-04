محافظ المحرق يبحث مع الهيئة الإدارية بالمدرسة الفرنسية التنسيق والتعاون المتبادل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق، أن المحافظة تعتز بالصروح التعليمية والثقافية الرائدة التي تحتضنها المحرق، مؤكداً استعداد المحافظة للتعاون التام وتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح الأنشطة التعليمية والثقافية والخدمات المقدمة للأهالي والمقيمين.
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، بحضور العميد عبدالله بن خليفة الجيران نائب المحافظ، سباستيان جيلارد المدير العام للمدرسة الفرنسية، وجزافيل لفيفيل مساعد المدير، ورضا بدر مدير العلاقات العامة، وشريفة طاهر مديرة الموارد البشرية بالمدرسة، حيث رحب المحافظ بالحضور، واستمع إلى مجموعة من المواضيع والفرص التعليمية والثقافية.
وأشاد المحافظ خلال اللقاء بالمستوى المتطور الذي وصلت له المدرسة الفرنسية والذي يعكس الجهود المبذولة من إدارة المدرسة للارتقاء بخدماتها التربوية والتعليمية، ودعم الابتكار الطلابي، متمنيًا للمدرسة مزيدًا من التوفيق والنجاح.
من جانبهم قدم الحضور للمحافظ، تصوراً حول خطط المدرسة من أنشطة وفعاليات خلال العام الدراسي الجديد، معبرين عن بالغ شكرهم وتقديرهم للمحافظ على ما لقوه من حفاوة في الاستقبال، مؤكدين تطلعهم للتنسيق المشترك مع المحافظة لتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والوطنية.
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