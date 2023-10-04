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الخريشة: 97% نسبة الإجابة على أدوات الرقابة البرلمانية

10/4/2023 3:17:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، إن نسبة الإجابة على أدوات الرقابة البرلمانية، للدورة العادية الماضية، بلغت 97 بالمئة.
وأضاف، خلال لقائه اليوم الأربعاء، ضباط ارتباط الشؤون البرلمانية في الوزارات والمؤسسات الرسمية، أن هذه النسبة تعد الأعلى في تاريخ المجالس البرلمانية منذ عام 1989.
وأكد أهمية علاقة الشراكة والتعاون بين الحكومة ومجلسي الأمة بشقيه الأعيان والنواب، وتسهيل مهمة أدوات الرقابة البرلمانية لأعضاء مجلس الأمة.

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