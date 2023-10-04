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ماسك: أؤيد دعم أوكرانيا لكن الأولوية لشؤون بلادنا

10/4/2023 3:17:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعرب الملياردير الأمريكي مؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك بعد تعليق المساعدات المالية الأمريكية لكييف أنه مع دعم أوكرانيا، ولكن ليس على حساب بلاده.
وكتب ماسك عبر "X": "أتفق مع دعم أوكرانيا وأدعمها، لكنه الأوجب أن تكون الأولوية للشؤون الأمريكية".

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا على قانون تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر المقبل دون تخصيص مساعدات لأوكرانيا، بعد موافقة الكونغرس لتجنب الإغلاق الحكومي.
من جهتها أكدت موسكو، أن اعتماد واشنطن ميزانية مؤقتة لا تشمل تمويل أوكرانيا، مسرحية لن تغير شيئا في الموقف الأمريكي، وأن العملية العسكرية الروسية مستمرة في أوكرانيا بغض النظر عن تمويلها من عدمه.

روسيا اليوم

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