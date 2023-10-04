قتل زوجته وأحرق جثتها وفر هارباً .. تفاصيل جريمة بشعة بمصر !

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شهدت محافظة القليوبية شمالي القاهرة، جريمة قتل بشعة، حيث تخلص زوج من زوجته بعدة طعنات قاتلة ثم ذبحها وأشعل النار في جثتها وفر هاربا، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبطه بحسب تأكيد مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية".
الجريمة وفق المصدر الأمني وقعت في قرية القلج بمدينة الخانكة حيث أبلغ الأهالي رجال الشرطة بقتل زوج لزوجته، وإشعال النار في جثتها وهرب عقب الجريمة.
بانتقال رجال الأمن تبين أن الجثة لسيدة في العقد الثالث من العمر، وأكدت أسرتها للشرطة أن زوجها في العقد الخامس من العمر، ويعمل سائقا هو مرتكب الجريمة بسبب الخلافات بينهما وطلب الضحية للطلاق منه.
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