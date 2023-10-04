أنور عبدالرحمن: برنامج السجون المفتوحة يؤكد الريادة البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد أنور عبدالرحمن رئيس تحرير جريدة أخبار الخليج أن مملكة البحرين خلال العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم وضعت حقوق الإنسان على رأس أولوياتها من خلال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما أن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كانت ومازالت تحرص على تطبيق كل الإصلاحات المنشودة على جميع الأصعدة.
وأضاف: ما شهدته تطورات تطبيق السياسية العقابية في مملكة البحرين ماهو الا تأكيد للرؤية الإصلاحية المتطورة التي تنتهجها المملكة في هذا الاتجاه، ويعدّ الوصول إلى تطبيق برنامج السجون المفتوحة نقلة نوعية في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة، وهو البرنامج الاول على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وبذلك يؤكد الريادة البحرينية في هذا المجال.
وأشار رئيس تحرير «أخبار الخليج» إلى أنه لا بد من الإشادة بجهود وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على متابعته الحثيثة لتطوير أداء الأجهزة الأمنية المختلفة وصولا إلى تطوير المؤسسات العقابية من أجل إعادة تأهيل المحكومين وإدماجهم في المجتمع وإعادتهم إلى جادّة الصواب كمواطنين صالحين قادرين على خدمة وطنهم.
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