بمناسبة يوم المعلم العالمي..((التربية)) تحتفي بالمعلمين في حفل يشارك فيه جمع غفير من منتسبيها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترقية 174 معلما بحرينيا إلى معلمين أوائل.. وعرض أسمائهم في الاحتفال
أكد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم اعتزاز الوزارة بجميع المعلمين في جميع المدارس الحكومية والخاصة، وفي جميع المؤسسات التعليمية الأخرى بمختلف مستوياتها، مشيداً بالدور الوطني والمجتمعي والمعرفي والإنساني الذي يضطلع به المعلمون في حفظ المجتمع وتنميته وتعليمه والارتقاء به، وبالرسالة السامية والمقدسة التي يحملها المعلمون في مختلف مواقعهم.
وتقدم الوزير ببالغ الشكر والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الرعاية الدائمة والاهتمام المستمر بالمسيرة التعليمية، وبما تلقاه وزارة التربية والتعليم وسائر المؤسسات التعليمية من دعم ومساندة في جميع الخطط والمشاريع والبرامج الحكومية.
ولفت الوزير إلى أن وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين تحتفل بيوم المعلم العالمي مع العالم بأسره، الذي يصادف تاريخ 5 أكتوبر من كل عام، حيث خصصت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) فعاليات دولية بمشاركة المعلمين والمهتمين من كل أنحاء العالم للاحتفاء بهذه المناسبة، وأن الوزارة تشارك جميع المنظمات الحكومية والأهلية الإقليمية والعالمية في هذه الاحتفالية التي يتم تنفيذها هذا العام بمشاركة نحو 600 من منتسبي الميدان التعليمي والتربوي.
وبيّن الوزير أن الوزارة قد تمكنت من تنفيذ الكثير من التغييرات الهيكلية والتنظيمية واستحداث عدد من المبادرات والبرامج التي تصب في صالح المعلمين وتؤكد اهتمام وزارة التربية والتعليم بهم وبتطورهم الوظيفي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن أمام الوزارة الكثير لتفعله لصالح جميع منتسبي الميدان التعليمي بشكل عام، وللمعلمين بشكل خاص.
وكشف الوزير عن أن الحفل الذي تقيمه وزارة التربية والتعليم بصالة الوزارة بمدينة عيسى بحضور حشد غفير من المعلمين ومنتسبي الميدان التعليمي سوف يشهد إعلان ترقية 174 معلماً بحرينياً من مختلف التخصصات إلى معلمين أوائل، لينتقلوا بذلك من الدرجة السادسة التعليمية إلى السابعة التعليمية، حيث سيتم استعراض أسماء جميع المعلمين والمعلمات الذين شملتهم الترقيات خلال الحفل.
وأعرب الوزير بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع العاملين بوزارة التربية والتعليم عن شكره وتقديره للمعلمين، واعتزازه بالعمل معهم، مؤكداً الحرص الشديد على الاستمرار في تطوير البرامج والمبادرات التي تسهم في تطوير الكادر التعليمي وتراعي طبيعة الأعباء التي يقوم بها المعلم أثناء وخارج وقت الدوام الرسمي.
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