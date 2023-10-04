عيسى بن سلمان: مواصلة دعم فرص التعليم الجامعي لأبناء الوطن أولوية دائمة لوقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬ترؤس‭ ‬سموه‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الرفاع،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬استعراض‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬والاطّلاع‭ ‬على‭ ‬الخطط‭ ‬الموضوعة‭ ‬لتنمية‭ ‬مسار‭ ‬الشراكات‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستثمارات‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬للوقف،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خطة‭ ‬البعثات‭ ‬المعتمدة‭ ‬للدفعة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬بعثات‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬للعام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬لعددٍ‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين؛‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬البعثات‭ ‬المقدمة‭ ‬للطلبة‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬75‭ ‬بعثة‭ ‬مخصصة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬البكالوريوس‭.‬

وهنأ‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬جميع‭ ‬الطلبة‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬بعثات‭ ‬الوقف،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬تحصيلهم‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬منوهًا‭ ‬سموه‭ ‬بجهود‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬خير‭ ‬الداعمين‭ ‬والمحفزين‭ ‬لأبنائهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مراحلهم‭ ‬التعليمية،‭ ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬الشكر‭ ‬لمختلف‭ ‬الجهات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الداعمة‭ ‬لجهود‭ ‬الوقف‭ ‬ودورها‭ ‬الملحوظ‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬خطة‭ ‬البعثات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الطلبة‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬بعثات‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬بلغ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة،‭ ‬وذلك‭ ‬منذ‭ ‬إنشائه‭.‬