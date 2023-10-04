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العاهل السعودي يصدر امر ملكي جديد

10/4/2023 3:17:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف وزير المالية السعودي، محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان، اليوم الأربعاء، عن صدور أمر ملكي بتعيين عبدالعزيز بن حسن البوق رئيساً لمجلس إدارة هيئة التأمين السعودية.
ووفق وسائل اعلام سعودية أشار الجدعان، عبر حسابه في منصة "إكس"، إلى تعيين عبدالعزيز البوق رئيساً لمجلس إدارة هيئة التأمين، بالإضافة إلى عمله محافظاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وذكر الجدعان أنه يتطلع لقيام الهيئة بالدور المأمول لتطوير هذا القطاع المهم.

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