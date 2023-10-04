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بمناسبة يوم المعلم العالمي..((التربية)) تحتفي بالمعلمين في حفل يشارك فيه جمع غفير من منتسبيها

10/4/2023 7:10:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترقية 174 معلما بحرينيا إلى معلمين أوائل.. وعرض أسمائهم في الاحتفال

‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬اعتزاز‭ ‬الوزارة‭ ‬بجميع‭ ‬المعلمين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة،‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬الأخرى‭ ‬بمختلف‭ ‬مستوياتها،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالدور‭ ‬الوطني‭ ‬والمجتمعي‭ ‬والمعرفي‭ ‬والإنساني‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬المعلمون‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬المجتمع‭ ‬وتنميته‭ ‬وتعليمه‭ ‬والارتقاء‭ ‬به،‭ ‬وبالرسالة‭ ‬السامية‭ ‬والمقدسة‭ ‬التي‭ ‬يحملها‭ ‬المعلمون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مواقعهم‭.‬

وتقدم‭ ‬الوزير‭ ‬ببالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والعرفان‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬الرعاية‭ ‬الدائمة‭ ‬والاهتمام‭ ‬المستمر‭ ‬بالمسيرة‭ ‬التعليمية،‭ ‬وبما‭ ‬تلقاه‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬وسائر‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الخطط‭ ‬والمشاريع‭ ‬والبرامج‭ ‬الحكومية‭.‬

ولفت‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحتفل‭ ‬بيوم‭ ‬المعلم‭ ‬العالمي‭ ‬مع‭ ‬العالم‭ ‬بأسره،‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬تاريخ‭ ‬5‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬حيث‭ ‬خصصت‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلم‭ ‬والثقافة‭ (‬اليونسكو‭) ‬فعاليات‭ ‬دولية‭ ‬بمشاركة‭ ‬المعلمين‭ ‬والمهتمين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬وأن‭ ‬الوزارة‭ ‬تشارك‭ ‬جميع‭ ‬المنظمات‭ ‬الحكومية‭ ‬والأهلية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الاحتفالية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بمشاركة‭ ‬نحو‭ ‬600‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬الميدان‭ ‬التعليمي‭ ‬والتربوي‭.‬


‬وبيّن‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬قد‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التغييرات‭ ‬الهيكلية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬واستحداث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬المعلمين‭ ‬وتؤكد‭ ‬اهتمام‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بهم‭ ‬وبتطورهم‭ ‬الوظيفي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬أمام‭ ‬الوزارة‭ ‬الكثير‭ ‬لتفعله‭ ‬لصالح‭ ‬جميع‭ ‬منتسبي‭ ‬الميدان‭ ‬التعليمي‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وللمعلمين‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭.‬

وكشف‭ ‬الوزير‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬تقيمه‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بصالة‭ ‬الوزارة‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بحضور‭ ‬حشد‭ ‬غفير‭ ‬من‭ ‬المعلمين‭ ‬ومنتسبي‭ ‬الميدان‭ ‬التعليمي‭ ‬سوف‭ ‬يشهد‭ ‬إعلان‭ ‬ترقية‭ ‬174‭ ‬معلماً‭ ‬بحرينياً‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬إلى‭ ‬معلمين‭ ‬أوائل،‭ ‬لينتقلوا‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬السادسة‭ ‬التعليمية‭ ‬إلى‭ ‬السابعة‭ ‬التعليمية،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬استعراض‭ ‬أسماء‭ ‬جميع‭ ‬المعلمين‭ ‬والمعلمات‭ ‬الذين‭ ‬شملتهم‭ ‬الترقيات‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭.‬

وأعرب‭ ‬الوزير‭ ‬بالأصالة‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬وبالنيابة‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬العاملين‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للمعلمين،‭ ‬واعتزازه‭ ‬بالعمل‭ ‬معهم،‭ ‬مؤكداً‭ ‬الحرص‭ ‬الشديد‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الكادر‭ ‬التعليمي‭ ‬وتراعي‭ ‬طبيعة‭ ‬الأعباء‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬المعلم‭ ‬أثناء‭ ‬وخارج‭ ‬وقت‭ ‬الدوام‭ ‬الرسمي‭.‬

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