أنور عبدالرحمن: برنامج السجون المفتوحة يؤكد الريادة البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭: ‬ما‭ ‬شهدته‭ ‬تطورات‭ ‬تطبيق‭ ‬السياسية‭ ‬العقابية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ماهو‭ ‬الا‭ ‬تأكيد‭ ‬للرؤية‭ ‬الإصلاحية‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه،‭ ‬ويعدّ‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة،‭ ‬وهو‭ ‬البرنامج‭ ‬الاول‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وبذلك‭ ‬يؤكد‭ ‬الريادة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬الإشادة‭ ‬بجهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬متابعته‭ ‬الحثيثة‭ ‬لتطوير‭ ‬أداء‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬المختلفة‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬المؤسسات‭ ‬العقابية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬المحكومين‭ ‬وإدماجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وإعادتهم‭ ‬إلى‭ ‬جادّة‭ ‬الصواب‭ ‬كمواطنين‭ ‬صالحين‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬وطنهم‭.‬