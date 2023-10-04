مؤنس المردي: وزير الداخلية يقود مسارات التنمية والتطوير في العمل الشرطي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬صحيفة‭ ‬البلاد‭ ‬ببرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬منسجما‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬ورؤية‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الكبير‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬مبادرة‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬التي‭ ‬تضطلع‭ ‬بدور‭ ‬استراتيجي‭ ‬في‭ ‬دمج‭ ‬المستفيدين‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬الأمن‭ ‬المجتمعي‭.‬