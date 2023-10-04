مؤنس المردي: وزير الداخلية يقود مسارات التنمية والتطوير في العمل الشرطي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد مؤنس المردي رئيس تحرير صحيفة البلاد على ما تشهده مملكة البحرين من تطور مستمر على صعيد مسيرة التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك في معرض تعليقه على
تخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة الذي أقامته الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، وشهده الفريق أول الشيخ راشد بن عبداالله آل خليفة وزيرالداخلية يوم أمس، حيث نوه المردي بما تشهده وزارة الداخلية من تطوير مستمر طال مختلف اختصاصاتها بفضل دعم واهتمام وزير الداخلية الذي قاد مسارات التنمية في العمل الشرطي في مختلف مساراته.
وأشاد رئيس تحرير صحيفة البلاد ببرنامج السجون المفتوحة الذي جاء منسجما مع أهداف ورؤية المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك المعظم، لافتا إلى الدور الذي يضطلع به مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة في تطبيق مبادرة السجون المفتوحة التي تضطلع بدور استراتيجي في دمج المستفيدين في المجتمع بما يعزز الأمن المجتمعي.
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