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عيسى بن سلمان: مواصلة دعم فرص التعليم الجامعي لأبناء الوطن أولوية دائمة لوقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري

10/4/2023 7:10:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬أن‭ ‬الوقف‭ ‬يضع‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬أولوياته‭ ‬دائمًا‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬دعم‭ ‬فرص‭ ‬التعليم‭ ‬الجامعي‭ ‬لأبناء‭ ‬الوطن‭ ‬والتشجيع‭ ‬عليه‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التنمية‭ ‬ومسارات‭ ‬التطوير‭ ‬لكسب‭ ‬العلم‭ ‬والمعرفة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬سموه‭ ‬دور‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬ترؤس‭ ‬سموه‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الرفاع،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬استعراض‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬والاطّلاع‭ ‬على‭ ‬الخطط‭ ‬الموضوعة‭ ‬لتنمية‭ ‬مسار‭ ‬الشراكات‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستثمارات‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬للوقف،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خطة‭ ‬البعثات‭ ‬المعتمدة‭ ‬للدفعة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬بعثات‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬للعام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬لعددٍ‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين؛‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬البعثات‭ ‬المقدمة‭ ‬للطلبة‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬75‭ ‬بعثة‭ ‬مخصصة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬البكالوريوس‭.‬

وهنأ‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬جميع‭ ‬الطلبة‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬بعثات‭ ‬الوقف،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬تحصيلهم‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬منوهًا‭ ‬سموه‭ ‬بجهود‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬خير‭ ‬الداعمين‭ ‬والمحفزين‭ ‬لأبنائهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مراحلهم‭ ‬التعليمية،‭ ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬الشكر‭ ‬لمختلف‭ ‬الجهات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الداعمة‭ ‬لجهود‭ ‬الوقف‭ ‬ودورها‭ ‬الملحوظ‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬خطة‭ ‬البعثات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الطلبة‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬بعثات‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬بلغ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة،‭ ‬وذلك‭ ‬منذ‭ ‬إنشائه‭.‬

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