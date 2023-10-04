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الملكية للأعمال الإنسانية تنظم ((لقاء التهيئة)) للحاصلين على ((منح تميز الدراسية))

10/4/2023 7:10:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬لقاء‭ ‬التهيئة‭ ‬بفندق‭ ‬جولدن‭ ‬توليب‭ ‬للطلبة‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬المنح‭ ‬الدراسية‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ (‬تميز‭ ‬للمنح‭ ‬الدراسية‭) ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬المؤسسة‭ ‬مؤخرًا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬المقبولين‭ ‬في‭ ‬المنح‭ ‬الدراسية‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للطلبة‭ ‬لاستكمال‭ ‬دراستهم‭ ‬الجامعية‭ ‬الدراسية‭.‬

تضمن‭ ‬اللقاء‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬قدمتها‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬جودة‭ ‬التميز‭ ‬للاستشارات‭ ‬التعليمية‭ ‬بسمة‭ ‬محمد‭ ‬البلوشي‭ ‬تحدثت‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬الحياة‭ ‬الجامعية‭ ‬وأهمية‭ ‬تميز‭ ‬الطالب‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬وتدوين‭ ‬الملاحظات‭ ‬أثناء‭ ‬المحاضرات‭ ‬الدراسية،‭ ‬بعدها‭ ‬قام‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬بدر‭ ‬علي‭ ‬قمبر‭ ‬بإلقاء‭ ‬كلمة‭ ‬المؤسسة‭ ‬حث‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬للتميز‭ ‬في‭ ‬دراستهم‭ ‬الجامعية،‭ ‬تلا‭ ‬ذلك‭ ‬شرح‭ ‬لأهم‭ ‬بنود‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الخاصة‭ ‬بين‭ ‬المؤسسة‭ ‬والطلبة‭ ‬قدمها‭ ‬اختصاصي‭ ‬الرعاية‭ ‬التعليمية‭ ‬يعقوب‭ ‬أمين‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ (‬تميز‭ ‬للمنح‭ ‬الدراسية‭) ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التعليمية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬للطلبة‭ ‬من‭ ‬حديثي‭ ‬التخرج،‭ ‬واستفاد‭ ‬منه‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬2023‭-‬2024‭ (‬71‭ ‬طالبًا‭ ‬وطالبة‭) ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬الدراسية‭ ‬للدراسة‭ ‬في‭ ‬جامعتي‭ ‬البحرين‭ ‬وبوليتكنك،‭ ‬ويتم‭ ‬دعمه‭ ‬بصورة‭ ‬كاملة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الداعمين‭ ‬والشركات‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭. ‬وتقدم‭ ‬للبرنامج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬الطلبة‭ ‬المُستحقين‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الشروط‭ ‬والمعايير‭ ‬المُحددة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬أهمها‭ ‬المعدل‭ ‬التراكمي‭ ‬للطلبة‭ ‬الخريجين،‭ ‬وتم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬الاعتماد‭ ‬النهائي‭ ‬وتوقيع‭ ‬الطلبة‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬التهيئة‭. ‬وسيتضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬خطة‭ ‬لمتابعة‭ ‬التحصيل‭ ‬العلمي‭ ‬للطلبة‭ ‬وإرشادهم،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الورش‭ ‬التدريبية‭ ‬للطلبة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تميزهم‭ ‬العلمي‭. ‬

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