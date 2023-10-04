ماسك: أؤيد دعم أوكرانيا لكن الأولوية لشؤون بلادنا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعرب الملياردير الأمريكي مؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك بعد تعليق المساعدات المالية الأمريكية لكييف أنه مع دعم أوكرانيا، ولكن ليس على حساب بلاده.
وكتب ماسك عبر "X": "أتفق مع دعم أوكرانيا وأدعمها، لكنه الأوجب أن تكون الأولوية للشؤون الأمريكية".
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا على قانون تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر المقبل دون تخصيص مساعدات لأوكرانيا، بعد موافقة الكونغرس لتجنب الإغلاق الحكومي.
من جهتها أكدت موسكو، أن اعتماد واشنطن ميزانية مؤقتة لا تشمل تمويل أوكرانيا، مسرحية لن تغير شيئا في الموقف الأمريكي، وأن العملية العسكرية الروسية مستمرة في أوكرانيا بغض النظر عن تمويلها من عدمه.
روسيا اليوم
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