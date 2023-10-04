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قتل زوجته وأحرق جثتها وفر هارباً .. تفاصيل جريمة بشعة بمصر !

10/4/2023 3:17:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شهدت محافظة القليوبية شمالي القاهرة، جريمة قتل بشعة، حيث تخلص زوج من زوجته بعدة طعنات قاتلة ثم ذبحها وأشعل النار في جثتها وفر هاربا، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبطه بحسب تأكيد مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية".
الجريمة وفق المصدر الأمني وقعت في قرية القلج بمدينة الخانكة حيث أبلغ الأهالي رجال الشرطة بقتل زوج لزوجته، وإشعال النار في جثتها وهرب عقب الجريمة.
بانتقال رجال الأمن تبين أن الجثة لسيدة في العقد الثالث من العمر، وأكدت أسرتها للشرطة أن زوجها في العقد الخامس من العمر، ويعمل سائقا هو مرتكب الجريمة بسبب الخلافات بينهما وطلب الضحية للطلاق منه.

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