عيسى بن سلمان: مواصلة دعم فرص التعليم الجامعي لأبناء الوطن أولوية دائمة لوقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري أن الوقف يضع على قائمة أولوياته دائمًا أهمية مواصلة دعم فرص التعليم الجامعي لأبناء الوطن والتشجيع عليه بما يسهم في تعزيز دورهم في عملية التنمية ومسارات التطوير لكسب العلم والمعرفة، مؤكدا سموه دور قطاع التعليم في مملكة البحرين في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري في قصر الرفاع، حيث جرى استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، والاطّلاع على الخطط الموضوعة لتنمية مسار الشراكات وتعزيز الاستثمارات بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للوقف، إلى جانب خطة البعثات المعتمدة للدفعة العاشرة من بعثات وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري للعام الأكاديمي 2023-2024 لعددٍ من الجامعات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين؛ إذ بلغ عدد البعثات المقدمة للطلبة لهذا العام 75 بعثة مخصصة للحصول على درجة البكالوريوس.
وهنأ سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة في هذا الصدد جميع الطلبة الحاصلين على بعثات الوقف، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مسيرة تحصيلهم الأكاديمي، منوهًا سموه بجهود أولياء الأمور الذين هم خير الداعمين والمحفزين لأبنائهم في مختلف مراحلهم التعليمية، كما أعرب سموه عن الشكر لمختلف الجهات والمؤسسات الداعمة لجهود الوقف ودورها الملحوظ في تنويع خطة البعثات في كل عام.
الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلبة الحاصلين على بعثات وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري بلغ أكثر من 400 طالب وطالبة، وذلك منذ إنشائه.
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