مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية جنوب الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحم مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، أراضي المواطنين جنوب الخليل، وأدوا طقوسا تلمودية.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال احتجزت عددا من أصحاب الأراضي.
وأضافت أن عددا من المستوطنين المسلحين اقتحموا أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة "الدلبة" جنوب الخليل، تعود ملكيتها لعدد من العائلات، ورفعوا علم الاحتلال على أحد الكهوف، وأدوا طقوسا تلمودية فيه، بحماية قوات الاحتلال.
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