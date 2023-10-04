الاتحاد الحر يدشن النسخة الـ11 من حملة مكافحة سرطان الثدي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بحضور جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل يعقوب يوسف محمد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين دشن الاتحاد النسخة الحادية عشرة من حملة الحر لمكافحة سرطان الثدي، حيث أقيم الحفل بقاعة المناسبات في وزارة العمل.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة وفاء الشربتلي مديرة إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة أن الوزارة قد أولت تعزيز الصحة اهتماما كبيرا لنشر الوعي الصحي حول سرطان الثدي من خلال حملة «اطمئنان» التي بدأت منذ سنوات عديدة ومازالت مستمرة نظراً إلى الإقبال الكبير والطلب المستمر من قبل مختلف الجهات في مملكة البحرين، وشددت على استمرار تطوير الحملة لتتناسب مع التطورات في المجال الصحي.
وأشارت مي العسمي رئيسة قسم المنظمات النقابية بوزارة العمل إلى أن الفعالية الصحية تتزامن مع مشاركة مملكة البحرين دول العالم مناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي بالتعاون مع إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة، وأكدت أن مملكة البحرين توجه كافة أجهزتها من أجل السيطرة على مثل هذه الأمراض والحد من خطورتها وخفض مضاعفاتها.
وقالت غادة علي قائد نائب الرئيس للمرأة العاملة والطفل بالاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين إن الاتحاد الحر في مثل هذا اليوم قبل 11 سنة مضت كان في بدايات نشأته، إلا أنه ولد من رحم المسؤولية الوطنية وبأياد تحب هذا الوطن وتحميه بالعمل وتدافع عنه بشتى أنواع الدفاع والحماية، وحرص على أن تكون الحملة في محور اهتماماته بالعمل النقابي رغم كونها تختص بالصحة وبالمرأة بشكل خاص، لكن الاتحاد الحر لم يكن لينشأ أو يستمر إلا بشراكة المرأة في هذه النشأة... وشراكتها أيضاً في حملاته التوعوية، فجاءت حملة الحر للتوعية بمرض سرطان الثدي.
ونوهت قائد بجهود النقابيات اللاتي حملن هذه الرسالة ووضعن لها الخطط الزمنية والبرامج التدريبية والمحاضرات التثقيفية، وكذلك دعم وزارة الصحة والكوادر الطبية والصحية العاملة فيها، ورعاية وزارة العمل للنشاط النقابي، فيما استعرضت أنشطة الحملة خلال شهر أكتوبر، مؤكدة أن الاتحاد الحر لن يدخر جهداً في سبيل تحقيق كل ما يحفظ للمجتمع وعماله صحته وعافيته وقدرته على التقدم والتطور والارتقاء بمملكتنا الغالية.
وتخلل حفل التدشين معرض محطات للتوعية بمخاطر الإصابة بمرض سرطان الثدي، حيث قام وزير العمل ورئيس الاتحاد الحر بجولة للتعرف على محطات المعرض، ثم قدمت الدكتورة فاطمة حبيل استشاري طب العائلة ورئيس قسم البرامج بإدارة تعزيز الصحة محاضرة توعوية بعنوان «سرطان الثدي» للتعريف بالمرض وأسبابه وطرق الكشف عنه والوقاية منه.
MENAFN04102023000055011008ID1107191198
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.