الاتحاد الحر يدشن النسخة الـ11 من حملة مكافحة سرطان الثدي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬كلمتها‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬وفاء‭ ‬الشربتلي‭ ‬مديرة‭ ‬إدارة‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬قد‭ ‬أولت‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬اهتماما‭ ‬كبيرا‭ ‬لنشر‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬حول‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬اطمئنان‮»‬‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬عديدة‭ ‬ومازالت‭ ‬مستمرة‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬الإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬والطلب‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وشددت‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬تطوير‭ ‬الحملة‭ ‬لتتناسب‭ ‬مع‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي‭.‬

وأشارت‭ ‬مي‭ ‬العسمي‭ ‬رئيسة‭ ‬قسم‭ ‬المنظمات‭ ‬النقابية‭ ‬بوزارة‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفعالية‭ ‬الصحية‭ ‬تتزامن‭ ‬مع‭ ‬مشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬مناسبة‭ ‬شهر‭ ‬التوعية‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬توجه‭ ‬كافة‭ ‬أجهزتها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأمراض‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬خطورتها‭ ‬وخفض‭ ‬مضاعفاتها‭.‬

وقالت‭ ‬غادة‭ ‬علي‭ ‬قائد‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬للمرأة‭ ‬العاملة‭ ‬والطفل‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الحُر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬قبل‭ ‬11‭ ‬سنة‭ ‬مضت‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬بدايات‭ ‬نشأته،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬ولد‭ ‬من‭ ‬رحم‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬وبأياد‭ ‬تحب‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬وتحميه‭ ‬بالعمل‭ ‬وتدافع‭ ‬عنه‭ ‬بشتى‭ ‬أنواع‭ ‬الدفاع‭ ‬والحماية،‭ ‬وحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الحملة‭ ‬في‭ ‬محور‭ ‬اهتماماته‭ ‬بالعمل‭ ‬النقابي‭ ‬رغم‭ ‬كونها‭ ‬تختص‭ ‬بالصحة‭ ‬وبالمرأة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬لكن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لينشأ‭ ‬أو‭ ‬يستمر‭ ‬إلا‭ ‬بشراكة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النشأة‭... ‬وشراكتها‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬حملاته‭ ‬التوعوية،‭ ‬فجاءت‭ ‬حملة‭ ‬الحر‭ ‬للتوعية‭ ‬بمرض‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭.‬

ونوهت‭ ‬قائد‭ ‬بجهود‭ ‬النقابيات‭ ‬اللاتي‭ ‬حملن‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة‭ ‬ووضعن‭ ‬لها‭ ‬الخطط‭ ‬الزمنية‭ ‬والبرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬والمحاضرات‭ ‬التثقيفية،‭ ‬وكذلك‭ ‬دعم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬والصحية‭ ‬العاملة‭ ‬فيها،‭ ‬ورعاية‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬للنشاط‭ ‬النقابي،‭ ‬فيما‭ ‬استعرضت‭ ‬أنشطة‭ ‬الحملة‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬لن‭ ‬يدخر‭ ‬جهداً‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يحفظ‭ ‬للمجتمع‭ ‬وعماله‭ ‬صحته‭ ‬وعافيته‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬التقدم‭ ‬والتطور‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمملكتنا‭ ‬الغالية‭.‬

وتخلل‭ ‬حفل‭ ‬التدشين‭ ‬معرض‭ ‬محطات‭ ‬للتوعية‭ ‬بمخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬ورئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬بجولة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬محطات‭ ‬المعرض،‭ ‬ثم‭ ‬قدمت‭ ‬الدكتورة‭ ‬فاطمة‭ ‬حبيل‭ ‬استشاري‭ ‬طب‭ ‬العائلة‭ ‬ورئيس‭ ‬قسم‭ ‬البرامج‭ ‬بإدارة‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬محاضرة‭ ‬توعوية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬سرطان‭ ‬الثدي‮»‬‭ ‬للتعريف‭ ‬بالمرض‭ ‬وأسبابه‭ ‬وطرق‭ ‬الكشف‭ ‬عنه‭ ‬والوقاية‭ ‬منه‭. ‬