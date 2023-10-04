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مؤنس المردي: وزير الداخلية يقود مسارات التنمية والتطوير في العمل الشرطي

10/4/2023 7:10:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬مؤنس‭ ‬المردي‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬صحيفة‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وبدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭
‬تخريج‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬الذي‭ ‬أقامته‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬وشهده‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبداالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزيرالداخلية‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬حيث‭ ‬نوه‭ ‬المردي‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬مستمر‭ ‬طال‭ ‬مختلف‭ ‬اختصاصاتها‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬واهتمام‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الشرطي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مساراته‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬صحيفة‭ ‬البلاد‭ ‬ببرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬منسجما‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬ورؤية‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الكبير‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬مبادرة‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬التي‭ ‬تضطلع‭ ‬بدور‭ ‬استراتيجي‭ ‬في‭ ‬دمج‭ ‬المستفيدين‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬الأمن‭ ‬المجتمعي‭.‬

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