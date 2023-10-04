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الولايات المتحدة تسلم أوكرانيا أكثر من مليون طلقة ذخيرة إيرانية

10/4/2023 3:17:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها نقلت إلى أوكرانيا يوم الاثنين الماضي نحو 1.1 مليون طلقة ذخيرة صادرتها البحرية الأمريكية في يوليو الماضي، أثناء نقلها من إيران إلى اليمن.

وقالت القيادة في بيان: "في 2 أكتوبر 2023، نقلت الحكومة الأميركية نحو 1.1 مليون طلقة ذخيرة عيار 7.62 ملم إلى القوات المسلحة الأوكرانية. وحصلت الحكومة على ملكية تلك الذخائر في 20 يوليو 2023، من خلال مطالبات المصادرة المدنية التي رفعتها وزارة العدل ضد الحرس الثوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأضاف البيان: "صادرت القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأميركية هذه الذخائر من زورق شراعي عديم الجنسية، يحمل اسم (مروان 1) في 9 ديسمبر 2022، وكان الحرس الثوري الإيراني ينقل الذخائر إلى الحوثيين في اليمن، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216".

روسيا اليوم

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