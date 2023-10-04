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مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية جنوب الخليل

10/4/2023 3:17:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحم مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، أراضي المواطنين جنوب الخليل، وأدوا طقوسا تلمودية.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال احتجزت عددا من أصحاب الأراضي.
وأضافت أن عددا من المستوطنين المسلحين اقتحموا أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة "الدلبة" جنوب الخليل، تعود ملكيتها لعدد من العائلات، ورفعوا علم الاحتلال على أحد الكهوف، وأدوا طقوسا تلمودية فيه، بحماية قوات الاحتلال.




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