ترامب: هدفي العودة لرئاسة البلاد وليس رئاسة مجلس النواب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أوضح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أنه ليس لديه أي طموحات لرئاسة مجلس النواب، مؤكدا أن تركيزه حاليا منصب على العودة للبيت الأبيض، وانه مستعد للمساعدة على انتخاب رئيس للمجلس.

جاء تصريح ترامب بعدما رشح ثلاثة أعضاء على الأقل في الكونغرس الأمريكي رئيس البلاد سابقا ليشغل منصب رئيس مجلس النواب، الذي أصبح شاغرا يوم أمس الثلاثاء بعد الإطاحة بكيفن مكارثي.

وقال ترامب على هامش جلسة للنظر في دعوى مدنية ضده في محكمة بنيويورك: "إذا كان بإمكاني المساعدة في العملية (الانتخابية)، فسأفعل ذلك. لدينا الكثير من الأشخاص الذين يمكنهم القيام بعمل جيد كرئيس (لمجلس النواب). أنا أركز على رئاسة (البيت الأبيض)".

وبعد عزل مكارثي، قام أعضاء الكونغرس بتأجيل جلسة المجلس لانتخاب رئيس جديد حتى الأسبوع المقبل.

روسيا اليوم