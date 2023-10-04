الملكية للأعمال الإنسانية تنظم ((لقاء التهيئة)) للحاصلين على ((منح تميز الدراسية))

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- Akhbar Al Khaleej) نظمت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لقاء التهيئة بفندق جولدن توليب للطلبة الحاصلين على المنح الدراسية ضمن برنامج (تميز للمنح الدراسية) الذي أطلقته المؤسسة مؤخرًا في إطار استراتيجيتها الرامية إلى التوسع في أعداد المقبولين في المنح الدراسية وإتاحة الفرصة للطلبة لاستكمال دراستهم الجامعية الدراسية.
تضمن اللقاء ورشة عمل قدمتها الرئيس التنفيذي لشركة جودة التميز للاستشارات التعليمية بسمة محمد البلوشي تحدثت فيها عن الحياة الجامعية وأهمية تميز الطالب من خلالها وتدوين الملاحظات أثناء المحاضرات الدراسية، بعدها قام مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بالمؤسسة بدر علي قمبر بإلقاء كلمة المؤسسة حث من خلالها الطلبة على بذل المزيد من الجهد للتميز في دراستهم الجامعية، تلا ذلك شرح لأهم بنود الاتفاقية الخاصة بين المؤسسة والطلبة قدمها اختصاصي الرعاية التعليمية يعقوب أمين.
يذكر أن برنامج (تميز للمنح الدراسية) من المبادرات التعليمية الجديدة التي أطلقتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية للطلبة من حديثي التخرج، واستفاد منه للعام الدراسي الجديد 2023-2024 (71 طالبًا وطالبة) من مختلف التخصصات الدراسية للدراسة في جامعتي البحرين وبوليتكنك، ويتم دعمه بصورة كاملة من خلال عدد من الداعمين والشركات المساهمة في إطار دورها في برامج المسؤولية الاجتماعية. وتقدم للبرنامج أكثر من 300 طالب وطالبة تم اختيار الطلبة المُستحقين بناءً على الشروط والمعايير المُحددة التي من أهمها المعدل التراكمي للطلبة الخريجين، وتم الانتهاء من الاعتماد النهائي وتوقيع الطلبة الاتفاقيات خلال لقاء التهيئة. وسيتضمن البرنامج خطة لمتابعة التحصيل العلمي للطلبة وإرشادهم، إضافة إلى عدد من الورش التدريبية للطلبة التي تسهم في تميزهم العلمي.
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